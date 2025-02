Cuatrocientas personas se concentran en Oviedo contra los parques de baterías: "Nos están arruinando la vida"

Los vecinos de las zonas rurales asturianas no se rinden. Unas cuatrocientas personas, según datos de la Policía Local, se concentraron esta mañana frente a la Consejería de Industria para pedir la paralización de todos los proyectos de parques de baterías que hay aprobados en el Principado.

Desde la organización, el portavoz de la plataforma Stop Baterías, Carlos Máñez, explica que: "Para poder llevar a cabo estos planes hay que elaborar una normativa que proteja a las personas".

Gozón, Llanera, Siero, Candamo… Así hasta quince zonas rurales asturianas incorporarían a su paisaje "naves de grandes dimensiones, que hacen ruido y que nos ponen en peligro", describe Nuria Suárez, vecina de Las Regueras. "Tú te vas a vivir al campo porque el campo tiene unas determinadas condiciones que están seriamente reñidas con la construcción de estos parques", afirmó.

"La desinformación es total", protesta Guillermo Martínez, de Llanera. "Es una batería de litio. Cada vez hay más casos de incendios en viviendas por culpa de, por ejemplo, patinetes eléctricos. Es el mismo material", asegura. Ese fue el principal miedo de los allí presentes: los incendios. "El mundo rural no tiene infraestructura para apagar un incendio de esas dimensiones. No está dentro de un polígono industrial", comenta Olaya Cobos junto a su padre: "A mi no me dejaron poner una caseta de perro porque rompía con 'la estética'. ¿Y ahora nos van a plantar una nave industrial?", se pregunta indignado Gabino Cobos.

Otro de los grandes enigmas son las ganaderías. Sonia Álvarez tiene una explotación en Gozón: "Solo el ruido ya altera a los animales. Las vacas están en una zona rural porque es su hábitat", expresa.

Hasta la Plaza de España en Oviedo, se acercó también el diputado del Partido Popular, Luis Venta, quien aseguró que: "Tiene que haber una norma para toda Asturias y no este caos jurídico que genera preocupación entre la población". Por ello el próximo miércoles llevarán a la Junta una iniciativa para ver: "Quién está y quién no está con los vecinos". Así mismo, Vox considera que: "Este tipo de instalaciones son necesarias y beneficiosas, pero deben hacerse en un suelo indicado para ello", manifestaron.