El Santa Olaya, comprometido con la infancia y la adolescencia

El objeto social del Club Natación Santa Olaya es la enseñanza, promoción, divulgación y práctica de la natación, así como la promoción de la práctica deportiva en general y el desarrollo de actividades para el ocio y la salud. Su vocación de servicio se plasma en proyectos y actividades que ponen en marcha abiertos al público en general, no limitadas únicamente a sus socios.

Proyecto "SwimSafe"

Un ejemplo de ello SwimSafe CNSO un proyecto educativo innovador que tiene como objetivo principal minimizar los riesgos y accidentes en el medio acuático, así como dar respuesta, a los datos que revela la OMS sobre ahogamientos acuáticos. Estos se han convertido en un problema grave de salud pública que afecta especialmente a la infancia, y ante el cual, se da una voz de alarma para que las instituciones se pongan en acción. El Proyecto "SwimSafe" del Club Natación Santa Olaya se ha ofertado gratuitamente a los 49 centros educativos de Gijón, y está dirigido al alumnado de 2º de Primaria, implicando también a sus familias, profesores, directores de los centros, etc. "Hemos comenzado a formar una generación en la prevención de los ahogamientos y a potenciar la seguridad acuática para prevenir accidentes a través del elemento más transformador, la educación", indican desde el CNSO, además de recordar que los ahogamientos son la tercera causa de mortalidad entre los 5 y 14 años.

Por el Proyecto "SwimSafe", el cual se ha convertido en una referencia a nivel nacional y les ha otorgado el ser el único club español en recibir la "Mención especial 2024 del Jurado de ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor)" que otorga las banderas azules playas, puertos deportivos y embarcaciones, han pasado ya más de 2.000 alumnos y alumnas de 2º de Primaria. Sólo en la jornada final acudieron más de 900 participantes donde pudieron comprobar en la práctica lo aprendido en la una sesión en la que colaboraron, Bomberos de Gijón, Protección Civil, Policía Local, socorristas y técnicos del Club Natación Santa Olaya.

Escolares en un momento del proyecto «SwimSafe». / Marcos León

"MotivAcción CNSO"

Otro ejemplo de la vocación de servicio del CNSO es el Proyecto "MotivAcción CNSO". En la actualidad, el 70% de las adolescentes abandonan la práctica deportiva, no sólo de competición sino también el ejercicio de manera habitual. Una situación muy preocupante que está en la esencia del Proyecto "MotivAcción CNSO" dirigido a combatir el abandono de la práctica de actividad físico deportiva en la adolescencia y especialmente en mujeres. Se puso en marcha en 2024 y va dirigido a adolescentes de 13-14 años con el fin de evitar el abandono de la práctica deportiva, dar visibilidad a mujeres deportistas del entorno y que sean una referencia; y fomentar la actividad física.

"MotivAcción CNSO" trabaja en cuatro ejes: charlas en los institutos de deportistas de alto nivel; charlas de sensibilización a familias y profesores; campaña de visibilidad en los centros educativos de las propias alumnas deportistas; y, por último, una jornada final en las instalaciones deportivas del club donde más de 350 adolescentes pudieron practicar una veintena de actividades deportivas. El proyecto se ha ofertado de forma gratuita a los centros educativos gijoneses, y en su primera edición han participado 7 centros (Colegio Montedeva, Patronato San José, IES Emilio Alarcos, Colegio La Milagrosa, IES Jovellanos, IES Montevil y Colegio San Vicente de Paul) que suman 27 unidades educativas que aglutinan a más de 700 alumnos y alumnas.

Pioneros en planes de protección y bienestar en la infancia y adolescencia

"Proteger a la infancia y a la adolescencia en el ámbito deportivo es necesario y urgente, y además, es responsabilidad, ética y legal de todos generar espacios seguros, inclusivos, que garanticen la protección, el buen trato y bienestar a niñas, niños y adolescentes (NNAs)2, apuntan desde el CNSO.

El trabajo y protección de la infancia es parte del día a día del club, y se refleja en su razón de ser como entidad. La activación del "Plan de Protección y Bienestar de la Infancia CNSO", da un paso más en el compromiso del CNSO con niñas, niños y adolescentes, ya que, se crea la figura de responsable de protección y bienestar de la Infancia, se define a través de un plan específico las actuaciones de prevención, información, sensibilización de agentes implicados, así como, la formación de profesionales; y se establecen protocolos de detección, comunicación y de actuación buscando siempre el bienestar de NNA.

Así el Club Natación Santa Olaya manifiesta su compromiso con la protección de la infancia, declara la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia, y en el desarrollo de las actuaciones necesarias para generar espacios seguros, protectores, inclusivos, de buen trato y bienestar.

Presentación del proyecto "Motivacción CNSO" / Juan Plaza

Su visión de futuro es seguir avanzando en los servicios que prestan a socios y usuarios y llegar a un espectro social más amplio. "Queremos satisfacer las necesidades deportivas, competitivas, formativas, de ocio y sociales de todos, siendo una organización innovadora, reconocida, sostenible, responsable y comprometida con la salud y el bienestar", indican desde el club. "Por ello hemos creado el DESCUBRE + como una serie de eventos, actividades y propuestas donde apostamos por un club culturalmente activo, que promueva y canalice todo tipo de actividades como elemento de dinamización social muy enlazadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

El DESCUBRE + se desarrolla en áreas como Educación y Cultura; Salud y Bienestar; Actividad Física y Deporte; y Ocio y Entretenimiento.

A lo largo de 2024, el CNSO ha firmado convenios de colaboración con asociaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, Save The Children, Mar de Niebla, Hermandad de Donantes de Sangre, Asociación Contra el Cáncer, Unión de Comerciantes de Asturias, Empresa Municipal de Aguas, Fundación Caja Rural de Asturias, Fuentes de Invierno, Real Sporting de Gijón, Telecable Hockey Club, Patronato Deportivo Municipal de Gijón, Dirección General de Deportes, etc.