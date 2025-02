Visita guiada a las universidades privadas que quieren venir a Asturias: "La única oposición posible a nuestra llegada es ideológica"

Tres cicerones asturianos Sostienen que la Universidad de Nebrija es, "sin duda, la más asturiana en Madrid". En el patio de la Universidad en el barrio de Argüelles posan, por la izquierda, Óscar Aguado, director gerente, casado con una asturiana y que conoce bien la tierrina; José Muñiz, rector, de Sograndio (Oviedo), y Luis Díaz, director general, ovetense que veranea en Muros de Nalón.

La Nebrija tiene cuatro campus en Madrid y aspira a expandirse en Avilés

Tiene más de 14.000 estudiantes, el 21% extranjeros, y su precio medio de matrícula oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros anuales

José Muñiz, el rector, pasea por el campus de la Universidad Nebrija, barrio de Argüelles, distrito de Moncloa, calle Santa Cruz de Marcenado. En su gran patio, alumnos de acá para allá y acento mexicano. Hay más de 500 de ese país, el que más estudiantes aporta después de España. En la calle paralela, Alberto Aguilera, está la Pontificia Comillas, otra de las 14 universidades privadas de Madrid.

Para la Nebrija, creada en 1995, la implantación en el Norte es un reto. "Le veníamos dando vuelta desde hace mucho tiempo y vemos una gran oportunidad: todo el mundo gana y nadie sale perjudicado. ¿Por qué no aportar algo en nuestra tierra? Vamos a poner Universidad en Avilés, una ciudad donde no la hay, y estamos ilusionados", concreta el rector.

Estudio de radio de la Nebrija, en el campus de San Francisco de Sales. / X. F.

Para una institución que el año pasado manejó un presupuesto de 93 millones de euros, con más de 12.000 mil alumnos, la aventura en Asturias puede parecer de reducida, pero sería su primer desembarco fuera de Madrid.

La Universidad se divide en cuatro campus: la Politécnica y Ciencias Sociales, en Argüelles; Comunicación y Artes en San Francisco de Sales, a 5 minutos; Ciencias de la Vida en La Berzosa, pasado Torrelodones y Lenguas y Educación en el centro de Arturo Soria. Hay más de 14.000 alumnos (el 21% extranjeros) y el precio medio de la matricula oscila los 10.000 y los 15.000 euros anuales, aunque hay grados que cuestan menos.

"Para nosotros es natural un ecosistema académico competitivo", explica Muñiz, que repite que la Nebrija es "la Universidad asturiana en Madrid". Al menos por sus principales dirigentes. El rector, catedrático de Psicometría, es de Sograndio; el director general, Luis Díaz, nació en Oviedo y, aunque se fue muy joven del Principado por el trabajo de su padre, veranea en Muros de Nalón, y Óscar Aguado, director gerente, conoce bien "la tierrina" por su mujer, asturiana, con orígenes en La Robellada (Onís). Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector, es ovetense con casa en Piloña. El año pasado, en el salón de actos de la institución, compartieron debate los presidentes del Oviedo y del Sporting, algo insólito en Asturias en los últimos tiempos por la gran rivalidad deportiva regional.

Simulador de conducción. / X. F.

Tras la gran mesa de un salón de uno de los edificios, alquilado al Ministerio de Defensa, el rector, el director general y el director gerente reciben a LA NUEVA ESPAÑA en el campus de la Nebrija pocos días después de que la institución académica anunciase su desembarco en Asturias para estar funcionando en Avilés el próximo curso con el grado de Enfermería y estudios de español para extranjeros. Sería la primera Universidad privada en operar en la región, que planea un desarrollo progresivo que en la mejor previsión llegará a unos 400 alumnos.

Funcionará de forma "temporal" en la Casa de Domingo Acebal, con 45 estudiantes, con idea de trasladarse a partir de 2027 al palacio de Camposagrado, donde podría ampliar la oferta. Será la primera implantación de esta institución fuera de Madrid, aunque tiene proyectos en marcha en Baleares.

Luis Díaz, director general, señala que "la Nebrija se instalará cuando nos dejen". El Principado, encargado de tramitar los permisos, enfrió la llegada de la institución pidiendo "cautela y prudencia para no generar falsas expectativas". El aviso llegó justo después de la presentación oficial, a la que acudió Mariví Monteserín, la alcaldesa socialista de Avilés. Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, pidió "rigor" al Gobierno regional en los permisos.

El rector de la Nebrija da su punto de vista. "La única oposición posible a nuestra llegada a Asturias, y en general a las privadas, es ideológica; un debate muy anticuado. No pedimos financiación y no entramos en conflicto con otras universidades, porque sobran alumnos de Enfermería. El debate alrededor de la Universidad ya no puede ser lo público/privado, tiene que ser si se ofrece calidad o no, porque una parte de la población prima la calidad sobre lo público o lo privado".

En el corazón de la Nebrija siguen trabajando con su previsión, insisten en el encaje de esta Universidad en Asturias y defienden la convivencia.

