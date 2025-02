"No sabemos el impacto real", dice el Principado sobre los efectos de la deslocalización de Arcelor

El gobierno regional desconoce el impacto que tendrá el empleo el anuncio realizado por la multinacional siderúrgica sobre la deslocalización de servicios de los departamentos financiero, comercial, informático y de recursos humanos a la India. “No sabemos el impacto real y cualquiera que diga cifras se va a equivocar”, ha apuntado el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha pedido “abrir el foco” para contextualizar la situación en la que puede verse afectada la factoría asturiana en un contexto de “amenaza cierta a toda Europa”. Y ha recalcado además que “es normal” que la multinacional siderúrgica anuncie medidas negativas “cuando se van a tomar decisiones europeas”. “No es raro, suele hacerlo”, ha insistido, convencido de que este anuncio de deslocalización está relacionado con el hecho de que se prevea que el 26 de febrero la Unión europea presente su planificación estratégica industrial.

Con todo, ha anunciado que la próxima semana la nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz Aguado, mantendrá una reunión con los sindicatos y con la compañía (aunque este último punto no lo dio por seguro), para “abordar este asunto y la defensa de los intereses de Asturias”. Pero ha insistido: “Todas las cifras que se digan no son ciertas, porque no las tiene nadie”.

El Presidente ha señalado que el Gobierno de Asturias ejercerá “presión política” ante el Gobierno de España y la Comisión Europea. “Veremos cómo se concreta esto, pero nuestra defensa de la siderurgia es clara, e incide en la necesidad de tomar medidas para evitar que, por ejemplo, algunos servicios vayan a la India con costes menores”.

Eso sí, Barbón ha insistido en que si Arcelor recibe ayudas estas “deberán estar vinculadas a algo”, dando a entender que podrán exigírsele compromisos con el empleo. También ha recalcado su posición de que “con Arcelor o sin ella debe haber siderurgia integral en España y en Asturias”, una posición que, ha dicho, comparte también el Gobierno central.

“Veremos los planes de Arcelor”, ha dicho, y si no se asegura la continuidad “seguiremos trabajando y si no es con Arcelor será con otras compañías”. Pero “para negociar se necesita un marco en Europa”, de ahí que insistiese en la relevancia de su viaje a Estrasburgo, para que “se conozca cuánto preocupan a Asturias estas inversiones”.