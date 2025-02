Más suelo y menos burocracia, el camino para abaratar la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema clave de la agenda política y social. Los precios aumentan imparables, mientras la ciudadanía reclama que las administraciones tomen medidas inmediatas que pongan freno a la deriva actual del mercado. ¿Cuál debe ser el camino a seguir? Los agentes implicados lo tienen claro: habilitar más suelo, incentivos fiscales, reducción de la burocracia, seguridad jurídica... Representantes de la Administración, de las empresas de promoción y construcción, y de la banca participaron ayer en una jornada organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA. En ella se analizó la situación actual de un sector que hace década y media fue protagonista de una severa crisis de otra naturaleza (el estallido de la burbuja inmobiliaria que desde 2008 dio paso a la llamada Gran Recesión). Intervinieron en el encuentro el director general de Vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez; el alcalde de Siero, Ángel García; el concejal de Urbanismo de Oviedo, Nacho Cuesta; el edil de Vivienda de Gijón, Guzmán Pendás; Joel García, presidente de la patronal CAC-Asprocon; Juan Pablo de Castro, director técnico de la empresa Esfer, y Mariano Espín, director comercial de Caja Rural de Asturias.

Para Jesús Daniel Sánchez, el de la vivienda es un problema que va "más allá" de la divergencia entre la oferta y la demanda. "No podemos ignorar la diferencia en el crecimiento de las rentas del trabajo y el coste de vida", afirmó. Esto ha mermado la capacidad de las familias para ahorrar con destino a la compra de vivienda o para hacer frente a alquileres que, puso como ejemplo, en Oviedo rondan los 750-800 euros de media. Una situación que se ve acentuada, añadió el director general, por el interés de muchos hogares en residir en las principales ciudades asturianas.

Ante ese escenario, expuso Sánchez, las políticas regionales se enfocan actualmente en acabar con "la anomalía que fue el parón que se produjo en la construcción de viviendas públicas" y en impulsar la rehabilitación. Un dato: las convocatorias de ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética de viviendas rondarán este año los cien millones, lo que permitirán actuar en casi diez mil pisos y generar cerca de 200 millones de inversiones en obras. "Cuando se rehabilita un edificio en un barrio, aleja el riesgo de convertirse en residual", defendió Sánchez.

El director general aludió al ejemplo del Ayuntamiento de Gijón y destacó que "Asturias va a la cabeza de España". "Las reformas son fundamentales, porque tenemos un parque de vivienda con muchos años, y antaño no se construía con los estándares a los que ahora estamos acostumbrados", dijo. Y añadió en otro momento: "Se habla a menudo de las viviendas que están cerradas, pero muchas no serían habitables; entonces hay que adaptarlas. Hay que ir a la regeneración urbana. La ciudad puede crecer a lo ancho, pero también a lo alto. No podemos cometer los errores que se cometieron en el pasado". El objetivo es claro, vino a decir: "Edificar, construir y adaptar las ciudades de forma ordenada".

Renta garantizada

El proyecto estrella de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado es el programa "Alquilámoste", una iniciativa de "colaboración público-privada". La medida pretende "poner al alcance de la ciudadanía viviendas particulares" que a día de hoy se encuentran vacías, a menudo por la percepción de inseguridad y riesgo que tienen los propietarios sobre el mercado del alquiler. Para hacer frente a ese problema, el Principado garantizará a los propietarios el pago de las rentas y una conservación óptima de la vivienda. "Si el problema es de inseguridad, habrá que darle solución", sentenció Sánchez.

El precio de los alquileres se fijará utilizando objetivos técnicos como la ubicación del inmueble, su estado... La intención del Principado es situar las rentas en torno al 75% del promedio de la zona. Un ejemplo: "Si la media del barrio es de 800 euros, a lo mejor el precio que establecemos es de 700".

El representante del Principado lamentó que se asocie "la vivienda pública a las clases más vulnerables, a los guetos". Y continuó: "No tiene nada ver. Estos programas están pensados para personas que se levantan todos los días a las siete de la mañana para ir a trabajar y aún así no tienen capacidad de pagar 800 euros al mes en alquiler". Pero estas actuaciones deben ir acompañadas por otra serie de medidas, como expusieron los representantes del sector privado. "Tiene que haber más disponibilidad de suelo, reducirse los plazos burocráticos, impulsar la colaboración público-privada y aprobar incentivos fiscales", opinó Juan Pablo de Castro, director de la oficina técnica de Construcciones y Proyecciones Esfer. Puso como ejemplo el caso de los fondos europeos que se están destinando a rehabilitación energética: "Están dando muy buenos resultados; es un sistema que se podría extrapolar al sector de la vivienda", aconsejó.

De Castro también incidió en la necesidad de ventajas fiscales, legislación estable y seguridad jurídica. Este último punto es uno de los que más preocupa al sector: "Hay una ley de Vivienda que no protege la propiedad privada y al ahorrador. Se desincentiva al propietario, porque existe el riego de que no te paguen la casa, pero también te la pueden destrozar", criticó Joel García, presidente de la patronal constructora CAC-Asprocon. En tales circunstancias, continuó, "es normal que la gente decida apostar por las viviendas turísticas"

Catorce impuestos

Joel García también habló de las dificultades que trae consigo la tramitación, especialmente la de los planes generales de ordenación. "Son farragosos" y "paralizan las licencias", denunció. Desde su perspectiva, el camino para abaratar la vivienda pasa también por el terreno fiscal: "Una promoción soporta catorce figuras impositivas. Solo con tocar eso ya bajaría el precio", aseguró. Para García, el Estado tiene que proporcionar viviendas a quienes más lo necesitan, dando, por ejemplo, "avales a los jóvenes para adquirir la primera vivienda".

