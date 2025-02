El PP acusa a Roqueñí de "mentir" sobre el origen del brote de Pravia

El diputado del Partido Popular José Manuel Felgueres acusó ayer a la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, quien hoy tomará posesión como nueva presidenta de El Musel, de "mentir deliberadamente" en la que fue su última comisión parlamentaria al decir que el brote de gastroenteritis que afectó a los vecinos de Pravia el año pasado no estaba relacionado con el servicio de agua a domicilio. "Es una falta de respeto y un insulto a todos los pravianos, especialmente a los casi 200 que tuvieron que acudir al Centro de Salud", afirmó.

El popular aseguró que los informes demuestran que el brote fue originado por "la mala calidad del servicio del agua", concretamente por la ausencia de cloro, y que si los análisis no habían determinado la existencia de bacterias en el agua fue porque no se realizaron "cuando se detectó la falta de cloración". En su opinión, el documento realizado por el Servicio de Vigilancia "no deja ninguna duda" y como ejemplo puso la frase final del mismo, en la que se dice que "no solo hubo ausencia de cloración, sino múltiples infracciones y deficiencias en las infraestructuras, lo que respalda aún más la hipótesis del agua como causante del brote".

En ese sentido, Felgueres resaltó al acta de inspección firmada el 22 de octubre, cuatro días después del pico del brote de gastroenteritis, que "demuestra las anomalías e incumplimientos que ya venían recogiendo todas las actas desde el 2021". Es decir, "eran reiteradas sin que nadie haya hecho nada por solucionarlas".

Para el popular, la documentación pone de manifiesto "la negligente gestión tanto del Gobierno autonómico como del municipal". Además, para Felgueres el argumentario utilizado por Roqueñí en comisión es propio "de Pedro Sánchez para defender al fiscal general del Estado; solo le faltó decirnos también que le teníamos que pedir perdón al alcalde".

Por su parte, el portavoz municipal del PP en Pravia, Alberto Morán, lamentó que el alcalde, el socialista David Álvarez, hubiese rechazado su propuesta para impulsar "unos presupuestos ambiciosos que permitieran resolver las carencias de la red de agua" y que en su lugar haya decidido destinar más recursos a la Azucarera.