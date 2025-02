Entrevista en exclusiva a Séjourné, máxima autoridad de la UE en política industrial: "Queremos que Asturias siga siendo líder en Europa"

Stéphane Séjourné (Versalles, Francia, 1985) es el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, el puesto comunitario clave en todo lo que tiene que ver con la política industrial, de la que está muy pendiente Asturias tras los últimos acontecimientos relacionados con ArcelorMittal. Séjourné llegó ayer a Estrasburgo (Francia) para estar presente en el pleno ordinario del Parlamento Europeo, tras haber estado previamente en una cumbre sobre inteligencia artificial en París junto a Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión. El vicepresidente y comisario recibió en su despacho del Parlamento a Adrián Barbón, presidente del Principado, con el que había hablado previamente por teléfono, con la problemática del sector siderúrgico de fondo. En medio de su apretada agenda, Séjourné concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, en la que desgrana la política comunitaria industrial. El comisario francés prefirió no valorar el último anuncio de la multinacional acerera de trasladar sus servicios administrativos, financieros, comerciales y otros a la India.

-¿Es consciente la Comisión Europea de la importancia de la industria siderúrgica para regiones como Asturias?

-Somos plenamente conscientes de que es un sector crucial para la región. He percibido la gran expectación que hay en Asturias sobre lo que va a hacer la Comisión Europea al respecto. La siderurgia es una de las principales prioridades de la Comisión Europea en materia de política industrial. Como vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Industria, mi primera visita fue a una planta siderúrgica (la de Arcelor en Gante). Durante esa visita anunciamos un plan de acción urgente para el sector, que estoy redactando para presentar muy pronto. Europa no puede renunciar a la siderurgia y no lo hará. La siderurgia no es un sector "bonito de tener", sino que forma parte de nuestro futuro y nuestra prosperidad. Sin acero no tendremos industria automovilística ni industria eólica. Comprendemos la importancia de esta industria en muchos de nuestros territorios, y en muchos lugares se ha convertido en parte de una identidad local integral. Es el caso de Asturias, pero también del norte de Francia, de la región del Ruhr o de Silesia en Polonia. Defenderemos nuestras industrias locales porque también estamos defendiendo el tejido social de esas regiones.

-Arcelor reclama nuevas políticas de defensa comercial ante fenómenos como la inundación del mercado europeo con aceros importados baratos y fabricados con estándares ambientales mucho menos exigentes que los de la UE , ¿comparten esta petición?

-Estamos en contacto directo con Arcelor y compartimos el mismo análisis: la industria siderúrgica se enfrenta a dos grandes retos en Europa. Por un lado, desde la guerra de agresión rusa en Ucrania, los precios de la energía se han disparado, afectando a nuestra competitividad de costes, y por otro, los competidores internacionales intentan inundar nuestros mercados con acero barato. Así que tenemos que actuar sobre estos dos elementos. La energía asequible sigue siendo un reto persistente que requerirá esfuerzos sostenidos para superarlo. Tenemos que producirla en Europa para que sea más barata y tenemos que poner en marcha mecanismos para bajar los precios muy rápidamente. En cuanto a las importaciones masivas de acero barato, estoy de acuerdo en que no podemos ser el único mercado abierto a las sobrecapacidades extranjeras, a menudo fuertemente subvencionadas, y la Comisión tomará decisiones para seguir protegiendo nuestro mercado de esta competencia desleal. Lo hicimos en el pasado y seguiremos haciéndolo. También hay que hacerlo con grandes inversiones de los sectores público y privado para transformar nuestras industrias.

-¿Qué puede hacer la Comisión para defender la industria europea?

-La Comisión presentará muy pronto un plan de acción de emergencia para la siderurgia. El acero, junto con la industria del automóvil, será el primer sector en beneficiarse de un plan tan completo. Incluirá medidas como garantías para la protección de nuestras fabricaciones, la reforma de la contratación pública para que las autoridades puedan elegir acero europeo y con bajas emisiones de carbono, el uso de instrumentos de defensa comercial, el reciclaje y, por supuesto, abordar el coste de la energía. Además de estas medidas sectoriales, la industria siderúrgica será una de las grandes beneficiarias del "Clean Industrial Deal", cuyo objetivo es que nuestra industria sea competitiva y no emita carbono. Toda nuestra industria atraviesa un periodo de transición que requiere la implicación pública y unos incentivos claros por parte de las regiones, los Estados miembros y Europa. Juntos podemos no solo salvar nuestra industria, sino también reforzar nuestra soberanía y, al final, abrir el camino a los sectores rentables del siglo XXI.

