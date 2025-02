"En Navarra hubo un brote similar de tuberculosis al de Tineo y está resuelto"

El sector ganadero asturiano está con el corazón en un puño ante el brote de tuberculosis detectado en Tineo que ha obligado a aplicar en el concejo un protocolo especial para atajar la enfermedad. El veterinario Christian Gortázar es una autoridad en España en investigación en epidemiología, enfermedades emergentes y riesgos sanitarios. Forma parte del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que depende de la Universidad de Castilla La Mancha y del CSIC. Su grupo de investigación (SaBio, Sanidad y Biotecnología) trabaja en todo el campo de la sanidad animal y presta especial atención a las infecciones compartidas con la fauna silvestre, como la tuberculosis. Han colaborado en ocasiones con el Principado, especialmente con el Servicio de Caza, y con el Serida.

-Las dimensiones del brote en Tineo, ¿son para preocuparse mucho?

-Una de las pocas ventajas de la tuberculosis es que su difusión es lenta si la comparamos con otras enfermedades como, por ejemplo, la lengua azul o la fiebre aftosa. Eso permite diseñar planes de actuación e implementarlos antes de que se propague. Hemos vivido situaciones muy parecidas en las que, a través de intervenciones bien diseñadas, se ha logrado erradicar la infección del ganado bovino. Por ejemplo, tuvimos ocasión de analizar una situación en Navarra con algunas similitudes con la de Tineo. Los riesgos se identificaron, se les puso remedio con colaboración de ganaderos y servicios veterinarios y el problema se encuentra resuelto.

-¿Asturias corre el riesgo de perder la declaración de zona libre de tuberculosis, estatus logrado hace unos pocos años?

-Hay que ver esto en un contexto geográfico más amplio. Para empezar, 17 países de la Unión Europea ya han podido ser declarados oficialmente libres de tuberculosis. Eso supone una ventaja enorme, pues supone alcanzar una meta. Se reducen costes y esfuerzos y se facilita el comercio de animales vivos. En España todavía son pocas las regiones que, como Asturias, han logrado esa misma declaración. Es un lujo, pues reduce las pruebas e, igualmente, facilita el movimiento de animales. Y supone un gran logro conjunto de los ganaderos y de los servicios veterinarios, tanto asturianos como nacionales. Ahora bien, Asturias se encuentra en el filo de la navaja, muy cerca del límite en el que se corre el riesgo de perder ese preciado estatus de "oficialmente libres". Y Tineo es un concejo que en la actualidad contribuye significativamente a ese riesgo, por lo que es necesario aplicar medidas.

-Los ganaderos tinetenses han puesto el grito en el cielo por las medidas del Gobierno regional, creen que son demasiado estrictas y que salen perjudicadas más ganaderías de las afectadas.

-Desafortunadamente tiene que ser así: cuando los riesgos epidemiológicos son compartidos, hay que actuar sobre toda la zona. Lo importante es que las actuaciones sean lo bastante contundentes como para revertir la situación en poco tiempo y, por consiguiente, relajar de nuevo las medidas.

-La prueba de la tuberculina simple es muy criticada por imprecisa. ¿Qué opina?

-Es verdad, además de otras limitaciones, esta prueba sólo detecta el 70% de los animales infectados. Pero también es cierto que la prueba de la tuberculina, con todos sus defectos, ha servido para llegar a la situación de oficialmente libres en muchos países. Por ahora, es la mejor que tenemos. No obstante, van surgiendo otras herramientas adicionales, como la detección del ADN ambiental que, según las medidas publicadas por la consejería, se propone aplicar en Asturias en el caso de las madrigueras de tejón. A lo mejor podría ampliarse su aplicación a otros ambientes en Tineo.

-Hay una propuesta para que a la vez que esta prueba de tuberculosis bovina se haga también la comparada con la aviar para poder hacer una criba de antemano y descartar animales que reaccionan a ésta última en los sacrificios. ¿Es fiable?

-Conviene valorar cada situación. Sabemos que una prueba comparada gana en especificidad (se sacrifican menos animales no infectados), pero pierde mucho en sensibilidad (se detectan aún menos animales infectados que con la prueba simple). Por eso, ante una situación de tuberculosis confirmada, como la de Tineo, me parece más sensato utilizar la prueba simple.

