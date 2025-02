¿Por qué es vital la histórica ley de Ciencia aprobada en Asturias? Cinco años de trabajo y el sueño cumplido de un científico ahora convaleciente: "Gracias por confiar"

Borja Sánchez



Hoy (por ayer) es, sin duda, mi día más importante como consejero del Principado de Asturias. Hace cinco años, cuando prometía el cargo, mi mente científica tenía tres ideas centrales para desarrollar:

Aumentar la inversión en I+D. Tener un calendario de convocatorias. Que nuestra región tuviera una Ley de Ciencia.

Hubo que acometer otras cosas muy importantes por el camino que permitiesen conseguir estos objetivos, como crear una agencia financiadora (Sekuens), que también requirió una ley, pero hoy ya tenemos una Ley de Ciencia. Una ley consensuada, dialogada, que integra aportaciones del resto de grupos políticos, de expertos convocados y de entidades que quisieron participar en los procesos de exposición y audiencia pública.

No quiero aburriros, pero esta ley es importante por varias razones:

Porque nos ayuda a blindar la inversión pública en I+D e incentivar la privada. Porque ordena y fortalece el sistema científico-tecnológico. Porque potencia la formación, retención y atracción de talento, incluyendo la creación de un Cuerpo Superior de Investigación, similar al modelo del CSIC, para consolidar la carrera profesional de los investigadores en la administración pública asturiana. Porque nos ayudará a planificar nuestra política científica, ampliando la vigencia de los planes de ayudas y atracción de talento de cinco a siete años. Esto es importante porque nos podremos alinear con el marco de financiación europeo y dotar todavía de más estabilidad y previsibilidad a las convocatorias de investigación e innovación. Porque fomenta la colaboración público-privada, potenciando, por ejemplo, los entornos regulatorios de pruebas, la compra pública innovadora, figuras como los doctorados industriales y facilitando la transferencia de conocimiento y la innovación empresarial.

Me siento muy orgulloso de haber cumplido el último de aquellos objetivos iniciales, y me siento todavía más orgulloso del equipo de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo que lo ha hecho posible. Os adjunto una foto del "núcleo" de la Consejería hace cinco años, a la salida de nuestra primera comparecencia en el Parlamento asturiano. Falta Blanca, que estaba sacando la foto, y Vero, que no quiere salir en las fotos. Gracias por confiar en un científico que apenas acababa de salir de la torre de marfil en la que vivía profesionalmente.

Ahora, toca implementar todas las posibilidades a las que la Ley de Ciencia da cobertura, y acabar de posicionar a la ciencia y la innovación como motores del desarrollo económico y social de Asturias.