-Arcelor ha aparcado grandes inversiones para su descarbonización en Europa, Asturias incluida, pese a la concesión de fuertes subvenciones. ¿Existen negociaciones con la multinacional para que modifique es decisión?, ¿en qué fase se encuentran estas conversaciones, si es que existen?

-No negociamos directamente, pero estamos trabajando con todos los actores para que el sector sea más competitivo: forma parte del diálogo estratégico que la presidenta de la Comisión anunció con la industria siderúrgica. Las empresas necesitan previsibilidad. Lo entendemos y por eso estamos trabajando activamente en un plan de emergencia que dará una perspectiva clara a todas las empresas siderúrgicas. Lleva un poco de tiempo, pero tenemos que hacerlo bien, y para hacerlo bien tenemos que analizar todos los parámetros. No es exacto que la industria del acero tenga un solo problema. Es multifactorial y como tal tenemos que actuar en cada palanca para que podamos proteger esta industria fundamental, en Asturias y en otros lugares.

-¿Es optimista respecto a esos proyectos pendientes de Arcelor, entre ellos la planta de DRI en Asturias, instalación para tratar el mineral de hierro que sustituiría a uno de los actuales hornos altos?

-No puedo responder por Arcelor. Lo que sí sé es que Europa tiene activos importantes: trabajadores altamente cualificados, un entorno protector para las inversiones empresariales, una producción importante en el sector público y en el privado. Nos hemos quedado atrás en algunos aspectos de la competitividad: energía y burocracia, por ejemplo, y hemos sido demasiado ingenuos con el resto del mundo. Esto se está acabando. Europa se está endureciendo y reformando. Estamos metidos de lleno en una mejora importante de nuestra competitividad y defendiendo con fuerza nuestros intereses en un contexto internacional muy inestable y revuelto.

-¿Puede Asturias ser optimista sobre su futuro industrial?

-Como comisario responsable de Industria, es muy importante para mí tener una conexión directa con los agentes de las regiones industriales, Asturias incluida. Tengo confianza. Veo pasión y recursos. Todos debemos colaborar para que no solo conservemos lo que nos hizo triunfar en el siglo XX, sino también para crear lo que nos hará prósperos en el siglo XXI. Asturias puede escribir esas dos historias.

-Arcelor ha demandado también cambios para que sea verdaderamente eficaz el diseño del mecanismo CBAM, arancel ambiental para que el acero comunitario pueda competir en igualdad de condiciones con los fabricantes ajenos a la UE. ¿Se llevarán a cabo tales cambios?

-El CBAM está definitivamente sobre la mesa. Lo anunciaremos en su momento.

-¿Qué se puede esperar del "Clean Industrial Deal", la hoja de ruta para el impulso de la industria europea que se presentará la próxima semana)?

-El "Clean Industrial Deal" abordará todos los aspectos de nuestra competitividad para que podamos desarrollar una industria descarbornizada y una industria "made in Europe". Todos los parámetros están sobre la mesa: precios de la energía, normas comerciales, regulación de permisos, financiación, adquisición de materias primas...El objetivo es sencillo: hacer que el negocio ecológico sea competitivo y rentable. No solo podemos transformar nuestras industrias tradicionales para que no contaminen, podemos crear el entorno empresarial para que seamos líderes en la tecnología del mañana. Anunciaremos todos los detalles el 26 de febrero.

-Ha tenido un encuentro en Estrasburgo con Adrián Barbón, presidente del Principado, ¿qué trataron?

-Estamos construyendo una relación de confianza para poder servir al pueblo en nuestras respectivas capacidades. Acordamos mantener intercambios periódicos para hacer un seguimiento de la situación, para que Asturias siga siendo una región industrial líder en Europa. Me empeño en tener esos encuentros especiales con los cargos electos de nuestras regiones industriales más importantes.

Segunda conversación con el presidente asturiano

Adrián Barbón y Stéphane Séjourné se saludan antes del encuentro en la sede del Europarlamento. / LNE / PRINCIPADO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el vicepresidente de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, se reunieron ayer en Estrasburgo (Francia), tras haber mantenido el martes una primera conversación telefónica. En la foto, ambos se saludan antes del encuentro en la sede del Europarlamento.

