El presidente de las cofradías pesqueras asturianas salva la "moción de censura" orquestada desde Gijón

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez, ha recibido esta mañana el apoyo mayoritario de los patrones mayores asturianos (los presidentes de las cofradías que agrupan a los pescadores de los diferentes puertos del Principado) en el transcurso de una reunión de la comisión ejecutiva del organismo federativo convocada hace dos semanas y en cuyo orden del día (punto 2) constaba el debate y votación de la petición de dimisión de García Méndez por haber "traicionado" la confianza del sector alineándose con los intereses de una empresa (Iberdrola) que ahora mismo pasa por ser "enemiga" de la pesca en base a su firme posicionamiento en favor del desarrollo de la energía eólica marina. Haciendo un paralelismo con los mecanismos parlamentarios, el líder pesquero asturiano ha superado con holgura una moción de censura.

El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Gijón, Jorge Álvarez Medina, se mantuvo en sus trece y esta mañana defendió en el máximo órgano de decisión federativo que Adolfo García Méndez debía dimitir por haberse lucrado con la grabación de un anuncio navideño de Iberdrola a bordo de uno de sus barcos; en dicho spot, difundido la pasada Navidad, un banco de peces linterna felicita con ternura la Navidad a los tripulantes de un pesquero –el de García Méndez– que navega en aguas próximas a un parque eólica marino.

"Sabía que iba a perder la votación, pero me debo a los socios de mi cofradía, que mayoritariamente (catorce de diecisiete) acordaron que yo, como su patrón, expresara en la Federación el malestar existente por el proceder del presidente y exigiera su dimisión. No ha salido adelante y ya está, tema zanjado. Pero lo ocurrido no tiene un pase, el presidente debería de haber tomado la iniciativa y haber sido él mismo quien hubiera puesto su cargo a disposición de la ejecutiva", manifestó en declaraciones a este diario Jorge Álvarez Medina al término de la reunión que mantuvieron los patrones mayores asturianos.

También dio su versión de lo acontecido en la ejecutiva Adolfo García Méndez. En una comparecencia ante los medios de comunicación en la que estuvo arropado por una docena de patrones mayores entre los que no se encontraba el de Gijón (excusó su presencia por razones familiares), el presidente de las cofradías pesqueras explicó que a la reunión acudieron 16 de los 19 patrones mayores asturianos (faltaron por diversos motivos debidamente acreditados los de Figueras, Viavélez y La Arena), de los cuales uno votó a favor de pedir su dimisión (Gijón), dos se abstuvieron (Cudillero y Lastres) y el resto (trece) votaron contra la propuesta dimisionaria.

Adolfo García Méndez. / Ángel González

El presidente de la Federación volvió a explicar a los patrones lo que les dijo en enero, esta vez con el apoyo documental de una copia del contrato firmado (donde no consta en ninguna parte el nombre de Iberdrola): que el "desafortunado" episodio del spot de Iberdrola fue fruto del desconocimiento de qué tipo de anuncio se trataba y de qué empresa estaba detrás de la grabación que una productora audiovisual le propuso hacer en su barco "a cambio de cinco mil euros y tras habérselo ofrecido antes a otros armadores asturianos que por una u otra cosa fallaron".

"Tengo la conciencia tranquila y me siento respaldado y reforzado, porque una mayoría notable de patrones ha rechazado que tenga que dimitir e incluso los dos patrones que se abstuvieron me manifestaron que lo hicieron por coherencia dado que no habían podido pulsar el sentir de los pescadores en sus puertos, pero que personalmente eran contrarios a la idea de mi dimisión", aseguró García Méndez.

El "problema" del proceder de García Méndez, lo que ha crispado los ánimos en ciertos círculos pesqueros asturianos, es que la compañía eléctrica Iberdrola es uno de los actores implicados en el pretendido desarrollo de la eólica marina en aguas del Cantábrico, un tema "calamitoso" a ojos de los pescadores asturianos y que llevó a constituir, a medias con Galicia, una agrupación de interés común (la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos) en la que García Méndez ocupa un cargo destacado.

Precisamente por la implicación que pudiera tener este espinoso asunto en el seno de la plataforma pesquera que batalla para limitar los parques eólicos en el mar Cantábrico, Adolfo García Méndez aseguró al término de la reunión que tuvo con los patrones asturianos que podrá su cargo de vicepresidente a disposición del órgano de gestión por si se ve conveniente su cese: "Nunca estaré donde por el motivo que sea no se quiere mi presencia".