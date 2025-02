Barbón afirma que la derecha no tiene "fuerza moral" para criticar que el salario mínimo tribute

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, afirmó ayer que la "vía fiscal asturiana" –la política de deducciones fiscales dirigidas a ciertos colectivos– "amortiguará" el efecto de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tenga que tributar en el IRPF. Barbón respondía así a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Carolina López, que acusaba al Gobierno asturiano y al de Pedro Sánchez de querer "hacer caja a base de explotar al trabajador y al empresario" para así mantener "chiringuitos". Poco antes, el portavoz del PP, Álvaro Queipo, anunciaba que su grupo parlamentario presentaba una proposición de ley para reformar la tributación autonómica del IRPF y dejar exento al tramo de perceptores del SMI.

Barbón afirmó –refiriéndose a Vox pero también al PP–, que la derecha carece de "fuerza moral" para hacer exigencias sobre el salaro mínimo, que "ha subido desde 2018 un 61%". "Ustedes, al igual que el PP, han votado en contra: si gobernasen juntos, que sería la única posibilidad, no se habría subido el salario mínimo". López llegó a asegurar que la tributación por el SMI no es más que "una tasa por trabajar", y que si su partido alcanza el poder "los socialistas y comunistas tendrán su peor castigo, que es tener que buscar empleo". Pero que en ese caso, con Vox en el gobierno "podrán encontrar un trabajo y no tendrán problema para llegar a final de mes".

Barbón replicó a la "sarta de barbaridades" de la portavoz de Vox, un partido que, afirmó, "es terraplanista, antivacunas, negacionista del cambio climático y está a un paso de desear la muerte del Papa". Con todo, aseguró ver en Vox "más programa de gobierno" que en el PP, ya que al menos lo de Abascal "tienen claro qué barbaridad quieren hacer, mientras que el Partido Popular va un poco a rebufo en todo".

El Presidente defendió como bandera de la izquierda la subida del salario mínimo y, sin entrar en si debe o no tributar, aseveró que las desgravaciones del Principado beneficiarán a este colectivo.