-¿Qué más recomendaría en Asturias?

-Me parece importante que se aborden todos los posibles actores, tanto silvestres como domésticos, y que se prevean actuaciones sobre, por ejemplo, la bioseguridad de las explotaciones y el riesgo que pueden suponer los pastos comunales. Sobre bioseguridad hay bastante experiencia en España y seguramente se sigan algunas de las recomendaciones recogidas en un manual que editamos hace unos años. Quizá ampliaría las medidas de bioseguridad a toda la comarca y no sólo a las explotaciones positivas, ya que se trata de medidas de prevención que siempre son deseables. En relación con el jabalí sería importante valorar los resultados de caza de los últimos años y actuar en consecuencia sobre los cupos. La tuberculosis es una de las enfermedades donde se requiere una estrecha colaboración entre ganaderos y cazadores, y entre los correspondientes servicios del Principado.

-¿Cómo dar con el origen?

-Imagino que se habrá realizado un análisis de riesgos. Cuando hay explotaciones positivas y negativas en la misma comarca es muy interesante comparar unas con otras. Por ejemplo, ¿cuáles están más cerca de hábitats de riesgo? ¿En cuáles hay más densidad de tejones, jabalíes u otras especies relevantes? ¿Cuáles utilizan pastos comunales? ¿Qué movimientos han realizado las explotaciones positivas, y han realizado más movimientos las positivas que las negativas? ¿Cómo son los puntos de agua y los comederos de las explotaciones positivas y negativas? Cualquier diferencia puede ser relevante.

-Se habla de que pueda haber una transmisión de fauna salvaje a doméstica y que se debe poner el acento en la primera y no tanto en medidas entre el ganado. ¿Qué opina? ¿Puede haber transmisión a la inversa, de domésticos a salvajes?

-La prevalencia de tuberculosis en jabalíes en Asturias es baja si la comparamos con la que solemos encontrar en regiones más secas. Aun así, la sobreabundancia de jabalíes es un problema por muchos motivos: tráfico rodado, daños, sanidad animal y conservación. En el caso del tejón se trata además de una especie no cinegética. Me parece sensata la propuesta de estudiar primero cuál es la situación concreta de ambas especies, en cuanto a abundancia y en cuanto a tuberculosis, en Tineo. Una vez conocida la situación podrán tomarse medidas. La tuberculosis tuvo su origen en el ganado, del que saltó a la fauna. Ahora es la fauna la que viene devolviendo ese regalo. No se trata de buscar culpables, sino de actuar siempre sobre ambos conjuntos. Si sólo actuamos sobre uno de ellos, quedará el otro como reservorio y no resolveremos nada.

-La ganadería asturiana en particular y la española en general suma más de un año en una situación difícil: lengua azul, EHE, ahora este brote de tuberculosis… Sin contar la gripe aviar que ha obligado a confinar en algunas zonas las gallinas. ¿Qué valoración hace de esto? ¿En qué se falla?

-Al revés, no falla nada. España tiene unos servicios veterinarios excelentes y unos ganaderos modernos y formados. Eso hace que los problemas, por lo general, se detecten a tiempo de actuar sobre ellos y minimizar el impacto. Pero vivimos en un mundo cada vez más expuesto a nuevas emergencias sanitarias. En el año 2000 volaban cada año 1,8 mil millones de personas. Hoy lo hacemos más de 5 mil millones. Las temperaturas suben y con ello los vectores, por ejemplo, de la EHE, se expanden. Y tenemos una guerra en Europa. Todo son circunstancias que aumentan el riesgo.

-¿Tiene que haber preocupación por la salud humana vistos tantos casos de enfermedades en animales, mucho destinados a consumo humano? Los veterinarios quizás son poco tenidos en cuenta a la hora de abordar los planes de salud.

-Afortunadamente la tuberculosis animal supone un riesgo muy moderado en países como España, donde la leche se pasteuriza y tenemos un buen sistema de salud. Otras infecciones compartidas, como las enfermedades transmitidas por vectores (Lyme, Crimea-Congo, fiebre del Nilo…) o la influenza aviar H5N1 sí que me preocupan más… Pero para eso estamos.