Mariano Espín, de Caja Rural de Asturias, recordó que lo ocurrido durante la crisis de 2008 estuvo derivado por el "excesivo endeudamiento de las familias", algo en lo que, reconoció, "tuvieron mucho que ver" las entidades bancarias. "Tenemos que aprender de nuestros errores y no dejar que nadie se meta en algo que no puede asumir", afirmó. Por suerte, "ahora hay una cultura financiera totalmente distinta". El directivo lanzó hizo además un diagnóstico que comparten otros implicados en el sector, incluida la Administración: "Ninguna medida por sí sola soluciona el problema, hay que agruparlas. En otro caso, sólo estaríamos poniendo parches".

Los llamamientos a liberar más suelo y reducir la burocracia fueron compartidos por los representantes de las administraciones locales que participaron en la jornada: el alcalde de Siero, Ángel García; el concejal de Urbanismo de Oviedo, Nacho Cuesta; y el edil de Vivienda de Gijón, Guzmán Pendás. Todos ellos coincidieron, además, en la importancia de "mejorar y afianzar la colaboración público-privada desde todos los ámbitos".

La edificación pública despunta en Oviedo

La capital asturiana verá en los próximos años incrementado su parque público de vivienda gracias a la colaboración con el Principado. El Ayuntamiento ha acordado ceder al Ejecutivo regional cuatro parcelas que se encuentran en las últimas fases de su desarrollo urbanístico para la construcción de 300 viviendas de alquiler accesible. "Quisimos hacer una distribucción por barrios con una situación socioeconómica diferente", explicó el concejal de Urbanismo de Oviedo, Nacho Cuesta. Esta actuación se completará con la planteada para los terrenos de La Vega, por parte del Gobierno central; además el Consistorio ovetense cuenta con otras tres parcelas disponibles.

Para gestionar todas estas intervenciones, el Ayuntamiento ha decidido crear la primera Oficina de Vivivenda. Este ente, según detalló Cuesta, articulará todas las políticas en esta materia, abordará el problema del suelo y ofrecerá asesoramiento e información a la ciudadanía. "Tengo obsesión por convertir al Ayuntamiento en una entidad facilitadora", reconoció. Por donde no está dispuesto a pasar el equipo de gobierno es por la aplicación de zonas tensionadas, como ayer volvió a dejar claro el concejal. "La ley de Vivienda pudo haber sido una gran ley, pero no lo es porque está impregnada de un marcado cariz ideológico que tiene su peor reflejo en la declaración de las zonas tensionadas", opinó. A su parecer, esta medida aprieta a los pequeños propietarios y solo consigue que "los precios se incrementen de forma exponencial y que la oferta disminuya".

Gijón, un referente en accesibilidad

Para el concejal de Servicios Sociales y Vivienda de Gijón, Guzmán Pendás, el problema del acceso a la vivienda viene derivado de un "desajuste entre la oferta y la demanda". Por tanto, la solución es clara: "Facilitar la construcción y mejorar la relación público-privada". Esta es la base del plan "Llave" que el Ayuntamiento gijonés presentó hace unos meses y a través del cual se liberará suelo municipal para, en colaboración con constructoras y promotoras, sacar al mercado inmuebles por debajo del precio de mercado. Es un proyecto ambicioso que esperan desarrollar a corto y medio plazo, y que se llevará a cabo en paralelo a actuaciones como "Gijón Alquila". Actualmente, la ciudad cuenta con 8.800 pisos vacíos; según Pendás, "queremos que salgan al mercado", para lo que se aprobarán incentivos fiscales y se darán cobertura legal a los propietarios, tanto en desperfectos como en impagos.

Pendás también aprovechó su presencia en la jornada para desgranar otros dos proyectos "importantísimos". Por un lado, los trabajos de adecuación de diez viviendas en La Camocha, las cuales serán de gestión pública y se pondrán en alquiler para personas con discapacidad. "Hice una visita el otro día y quedé impresionado. Son viviendas universales en accesibilidad, tanto la parte exterior como la interior; totalmente domotizadas", aseguró el edil, quien cree que estas viviendas "van a ser una referencia a nivel nacional". Por otro, el Principado ha cedido al Ayuntamiento de Gijón siete viviendas en Cimadevilla por un periodo de cincuenta años que se destinarán a alquiler para gente joven. n

Reducir el papeleo, gran objetivo de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, reconoció ayer no ser un experto en lo que a vivienda se refiere, pero tiene muy claro que de nada sirve incentivar la construcción si no se agiliza la burocracia. "El tiempo importa y el exceso de burocracia hace que la vivienda sea más cara", sentenció. El regidor explicó que con la normativa actual modificar un Plan General de Ordenación para liberar bolsas de suelo puede llevar hasta seis o siete años, un periodo demasiado largo para una empresa constructora que se rige por los beneficios. Y es que, en su opinión, a la hora de abordar este problema se debe tener en cuenta todo el espectro: "El coste y la disponibilidad del suelo, el coste de la construcción, la financiación, la fiscalidad y, finalmente, el beneficio".

Teniendo esto en cuenta, el trabajo del equipo de gobierno se centra, por un lado, en cambiar el uso de los suelos municipales y atraer promotoras interesadas. "Si aquí hay alguien interesado en construir en Siero, nosotros estamos más que encantados", bromeó. Otra de sus líneas de actuación está enfocada a los jóvenes, pero también a "aquellos trabajadores a los que les cuesta llegar a pagar el alquiler".

El regidor sierense también anunció hace unos días que modificará el Plan General de Ordenación para que los bajos comerciales puedan ser habilitados como vivienda. "En obra nueva, como no hay demanda de bajos comerciales, es algo que ya se está haciendo; la dificultad está en los bloques antiguos. Al final tienen que cumplir los mismos requisitos que un piso en altura y es complicado".