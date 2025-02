Récord de alumnos buscando su futuro en Asturias: hablan quienes pasaron por las jornadas de orientación sobre carreras

Allanar el camino a los estudiantes. Ese es el objetivo que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, marcó ayer en la inauguración de las Jornadas de Orientación Universitarias (JOU) 2025, que este año alcanzan récord de participación con 9.400 estudiantes y 108 centros educativos de todo el Principado. En la primera de las tres sesiones que se celebrarán, Villaverde les tendió la mano a los alumnos: "Hacemos esto para poder ayudaros", aseguró. Quiso también anunciar que, este año, como novedad, se incorporarán dos días (20 y 21 de febrero) enfocados en la oferta de másteres para alumnos de tercero y cuarto de carrera. "Es una muy buena oportunidad por la Universidad está creciendo hacia ese tipo de estudios que cada vez requieren más especialización", explicó el rector.

En el acto también estuvo presente la consejera de Educación, Lydia Espina, quien animó a los jóvenes a formarse y a hacerlo "en algo que os apasione". Así quiso poner en valor la importancia de la educación y especialmente la de la Universidad de Oviedo, "que es la universidad de Asturias", recalcó.

Hasta el Palacio de Congresos de Oviedo se acercaron ayer miles de estudiantes de primero y segundo de Bachillerato de diferentes centros escolares con la intención de conocer la oferta formativa de la Universidad de Oviedo. La mayoría llegaban con las ideas muy claras después de haber estado formándose durante todo el curso. Es el caso de Aroa González, del Instituto Calderón de la Barca de Gijón: "El año pasado barajada solo Dirección de empresas, pero el segundo de Bachillerato tuve una clase de introducción al derecho y eso hizo que me decantase por el doble grado de derecho y ADE".

Su compañera de clase, Raquel Arribas, también llegó a la capital asturiana sabiendo que el próximo año estudiará una ingeniería. Sin embargo, estaba perdida en la elección. "Me voy a de aquí con las ideas mucho más claras porque me han estado explicando las diferencias entre unas y otras. Me ha ayudado mucho", indicó.

En uno de los stands más solicitados del encuentro, el de la reacién llegada carrera de Ciencias del Deporte, Lucía Delguai, ojea una de las carpetas informativas. En su caso no sabe lo que quiere hacer, pero si que busca algo que le llame la atención: "Para mi lo más importante es que me guste", aseguró esta estudiante del Colegio Dominicos de Oviedo.

En el caso opuesto, Pelayo del Dago. Este alumno de segundo de Bachillerato del IES Llanera, tampoco tiene claro que carrera elegir, pero en su caso pesan más las salidas profesionales: "Será algo de ciencias sociales para intentar trabajar cuanto antes", aseguró.

Pero la orientación en cuanto a estudios no es lo único que se busca en este acto. La Universidad de Oviedo ofrece también ayuda en temas de becas, administración o acceso. A Lucía García-Robés todavía le queda un año para decidirse, pero tiene claro que hará medicina. "Lo que me preocupaba eran los tipos de prácticas, y cómo y cuándo se cursan", expresó esta joven del colegio Meres.

Dos de sus compañera de clase, Aitana Gómara y Alba Muñiz, opinan lo mismo: "Es ver un poco las posibilidades que ofrece esta universidad para hacer las matriculas de cara al año que viene". En su caso, ambas estudiarán odontología por tradición familiar: "Desde pequeña mi padre me enseñaba como funcionaban todos los tratamiento y es algo que me encanta", dijo Muñiz, mientras que Gómara explicó como su parte favorita es "el trato con los pacientes", y asegura que tenía claro que "estudiaría una carrera de salud"

Las jornadas se alargarán durante el día de hoy para estos alumnos de Bachillerato y mañana tendrán una sesión para estudiantes de cuarto de la ESO. n