"Nos diferencian la empleabilidad y que podemos dar una enseñanza más personalizada. Según sus datos, más del 90% de los graduados están trabajando a los seis meses de acabar los estudios. "Es fundamental e intentamos que haya prácticas siempre", destaca Óscar Aguado, director gerente.

Exterior del campus de la Universidad Europea de Villaviciosa de Odón (Madrid) / Cedida a LNE

La Europea, que reproduce la vida en un campus, llama a la puerta de Gijón

Tiene instalaciones en Madrid, Valencia, Alicante, Málaga y Canarias y más de 30.000 estudiantes, el 40% extranjeros

Un recorrido por los 14.000 metros cuadrados del campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón (Madrid), con doce edificios, puestos de comida por las calles, grandes jardines al sol e imponentes lagos, puede recordar en una primera impresión al "Show de Truman", la película estadounidense protagonizada por Jim Carrey, que tiene una vida idílica en un pueblo tranquilo donde todos son actores.

En el campus de la Universidad Europea, una de las 14 privadas de Madrid, hay intérpretes. En el edificio donde se imparte Ciencias de la Salud, un estudiante de Medicina puede llegar a enfrentarse a una situación real, la de decirle a una familia que ha perdido a un ser querido; en Derecho se celebran juicios con actores y en Veterinaria hay simuladores de vacas para saber qué hacer en un parto. Por momentos, parece un gigantesco plató de televisión donde todo está calculado. Hay una farmacia con cajas vacías, simulando que son medicamentos. La influencia norteamericana es evidente.

"El objetivo primordial es que nuestros alumnos salgan perfectamente preparados para enfrentarse a una realidad laboral. Un alumno de aquí tiene que saber más y tiene que saber mejor", asegura Eva Icarán, vicerrectora de Profesorado e Investigación de la institución, que explica a LA NUEVA ESPAÑA el funcionamiento de la Universidad Europea, que pretende instalarse en la parcela de la Pecuaria, en Gijón.

La discreción respecto a esta operación es total en el corazón de esta institución académica, creada en 1995. "Tenemos mucha ilusión, con ese proyecto y con cualquier otro", se limitan a decir desde la institución. Así, explica Icarán, en genérico, su modelo y el proceso de la instalación en los territorios: "No nos gusta hablar de universidades públicas o privadas, preferimos hacerlo de malas o buenas universidades. La convivencia con todas es buena y nuestro compromiso está con la sociedad. Si la sociedad demanda un perfil profesional y una Universidad no lo está dando, nosotros somos muy ágiles para decir: aquí nos vamos a posicionar. Tratamos de adelantarnos a las necesidades de la sociedad. Nos gusta ir a territorios donde podemos ampliar las opciones y las posibilidades de las personas".

Alumnos en el taller de automoción, con un prototipo de un fórmula / Cedida a LNE

La instalación de la Universidad en un territorio es un proceso largo y complejo en el que se mide todo y se estudia con detenimiento. "Desde luego, tiene que haber interés por parte de la comunidad autónoma que sea, entender y estar de acuerdo contigo en que vas a añadir mucho valor a esa región. Si nos dicen ‘no estamos interesados’, no insistimos mucho", destaca la vicerrectora.

La Universidad Europea pertenece desde hace casi un año al fondo de inversión EQT, después de un acuerdo con Permira, anterior propietario. EQT es un grupo sueco que hasta hace pocos meses controlaba la plataforma Idealista y que en 2022 gestionaba en activos 210.000 millones de euros.

La Europea se engloba en el Grupo Europea Education, que incluye a más universidades, y en España tiene campus en Madrid (Villaviciosa de Odón y Alcobendas), Valencia, Alicante, Málaga y Canarias. Cuenta con más de 30.000 alumnos entre todos sus centros (más de 16.000 en Madrid). Los precios de la matrícula varían según la titulación y las condiciones, pero oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros anuales. El 40% de su alumnado es extranjero, según sus datos.

Eva Icarán, vicerrectora de Profesorado e Investigación / .

Lo que se ve en Villaviciosa de Odón, una especie de ciudad dentro de la propia ciudad, se intenta replicar en el resto de los centros, con un modelo centrado en las "prácticas constantes". De ahí la presencia de actores y el "entorno simulado". Icarán presume de modelo "pionero", con formación "constante al profesorado. Las instalaciones son espectaculares, pero lo que hay detrás es una apuesta por la calidad. Tenemos un equipo profesional y encargado de cumplir los más altos estándares de calidad", declara la vicerrectora, que niega que en las universidades privadas sea más fácil obtener el título que en una pública. "En el sistema académico no hay procesos de seguimiento de calidad que sean diferenciados entre las públicas y las privadas. Cuando se presenta la candidatura para ofertar un título formativo sus requisitos son exhaustivos y procedimentales y, una vez que tienes permiso, tiene que haber un seguimiento. Es igual para las públicas que para las privadas".

La Europea, si nada se tuerce, pronto será también la asturiana.

