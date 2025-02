La deliciosa asturianía de Mary Beard

"Una deliciosa sensación de camaradería". Así resume la historiadora Mary Beard, máxima autoridad y divulgadora del mundo clásico, sus sentimientos con Asturias y la Fundación Princesa, no solo después de haber recibido el premio de Ciencias Sociales en 2016, sino tras haber regresado a la región, la semana pasada, dentro de la edición extraordinaria del programa pedagógico "Toma la palabra", desarrollado en Gijón y en Avilés.

Mary Beard, que protagonizó un encuentro con más de 600 escolares asturianos y de otras partes del país, en el IES Jovellanos de Gijón y compartió al día siguiente una charla abierta a todos los públicos en el centro Niemeyer con Guillermo Fesser, no ha dudado en compartir sus experiencias y sus sensaciones con sus lectores del "TLS", el suplemento de cultura del "Times", donde ha dedicado dos entradas a esta experiencia.

Con el título "Los clásicos en Asturias" y "El efecto Niemeyer", Mary Beard ha escrito dos notas muy elogiosas sobre la región y el programa desarrollado por la Fundación Princesa en el que acaba de participar. La historiadora del mundo clásico rememora, en primer lugar, el premio de 2016, cuando, escribe, lo pasó "genial" en Oviedo, "con sus procesiones, fiestas y su pequeña orquesta de gaitas".

Entrada en el blog del "TLS" de Mary Beard. / MARY BEARD

Ahora, explica, la Fundación le ha vuelto a invitar y con los 613 estudiantes de treinta y ocho escuelas (en su mayoría de Asturias, pero también con grupos de Aragón y Andalucía) se ha encontrado "un trabajo tremendo". Aquí, detalla, no se ha encontrado trabajos copiados de Wikipedia, sino "vídeos maravillosos, música y obras de arte de todo tipo, sin miedo a enfrentarse al lado más escalofriante de la mitología clásica (desde la violencia sexual hasta la imagen corporal opresiva)", escribe en su blog del "Times".

Además de destacar la presentación que relacionó el mito de Narciso con Instagram o la pregunta sobre hasta qué punto "toda mujer es Medusa", Mary Beard prosigue en su segunda entrada del blog cantando las bondades de los encuentros que protagonizó la semana pasada.

Confiesa la historiadora del mundo clásico que estaba tan preocupada con el encuentro de los escolares, que en su segunda cita, en el Niemeyer y con Guillermo Fesser, "¡un periodista español muy divertido!", tardó en darse cuenta de que "se trataba de un maravilloso centro cultural, enorme, colorido y lleno de curvas, inaugurado en la zona bastante (post)industrial de Avilés hace unos quince años". "Bienvenidos a un trocito de Brasil en Asturias", escribe Beard que le dijo Carlos Cuadros, director del Centro Niemeyer, y ella se hizo eco de ese impacto, cuenta, que en la zona llaman "el efecto Niemeyer".

Arquitecturas al margen, lo que concluye Mary Beard en su segundo apunte asturiano en el blog del "Times" es que los Premios unen a los premiados y generan redes. "No puedo decir que haya hecho algo tan significativo por ellos como lo hizo Niemeyer", confiesa. "Pero recibí mi premio en 2016 y he creado conexiones duraderas y muy felices no solo con la propia Fundación, sino con otros galardonados a lo largo de los años, en un delicioso sentido de camaradería. Tan pronto como regresé a Asturias esta vez, por ejemplo, envié una foto de teléfono a John Banville, que es uno de esos compañeros de Asturias". Y deja abierta la puerta a lo que "esos premios tan brillantes" puedan suponer para ella y para Asturias en el futuro.