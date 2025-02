El mensaje del Principado sobre los parques de baterías en trámite: “Los que podrían cumplir los criterios suponen un cifra muy inferior..."

La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz Aguado, ha afirmado que los proyectos de parques de baterías en tramitación en Asturias que podrían cumplir los criterios técnicos y urbanísticos suponen “una cantidad muy inferior” a la del conjunto de solicitudes formuladas y que han trascendido.

Díaz Aguado no pudo aún precisar el número de proyectos que tendrían probabilidades de aprobación, pero ha asegurado que cada iniciativa tiene ante sí un largo camino: “Una cosa es cuando un parque de baterías solicita los avales de acceso y conexión; posteriormente se tramita o no, y no siempre lo hacen. Y una vez que se tramitan, muchos de ellos llegan a término y muchos decaen, y de los que pueden llegar a término, algunos pueden estar en suelo industrial y otros no”, ha explicado. Además, ha insistido en que “se trata de una actividad privada” y “ya se sabe que entre lo que se tramita y lo que finalmente se construye a veces hay diferencia”.

La Consejera ha señalado que los dos parques ya autorizados por el Principado (en Siero y Corvera) están “en polígonos industriales y cumplen con la normativa ambiental y la energética”. Su aprobación era lo que “procedía” al estar acordes con la normativa vigente. Además, ha dicho, “están alineados con el decreto en el que trabaja el Gobierno de Asturias” y que ceñirá la ubicación a suelo industrial, degradados o de actividad minera, en tanto no se establezca una ordenación específica para este tipo de instalaciones.

“El decreto es una herramienta que va a ordenar estos parques de baterías y permitir instalarlos en polígonos y lugares donde el impacto es menor”, ha señalado. “A partir de ahí, algunos serán viables y otros no”, ha insistido. Ha afirmado que hay varias solicitudes en tramitación y que van “a distinto ritmo”, por lo que no pudo precisar si se producirían nuevas autorizaciones en el corto plazo.

Suscríbete para seguir leyendo