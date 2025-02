Los empresarios asturianos piden rapidez a la UE en su cambio de política industrial

El empresariado asturiano ha recibido de forma positiva el análisis y los planes de Stéphane Séjourné, vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, el puesto comunitario más importante en todo lo que tiene que ver con la política industrial que afecta de lleno a la región, en particular tras los últimos movimientos relacionados con ArcelorMittal. En una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en Estrasburgo, Séjourné admitió errores en las políticas de los últimos años, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas para proteger al sector fabril europeo y aseguró que la Comisión apuesta porque Asturias "siga siendo líder en Europa".

Sus palabras han tenido muy buena acogida en los círculos empresariales de la región, que ahora reclaman a Bruselas rapidez en las iniciativas enunciadas. "Compartimos gran parte del análisis del Vicepresidente. Especialmente el que dice que Europa no puede perder su siderurgia y su industria, y que nos hemos quedado atrás en competitividad y hemos sido demasiado ingenuos. Llevamos tiempo advirtiéndolo", valoró María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que considera que "toca actuar ya, y hacerlo con la suficiente intensidad. Estamos convencidos de que si Europa reacciona, nuestras empresas y nuestro tejido industrial seguirán invirtiendo y creando empleo en Asturias".

Sin demora

Para Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, "las reflexiones del comisario, conectadas con el ‘Informe Draghi’, marcan algunas de las pautas por donde Europa tiene que reconducir sus políticas". El dirigente cameral opina que "hacen más falta hechos que declaraciones, pero valoramos positivamente el análisis de Séjourné".

Para Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón, Europa "llega tarde, pero está a tiempo". Lo explica así, a tenor de lo declarado por Sejourné. "Es reconfortante que, por fin, la Comisión Europea, en boca de su responsable de Industria asuma en primera persona y se haga eco de lo que viene siendo una demanda perentoria del sector siderúrgico europeo, en general, y de regiones como Asturias, donde este sector tiene un peso muy significativo en su economía. Ese plan que debe presentar la Comisión Europea a muy corto plazo –porque no caben más demoras– tiene que recoger, como bien dice el Vicepresidente, medidas de protección frente a otros continentes y actuar sobre el precio de la energía, de las materias primas y de sus derivados".

Daniel González, de la Cámara de Avilés, se lamenta porque la Comisión Europea "acostumbra a llegar tarde en la toma de decisiones en defensa de la producción industrial", y recalca que "en Avilés continuamos esperando con moderado optimismo la inversión para la planta con el nuevo horno eléctrico".

En interés de Asturias

La valoración es similar en los sindicatos. "No pueden tardarse meses en tomarse decisiones y luego aplicarse en años. Necesitamos decisiones rápidas, contundentes y ágiles, para adaptarnos a tiempos tan cambiantes", destacó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. Su homólogo en Comisiones Obreras, José Manuel Zapico, pidió "poner en el centro de la UE los intereses de Asturias, que tiene que estar representada en Bruselas y Estrasburgo y no puede quedarse sin un sector estratégico como es el acero".

La entrevista a Séjourné también tuvo gran impacto en los grupos políticos de la Junta General. Para Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de organización de la FSA, "constata (la entrevista) el compromiso de la Comisión Europea de impulsar una política industrial fuerte que garantice que Asturias sigue contando con un sector industrial potente". Rafael Alonso, diputado del PP, cree que "las declaraciones de Sejourné dejan entrever que Europa se ha quitado la venda de los ojos y, aunque no es un problema nuevo, sí que va a preocuparse de la competitividad de la industria". Para Xabel Vegas (IU), "la música suena bien, pero necesitamos la letra, que son medidas efectivas". La clave para Gonzalo Centeno (Vox) es que "en un mundo globalizado en el que existe libertad de movimientos de capitales, personas y bienes las empresas se asentarán en entornos donde ganen competitividad". Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, fue crítica: "Asturias necesita transparencia y soluciones posibles, no reuniones sin sentido y palabrería" y Adrián Pumares (Foro), recalcó "que no sirve con ser conscientes, hay que tomar medidas".

