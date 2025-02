Ministerio y comunidades pactan el plan para frenar suicidios, pero chocan por los psicofármacos

Freno al Plan de Acción de Salud Mental con luz verde a uno de sus epígrafes: el Plan para la Prevención del Suicidio. Éste es el balance del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer en Madrid, con participación del Ministerio de Sanidad y de los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, entre ellos, la asturiana Conchita Saavedra.

Las regiones gobernadas por el Partido Popular, con el apoyo del País Vasco, obligaron al Ministerio a "retirar" del orden del día del Pleno del Consejo su Plan de Salud Mental para el periodo 2025-2027 y advirtieron de que no lo apoyarán mientras no cuente con el "aval" de las sociedades científicas. Sólo las comunidades con gobiernos del PSOE –Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra–, además de Canarias, apoyaron el programa, que aboga por una humanización del modelo de atención, que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil, según fuentes del Consejo.

Entre tanto, las regiones con ejecutivos del PP justificaron su negativa aludiendo a las críticas que el plan ha recibido de expertos independientes y de sociedades científicas de psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento. Pese a que comparten la necesidad del plan y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades populares consideran que el plan debe seguir trabajándose y que no se debe precipitar su aprobación antes de contar con el apoyo de los expertos.

El vicepresidente del Consejo Interterritorial y consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, concretó que al toparse con la "oposición firme" de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infanto-Juvenil al plan del Ministerio por no tener en cuenta "sus apreciaciones", han pedido a la titular del departamento, Mónica García, que lo retirara del orden del día. "No es de recibo presentar un plan que no cuenta con el aval de sociedades tan importantes", indicó.

La Sociedad Asturiana de Psiquiatría se pronunció ayer mismo a través de su presidente, Luis Jiménez Treviño, quien expresó a este periódico su rechazo al Plan de Acción de Salud Mental, "ya que no recoge consideraciones que las sociedades científicas consideramos primordiales, y así se hizo saber al Ministerio durante el periodo de alegaciones". Entre los motivos para reprobar el citado programa, el doctor Jiménez señaló "la necesidad de aumentar el número de profesionales" y la negativa del Ministerio a retirar el término "desprescripción", que a juicio de los psiquiatras asturianos "contribuye al estigma y supone un perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo".

A juicio de Luis Jiménez, "más importante que la no aprobación del Plan de Salud Mental es la aprobación, por fin, de un plan nacional contra el suicidio, una reclamación que llevamos haciendo desde años las sociedades de Psiquiatría".

El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 es el primer documento nacional dedicado en exclusiva a abordar la conducta suicida en la población, y contempla entre sus medidas la creación de un observatorio y el refuerzo en la coordinación del teléfono 024. "Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este nuevo paso lo que hacemos es darle una entidad propia a la atención de la conducta suicida", explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según anunció la Ministra, se implementará un sistema de vigilancia en salud mental dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. "Esto significa que, por primera vez, la salud mental va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública, permitiéndonos detectar tendencias y responder de una manera mucho más ágil y mucho más coordinada". Para el despliegue de este plan de prevención del suicidio, García indicó que hay una financiación de 18 millones de euros. En el documento se señala que la distribución económica entre las comunidades autónomas "estará supeditado al cumplimiento" de las acciones recogidas en el Plan.

En 2023 se registraron en España 4.116 fallecidos por suicidio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De manera habitual, Asturias figura entre los territorios con más incidencia de todo el país. El Plan de Prevención tiene como objetivo "reducir y prevenir" la conducta suicida, haciendo énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad, así como "mejorar la equidad y cohesión" del Sistema Nacional de Salud, promoviendo la colaboración entre administraciones y la sociedad civil.

Suscríbete para seguir leyendo