Los millones en ayudas que pone en riesgo el bloqueo asturiano a los parques de baterías

Preocupación entre los promotores de parques de baterías con interés en realizar proyectos en Asturias ante la posibilidad de perder alrededor de sesenta millones de euros en ayudas europeas para la puesta en marcha de estas instalaciones. "Vamos muy mal de tiempo", se lamenta Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal).

La advertencia de Marquina tiene que ver con el cronograma de los proyectos para este tipo de infraestructuras (almacenar energía a partir de la red eléctrica) y el dinero comunitario que está en juego. La Unión Europea aprobó recientemente la concesión de ayudas "para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independiente y almacenamiento térmico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con financiación de Bruselas a cargo de los fondos Next Generation.

En el caso de los proyectos de parques de baterías con intención de instalarse en Asturias, en el centro de la polémica en la región por la oposición vecinal y ecologista a este tipo de instalaciones, se llevaron buena parte de los fondos asignados: alrededor de 60 millones de un total de 150 (el 40 por ciento). Asturias es, de hecho, es la región que tiene más parques proyectados con financiación europea. Hay una explicación: el Principado, a diferencia de otras comunidades, tiene disponible más capacidad de conexión, lo que la convierte en atractiva para estas inversiones. En total, según el Principado, existen 170 planes de instalaciones de parques de baterías, aunque muchos no saldrán adelante (ahora mismo, solo se permiten los proyectados en suelo industrial). En Asturias hay en estos momentos de 15 proyectos diferentes, en varios concejos, que han sido aprobados y financiados por la UE y que podrían dejar de percibir ese colchón económico comunitario al no avanzar los trámites burocráticos y urbanísticos que tienen que despejar el Principado y los ayuntamientos. Estos proyectos tienen que asignarse y ejecutarse en el plazo previsto: no más allá del 30 de abril de 2026. Si no se cumple esa fecha, el dinero no llega a su destino. Ese escenario, el peor para el futuro de estas instalaciones, ya está sobre la mesa a poco más de un año vista. "Hay mucha preocupación entre los promotores, el tiempo apremia", explica Marquina.

En el caso de que los proyectos no se desatasquen, un posible escenario que podría abrirse pasaría por una negociación con Europa para ampliar el plazo, como ha ocurrido en otros sectores. En todo caso, aunque se podría renegociar, las ayudas asignadas se esfumarían. De momento, ninguno de los quince proyectos que cuentan con ayudas han sido autorizados por el Principado, que ayer dio luz verde a las dos primeras instalaciones, en Siero y Corvera, en este caso sin financiación europea. El parque de baterías que cuenta con mayor colchón comunitario es el de Tabiella (Avilés), con más de 11 millones de euros en fondos europeos. El listado completo y la ayuda consignada de los parques de baterías en Asturias que cuentan con financiación puede consultarse en el gráfico que acompaña esta información.

Ayer mismo, el Principado abrió el periodo de información pública para recibir alegaciones de particulares a la evaluación del impacto ambiental después de la solicitud realizada para tres parques de baterías en el concejo de Siero. Estos proyectos, a diferencia de los ya autorizados, sí cuentan con financiación europea: es el caso de Galbano Sanmi (2,8 millones), Galbano Sanguel (2,5) e Indus Meres (3,6). Los dos primeros citados pertenecen a Galbano Power y han solicitado un modificado del proyecto y el tercero es de Induspower. En el caso de pasar de forma favorable la evaluación de impacto ambiental, quedaría pendiente el trámite urbanístico para poder construir los proyectos.

El temor de los promotores es que los plazos se eternicen, teniendo en cuenta además la normativa reciente que ha puesto en marcha el Principado, que permite la suspensión de autorizaciones en suelos rurales u urbanos. Según los cálculos que manejan los promotores, de aquí a junio se deberían aligerar todos los trámites. En caso contrario, los proyectos correrían serio riesgo de estancarse. "Si el panorama sigue así más allá de junio, entraremos en un terreno demasiado complicado", asevera Marquina, que en todo caso aplaude la "buena decisión" del Principado de autorizar los dos primeros parques de baterías.

