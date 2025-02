"Vivir en comunidad significa no resolver nunca problemas como el de la libertad de expresión"

Mary Beard (Much Wenlock, Reino Unido, 70 años), gran divulgadora mundial del mundo clásico y premio Princesa de Ciencias Sociales en 2016 regresó a Asturias para protagonizar una edición especial del ciclo educativo de la Fundación Princesa "Toma la palabra". Hace dos días habló con escolares en Gijón, ayer lo hizo con el público en Avilés y desde su llegada ha estado alojada en el Hotel de la Reconquista. En su hall principal, la fotógrafa le pide que pose apoyada en una columna de piedra con una cuadro que representa el episodio mitológico del "Rapto de las sabinas".

-¿Se ha fijado en ese cuadro? ¿Qué le parece el mito de las sabinas?

-¡Wow, nunca me había fijado, la violación de las sabinas, es embarazoso, eh! Esta es la historia antigua de Roma, de cómo Rómulo llega, no hay mujeres y cómo aborda este problema. Hoy en términos más educados decimos que las raptó, pero de forma más sincera se trata de una violación de mujeres. Aprendí la historia de las sabinas en el instituto, pero hace un par de décadas he vuelto sobre ello y me he dado cuenta de que todos y cada uno de los de los acontecimientos importantes de la antigua Roma se han basado en la violencia contra las mujeres: La violación de Lucrecia, el asesinato de Virginia… Roma se fundó sobre la base de esa violencia y nosotros hemos heredado esa cultura de la violencia contra la mujer que llega hasta nuestros días. Por otra parte, he de decir que este cuadro capta bastante bien la violencia en sí misma, porque hay otras representaciones que no lo trasladan con tanta crudeza.

-¿Algún problema con estas representaciones?

-No. Sé que algunas feministas abogarían por eliminar estas imágenes de museos, galerías... Que no estén expuestas. Yo entiendo su razonamiento, pero considero que es más importante tener estas imágenes cara a cara y pensar en ello, hacerles frente, no esconderlas. Son imágenes que nos pueden ayudar a intentar saber cómo se abordan estas cuestiones.

-Abusos de poder, democracia en riesgo, política de cancelación, derechos trans. Todo estaba en el mundo clásico. ¿Aprendemos del pasado o vivimos en un eterno retorno? ¿Cree en el progreso?

-Creo las dos cosas. Creo, no tengo duda, que hoy vivo en un mundo más justo. Sé que no es la situación de todo el planeta, pero sí para mí, mujer. La situación ha mejorado desde que era niña. Soy una privilegiada. Tengo más oportunidades. Así que, en primer lugar, sí: ¡Las cosas cambian! Por otra parte, es verdad, las cosas pueden retroceder. En Occidente, ha habido progresos en las políticas de derechos reproductivos de las mujeres pero también marcha atrás. Las cosas progresan y retroceden y conviven con preguntas básicas:¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una persona? ¿Cómo asegurar los derechos de un individuo o de determinado colectivo? Sócrates, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de cultura de la cancelación. ¡Y fue hace 2500 años! Creo que hay [dibuja en el aire una gráfica en forma de dientes de sierra] microhistorias que avanzan y retroceden, pero en general la situación es mejor que antaño. Aunque hay problemas que no vamos a resolver nunca, como la libertad de expresión o, los derechos humanos. Vivir en comunidad significa estar enfrentándose siempre a estos problemas. No hay una solución.

-Nerón, Calígula. ¿Por qué nos gustan tanto los malos?

-Tengo dos respuestas, y aclaro que en esto la antigua Roma difiere de la antigua Grecia. Roma nos la hemos imaginado como la más grande, la mejor, también la peor… En todo caso, todo a lo grande. Y los propios romanos lo querían ser, más grandes, XXL…

-Como las hamburguesas, la cultura norteamericana.

-Exacto. Y sí, nos atraen los villanos. Pero si echamos la vista atrás y pensamos en el abuso de poder… ¿Qué aspecto tienen en una autocracia, en una dictadura? La respuesta pueden ser Calígula o Nerón, pero también hay que preguntarse cómo eran en realidad. Después de que murieran, los romanos se los inventaron como grnades villanos y nosotros lo aceptamos. Lo que resulta interesante preguntarse hoy es cómo sería vivir en un mundo en el que un solo hombre tuviera el poder sobre todo lo demás.

