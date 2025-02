"Ha sido un triunfo", afirman los promotores de los dos primeros parques de baterías aprobados en Asturias

Satisfacción empresarial y calma vecinal y política después de la autorización del Principado a los dos primeros parques de baterías, en Siero y en Corvera. "Esta noticia es el triunfo de la racionalidad y la responsabilidad en Siero y Corvera. El mejor antídoto contra la desinformación es que se construyan parques de baterías en Asturias ", aseguraron desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que hace pocos días presentó alegaciones a la normativa del Principado de suspender la autorización a los parques en suelo urbano o rural, que elaboró la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige Ovidio Zapico (IU).

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Urbanismo, que se engloba en la consejería citada anteriormente, recordó ayer que "en el mes de julio, la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias) ya señaló que estás instalaciones son básicamente asimilables al uso industrial y que en consecuencia, es en este tipo de suelos, donde su implantación supone un menor impacto sobre los usos preexistentes en territorio". Latierro destacó a su vez que "la tramitación de estos parques en suelo industrial con conexiones mediante líneas eléctricas soterradas de cierta longitud, supone también el reconocimiento implícito por parte de los promotores de que es posible desarrollar proyectos para estas instalaciones con mínimas afecciones al territorio, siempre que no se pretenda como objetivo único, maximizar los beneficios económicos esperados por encima de los derechos vecinales básicos".

Calma vecinal en Trasona

Los vecinos de los concejos donde se ubicarán estos parques de baterías parecen estar tranquilos ante la autorización. Iván Fernández, alcalde de Corvera, se reunió ayer con varios residentes para explicarles el proyecto, que apoya. "En la reunión nadie dijo nada y se ve como algo normal, siendo en suelo industrial. Estamos a la espera de más acontecimientos", aseguró Juan Aragón, presidente de la asociación vecinal La Paloma, de Trasona. "Se lo trasladamos a los vecinos y estamos de acuerdo en que para la instalación de estos parques tenemos que reunir las condiciones necesarias, ya que no pueden estar en cualquier lugar y no todo puede ser justificable por las renovables", indicó el Alcalde.

Iván Fernández, alcalde de Corvera (en el centro), reunido ayer con vecinos de Trasona. / LNE

En el caso de Siero, hubo silencio, ya que la plataforma de vecinos de Granda prefirió no hacer valoraciones. Ángel García, "Cepi", regidor de Siero, estaba ayer a la espera de recibir la documentación, aunque mostró su "satisfacción". Después quedaría la presentación de la licencia por parte de los promotores. Desde el colectivo Stop Baterías se mostraron muy críticos: "La Consejería sigue mostrando nula empatía y además anuncian la autorización al día siguiente de la manifestación. Debe ser casualidad...", ironizó Carlos Mañes, su portavoz, que recordó que desde ese colectivo están en contra de cualquier tipo de baterías. Fruti Pontigo, de Coordinadora Ecologista de Asturias, destaca que "no ve problemas" a estos dos parques, al no haber viviendas cerca, pero duda de su futuro desarrollo.

La autorización también llegó a los grupos de la Junta General. René Suárez (PSOE), destacó que respeta "preservación del medio ambiente y el medio rural" El PP, de hecho, registró unan proposición no de ley en la que pide ampliar la exclusión a suelos industriales "colindantes a parcelas ya edificadas". Luis Venta, diputado del PP, asegura que el Principado "lanza un aviso a navegantes, apostando por los parques sin regulación previa y no es casualidad que la primera noticia que sale de la primera Consejera es autorizar estas instalaciones".

Gonzalo Centeno (Vox), pidió aprender del pasado y de las "alocadas socialistas y europeas que han acabado con nuestra industria". Covadonga Tomé, del grupo mixto, advirtió de "un nuevo fracaso" en el caso de que no haya una "adecuada regulación" y Adrián Pumares (Foro) dijo que "es inaceptable que Barbón siga actuando con improvisación".

