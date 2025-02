El clamor contra Hacienda de los antiguos mutualistas: "¿Cuántos llegaremos a 2028 para cobrar lo que se nos debe?"

José Luis Dizy, de 87 años, regentó toda su vida una tienda de caza y pesca en Langreo. Es uno de los miles de asturianos que, en los años 60 y 70, cotizaron en el sistema de mutualidades, que en aquellos años convivió con la naciente Seguridad Social. Hace un año, una sentencia del Supremo abrió la puerta a que los antiguos mutualistas se desgravaran del IRPF lo que habían tributado de más en sus pensiones. "Solicité la devolución en Hacienda y me dijeron: ‘Lo tuyo está al llegar’. Volví a la semana siguiente y me dijeron que fuera en tres días. Al volver otra vez, ya habían cambiado el criterio de devolución y no me podían dar nada", relataba ayer Dizy ante las oficinas de la Agencia Tributaria de la calle Fruela de Oviedo.

Ese cambio de criterio, introducido en diciembre por el Gobierno, obliga a los jubilados a solicitar año a año las devoluciones de los cuatro ejercicios fiscales anteriores, en lugar de hacerlo en un solo trámite. Es el detonante que sacó ayer a las calles de la capital asturiana a unos 200 jubilados como Dizy, indignados con Hacienda por una modificación que "genera indefensión y discrimina a quienes no han recibido aún el reembolso", según los sindicatos organizadores de la protesta, CC OO y UGT.

Con carteles que rezaban lemas como "Esto es...¡un atraco! ¡Rectificación ya!", los manifestantes reprocharon principalmente dos puntos: el "agravio" de que unos pensionistas hayan cobrado y otros no, y que, dada la edad avanzada de muchos solicitantes, "miles de personas mayores verán retrasadas, cuando no perdidas, las cantidades adeudadas".

Arantza Fernández-Merás, langreana de 59 años, percibe unos 3.000 euros anuales por la mutualidad de su suegro, ya fallecido. Y uno de sus hermanos también. Pero un tercero no. "Se lo tramité a ambos el mismo día. Es algo totalmente arbitrario, como la propia ley", denunció.

El gijonés Alfredo Torres, 68 años, entró a trabajar en la mina en 1974. "Hice la declaración de la Renta el pasado 8 de marzo, dentro del plazo legal, pero la de las mutualidades debía hacerse específicamente a partir del día 20. Sólo por ese lapso de doce días, me he quedado sin cobrar más de 1.300 euros", lamentó. "Ahora hay que hacer las solicitudes a partir de este año y hasta 2028. ¿Cuántos van a llegar ahí? Es una absoluta vergüenza", protestó.