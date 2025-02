Asturias repartirá su mapa regional según el riesgo demográfico

El Gobierno presentará esta semana el decreto de zonificación de concejos de acuerdo a su realidad demográfica, según anunció ayer la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo. El documento, elaborado en colaboración con el Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), permitirá regular las zonas en riesgo de despoblamiento. Se actualizará cada dos años y servirá como base para el desarrollo de directrices, recomendaciones y acciones que el Principado desarrolle en esta materia.

Llamedo informó también, ante una pregunta de la diputada del PP Cristina Vega, que el 12 de marzo se reunirá el Observatorio del Reto Demográfico.

Por su parte, Vega advirtió que Asturias se está quedando sin pueblos. "En lo que va de siglo venimos perdiendo de media un pueblo al mes", aseguró y a día de hoy hay "más de 800 deshabitados". Ante esta situación, reclamó un plan forestal, así como transporte escolar para todos aquellos niños que tengan derecho al mismo. Asimismo, insistió en que "no podemos permitir que haya pueblos en los que no llegan las ambulancias" o "no pueden llamar a Emergencias".