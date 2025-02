Barbón exige a Duro un plan de viabilidad si quiere más respaldo de la SEPI: "El dinero no se puede dar cambio de nada"

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado a la dirección de Duro Felguera un plan de viabilidad de la compañía como condición para seguir contando con respaldo de la SEPI para que la firma de ingeniería esquive su difícil situación financiera. "Es algo que todo el mundo entiende: si pones 120 millones de euros es normal que exijas un plan", ha afirmado Barbón este jueves en una rueda de prensa. El Principado también inyectó en 2021 una cantidad 6 millones de euros de ayudas a Duro. La compañía presiona ahora a la SEPI para que 100 de esos 120 millones se capitalicen para evitar su devolución.

"Los propietarios tienen que hacer una planificación si quieren más apoyo", ha indicado el jefe del Ejecutivo asturiano, quien no obstante recalcó que "siempre que haya esa planificación" la compañía tendrá todo el respaldo público para solventar la situación. "Pero no se puede dar dinero a cambio de nada, porque el dinero público no puede derrocharse y es de todos los asturianos y asturianas", ha insistido.

También ha reconocido la "preocupación" del Gobierno regional por el futuro del empleo de Duro y ha aseverado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a hacer de "mediador" ante la SEPI, pero siempre con la condición de ese plan que trace los planteamientos de la compañía para recuperar la solvencia. "No se puede ir a casa de uno a pedir dinero, volver luego a pedirlo sin explicar cómo se devolverá y sin hablar del futuro", ha destacado.