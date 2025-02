Estas son las nuevas incorporaciones del RIDEA: dos economistas, una historiadora del arte y un químico

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) eligió ayer, en una reunión extraordinaria de su consejo general, a cuatro nuevos miembros de número. La institución tiene aún por cubrir, tras estas incorporaciones y otras cuatro anteriores, de septiembre de 2024, diez vacantes. Los nuevos miembros del RIDEA son Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública; Mario Díaz, catedrático emérito de Química y presidente de la Academia Asturiana de Ciencia y Tecnología; Raquel Alonso Álvarez, profesora titular de Historia del Arte, y Roberto Fernandez-Llera, profesor de Economía y síndico mayor del Gobierno del Principado, todos de la Universidad de Oviedo.

Ayer salían a votación cuatro plazas de miembros de número, a las que se presentaron seis candidatos. Quedaron fuera, en unas votaciones muy igualadas, Carmen Suárez, exconsejera de Educación y directora de la Fundación José Barreiro, y José María Casielles Aguadé, geólogo y químico, y senador de Alianza Popular por Asturias en los años 80.

La incorporación de los nuevos miembros de número de la institución no será efectiva hasta que lean sus discursos de ingreso. Ahora están pendientes de hacerlo tanto los elegidos ayer como los de la convocatoria del pasado 26 de septiembre: la musicóloga María Sanhuesa, el restaurador Jesús Puras, la filóloga Alicia Laspra y la jurista Marta Friera. No hay fecha prevista todavía para ello, indicó ayer el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, ni tampoco para las futuras convocatorias con las que dar cobertura a las 10 últimas vacantes. Lo que sí avanzo Ramón Rodríguez es que no serán tan numerosas con las dos últimas y las plazas se irán cubriendo, como máximo, de dos en dos.

Carlos Monasterio es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo desde 1990. Está considerado uno de los mayores especialistas españoles en haciendas autonómicas y locales. En los años 80 presidió la Comisión de Control de la Caja de Ahorros de Asturias. En 1995 colaboró en la redacción del Libro Blanco sobre la Financiación Autonómica.

Mario Díaz fue, desde 1983, catedrático de la Universidad del País Vasco, luego se incorporó a la Universidad de Oviedo. Fue vicerrector de Investigación con Juan Vázquez en el Rectorado y presidió la Sociedad Española de Biotecnología.

Raquel Alonso, profesora titular de Historia del Arte, es una experta medievalista, dedicó su tesis al arte de los franciscanos y las clarisas en Asturias y en 2015 coordinó un simposio dedicado al Arca Santa y las reliquias de la Catedral de Oviedo.

Roberto Fernández-Llera es especialista en federalismo fiscal, fiscalización, endeudamiento e instituciones económicas. Ha sido consultor internacional de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y del Banco Asiático de Desarrollo.