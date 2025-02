El conflicto por los parques de baterías va a más: los promotores presentan "duras" alegaciones contra la nueva norma del Principado

El conflicto político y social por la instalación de parques de baterías en Asturias se recrudece. Las asociaciones que representan a promotores de este tipo de proyectos –instalaciones con baterías que almacenan energía a partir de la red eléctrica que luego podría ser utilizada para la industria u otros sectores– han presentado "duras" alegaciones al borrador del decreto del Principado que permite aplazar de forma temporal las autorizaciones para construir parques en terreno rural o urbano. La consideran "absurda, electoralista y vacía de argumentos", según coinciden representantes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal). Las dos asociaciones presentaron escritos esta misma semana.

Esta normativa, elaborada por la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (Izquierda Unida), se trata de una modificación que tiene que aprobar el Consejo de Gobierno y que podría estar operativa ya en marzo. Después quedaría la redacción de las directrices, algo que se podría alargar dos años. En cualquier caso, este paso del Principado destinado a poder paralizar los proyectos de baterías que se ubican en suelo rural o urbano –sí se permitirían en terreno industrial– es un "golpe importante" para los promotores de estos proyectos, ya que la gran mayoría de los parques que hay en marcha (100 de 170 que hay en total) están enfocadas hacia ese tipo de ubicaciones. Asturias, al contar mucha red eléctrica disponible, por el poco peso de la energía fotovoltaica, es un enclave atractivo para este tipo de proyectos, que en el Principado han hecho florecer posturas encontradas. Varias asociaciones de vecinos, también ecologistas, rechazan que estos parques estén cerca de las viviendas, al considerarlas dañinas con el medio ambiente y peligrosas para las personas.

Las asociaciones en los que se engloban los promotores de los parques de baterías rechazan los argumentos del Principado con suma dureza y así lo expresaron en las alegaciones presentadas. Sus razonamientos fluyen por varios frentes. Por un lado, sostienen que la mejor ubicación para estos parques, "que tienen unos riesgos controlados", según explica Luis Marquina, presidente de Aepibal, son aquellas zonas en las que ya hay subestaciones eléctricas, porque son "espacios ya alterados estéticamente y porque no se daña al paisaje, ya que la red eléctrica ya existe".

El Principado recalca que, en la región, hay una treintena de puntos de conexión por lo que, sostiene, no podría haber más de ese número de instalaciones. Por otro lado, los empresarios piden realizar "pedagogía". Según Marquina, prima la "desinformación", ya que los parques de baterías "ni son energía nuclear, como ya he escuchado, ni vuelven locas a las vacas, como también he tenido que leer". El presidente de Aebipal recuerda además que en los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) hay reservados 50 millones de euros en ayudas para este tipo de proyectos en Asturias, que suman 250 millones. "No hacemos demagogia: ni se van a perder cientos de millones ni los parques generarán miles de empleos, pero sí aportan la capacidad de generar tejido industrial", destaca.

José Donoso, director general de Unef, recalca que el Principado establece ese decreto de forma "injustificada y en base a bulos". Según sus datos, "la probabilidad de un incendio en un parque de baterías es nueve veces inferior a la de un coche de gasolina". Para Donoso, el Gobierno regional ha entrado en un "debate absurdo por interés electoralista: nos piden responsabilidad a las empresas y ellos no son corresponsables". El avilesino Javier Fernández-Font, vicepresidente de Unef, asegura que "puede ser entendible que la gente no quiera baterías delante de casa, pero no se pueden utilizar argumentos que no están contrastados".

Vecinos de Argüelles (Siero) piden frenar una instalación

J. A. O.

Un grupo de vecinos de Argüelles (Siero) han presentado alegaciones contra los parques de baterías previstos en la parroquia. Los residentes entienden que, aunque ese suelo es industrial, "apenas hay cien metros al núcleo rural". Las alegaciones se centran en que, a su juicio, estos parques generan "graves perjuicios económicos y ambientales, alto riesgo de incendios y explosión, así como contaminación electromagnética y acústica". Es más, los residentes sostienen que el terreno elegido supone un riesgo por "encharcable" y que las iniciativas "carecen de la legitimidad social y aceptación pública que reclama la Unión Europea". Finalmente, alertan de que "la responsabilidad civil si hay daños" sería del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del alcalde del concejo de Siero, Ángel García.

Protesta mañana en Oviedo con varios colectivos participantes

M. Riera

La plataforma Stop Baterías ha convocado una concentración mañana domingo, a las 12.00 horas, ante la Consejería de Industria, en la plaza de España en Oviedo. El objetivo: forzar la paralización de todos los proyectos de parques de baterías que hay en Asturias y que la administración vea el rechazo social a estos. Son varias las organizaciones y colectivos que han manifestado su apoyo a la protesta, como la la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común o Asturias Ganadera, que ha animado a los que viven y trabajan en el medio rural a participar para "frenar el expolio del territorio agrario y de los pueblos con fines industriales". Los que rechazan las instalaciones aseguran que tienen consecuencias negativas como merma del acceso a suelos fértiles agrarios, devaluación de los núcleos rurales habitados, bajada de la calidad de vida a los vecinos, riesgos a la salud.

