José Andrés, cocinero en el "Elcano" antes que famoso chef

Lo de ser cocinero antes que fraile, como recoge un popular refrán sobre que la experiencia ayuda a hacer las cosas de forma acertada, tiene matices en el caso de José Andrés. El asturiano (Mieres, 1955) fue ayudante de cocinero en el buque escuela "Juan Sebastián de Elcano" antes que famoso chef en el mundo entero.

Las cocinas del barco le sirvieron de escuela cuando era joven, porque a bordo del mismo le tocó cumplir el servicio militar hace 35 años. "Lo mejor que me pudo pasar en la vida, gracias a Dios, fue que me tocase la mili en la Armada", ha dicho. En un vídeo recogió los recuerdos de su paso por "Elcano" cuando en 2019 volvió a subirse para hacer una travesía especial. Y esa grabación ha vuelto ahora a la actualidad con motivo del crucero de instrucción que cumple la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Antes que la heredera –asturiana por parte de madre– hubo otros muchos asturianos que tuvieron que cumplir con la estricta disciplina y formación militar que se exige en el "Elcano". Y uno fue José Andrés, quien recogió de manos de Leonor precisamente en 2021 el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia por su labor con la ONG World Central Kitchen.

La Princesa Leonor, en el centro, de maniobras con otras dos guardiamarinas en el «Elcano» hace unos días. | CASA REAL

Después de 2019 han sido varias las ocasiones en las que el famoso chef, ahora afincado en EE UU, ha visitado el buque. La última, el pasado verano, de lo que la propia Armada se hizo eco con cierto orgullo difundiendo varias fotografías del encuentro.

"Enorme satisfacción recibir chef José Andrés en el buque escuela", reseñaron. "Gracias por tu profundo cariño a la Armada".

Él corresponde también con gran orgullo y cariño. "El poder participar otra vez, ayudando un poquito en la cocina o en las maniobras, o compartiendo un rato agradable en el barco con todos vosotros, me trajo muchos recuerdos de ese momento que me cambió la vida", relató el cocinero en su vídeo tras la travesía de 2019. "Yo no fui un chico de la escuela ni de aprender de forma tradicional. Empecé a cocinar muy joven (...). Tuve la gran suerte de poder servir a muchos americanos. Eso fue un antes y un después en mi vida. Diría que lo poco que haya conseguido en la vida se lo debo en gran parte a lo que aprendí en la Armada".

Su vinculación con la Armada le sirvió para recibir la gran cruz del Mérito Naval de manos de la ministra Margarita Robles en honor a su labor filantrópica en mayo del año pasado. A buen seguro que José Andrés mira con cierta envidia, de la sana, las fotografías que se difunden de Leonor y el resto de los 75 guardiamarinas que como él en 1989 cumplen con la "mili".