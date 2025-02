Barbón, ante la negociación con el Estado y Cataluña: la quita de deuda que aceptaría

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio este domingo pistas de cuánta es la deuda de Asturias que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a asumir en el marco de la quita que negociará con todas las comunidades para cumplir lo prometido a Cataluña. Barbón dejó claro en Mieres que su gobierno rechazará una condonación que ronde los 600 millones de euros, pero que se sentiría cómodo si esta alcancase los 1.000 millones. El Presidente aseguró desconocer la "fórmula" que presentará Hacienda este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero conocida la trayectoria y personalidad de Barbón, no parece que la cifra expresada como asumible haya sido dicha al azar, sino que podría estar cercana a la que el Ministerio sopesa para el Principado.

Barbón no quiso referirse a lo que Asturias aceptará, sino a lo que "lo que no nos va a valer". Así, rechazó la opción de que solo se condone deuda a Cataluña, y también a que la quita se calcule considerando únicamente la deuda que las autonomías tienen adquirida con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, muy baja en el caso de Asturias pero que representa la gran mayoría en Cataluña.

"No nos va a valer que Asturias reciba 600 millones frente a 15.000 o 16.000 millones que pueda recibir Cataluña", ha advertido. Para Barbón, la fórmula tiene que ser "objetiva, cuantificable y que pueda evaluarse". Insistió en que cree que el criterio que aplique el Ministerio de Hacienda también beneficiará a las comunidades del PP. Y fue aquí cuando dejó caer la cifra que sí consideraría aceptable: "¿Cómo no va a ser importante que a nosotros nos quiten 1.000 millones de deuda? Pongo un ejemplo", dijo. Esa cuantía sería importante "para una comunidad (la de Asturias) con una deuda de poco más de 4.000 millones de deuda". "Seiscientos, desde luego, no me vale. ¿Mil millones? Bueno, ya estamos hablando de otras palabras, ¿no?", insistió.

El criterio que adoptará el Ministerio es, por ahora, el secreto mejor guardado. La estimación de la deuda que el Estado asumirá de las autonomías no está exento de polémica. Todo parte del compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con ERC para garantizar su investidura en 2023. Entonces, el PSOE se comprometió a condonar el 20% de la deuda que Cataluña adquirió con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Suma 77.053 millones, por lo que el 20% representaría 15.410 millones de euros.

El reparto del impuesto a la banca, según el PIB, lesivo para Asturias Hacienda quiere repartir el impuesto a la banca en función del PIB regional, tal y como pactó el Gobierno central con Junts. Se trata de una fórmula que no beneficia a Asturias; al contrario, la tendencia del Principado a perder peso en el conjunto económico nacional hará que el porcentaje del tributo que reciba Asturias sea menguante. La propuesta remitida a las comunidades del régimen común que participarán este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera establece en primer lugar que la recaudación se distribuirá a cada comunidad «en función de su PIB regional, a fecha de 1 de enero del año natural en el que deba autoliquidarse el impuesto». También se refiere en la propuesta que ese importe se pondrá a disposición de las comunidades mediante operaciones de tesorería en el año siguiente a l de la recaudación. Y, por último, que esa cuantía se considera al margen de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica, por lo que «no serán tenidos en cuenta» a efectos del cálculo del Fondo de Garantía, el de Suficiencia o los fondos de convergencia. Asturias representa el 1,9% en el conjunto del PIB nacional y la evolución de este dato ha sido descendente en los últimos años, ya que suponía el 2,2% en el año 2000. Sobre el criterio de reparto pactado con Junts (y que ahora Hacienda quiere someter a aprobación), el Principado se limitó a afirmar que defenderá que «Asturias no salga perjudicada» y que la distribución «se haga en condiciones de igualdad». Pero el modelo ya parte con voces discordantes. El gobierno de Castilla y León (PP) anunció que está dispuesto a llevarlo ante los tribunales. En el caso de Asturias, además, al Principado le corresponderían unos 32,1 millones anuales, mientras que si la asignación se efectuase según el modelo de tributos cedidos se elevaría a 36,3 millones. Las más beneficiadas con la fórmula del Ministerio serán Madrid y Cataluña. n

Premiar a los derrochadores

Cataluña es la comunidad más endeudada en términos globales (aunque la deuda por habitante, de 11.035 euros, es ligeramente superior en el caso de la Comunidad Valenciana, con 11.105 euros), y Asturias está entre las menos endeudadas (4.055 euros por habitante) y además, de las que menos porcentaje mantiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

Esta situación hace que si el Ministerio de Hacienda no adopta un criterio equitativo y que guarde cierta relación con la población de cada territorio caiga en lo que los economistas denominan un "riesgo moral". Es decir: termine premiando (por medio de la condonación y con la mutualización efectiva de esta al conjunto de los Españoles) a las comunidades menos ahorradoras y perjudicando a las que han sabido contener sus gastos y han tratado de cumplir los objetivos de déficit.

Distintas estimaciones

Varios han sido los cálculos realizados por distintos colectivos ajenos al Ministerio para tratar de estimar, según diferentes criterios, a cuánto ascendería esa quita para cada territorio.

La única condición conocida es que, sea cual sea la fórmula empleada por Hacienda, el resultado habrá de ser de esos 15.000 millones prometidos cuando se introducen los datos de Cataluña. A partir de ahí, diferentes han sido las hipótesis. Los técnicos del Ministerio de Hacienda estimaron en 652 millones la parte que correspondería a Asturias, una cuantía que Barbón ya da por inasumible.

Otro estudio realizado por la agencia de calificación "S&P Global Ratings" consideró varias hipótesis para concluir que la condonación para el Principado de Asturias podría situarse en unos 830 millones (considerando la deuda acumulada entre 2008 y 2014); de 750 millones (en función de los ingresos), 1.580 millones (basándose en el déficit autorizado acumulado) o 2.470 millones, considerando la pérdida acumulada de PIB entre 2008 y 2014).

Estas últimas variables se alinearían con lo expresado por Hacienda de que la quita se relacionaría con la pérdida de ingresos ocasionados por la crisis de 2008. Un último cálculo, realizado por Fedea (think-tank que dirige el asturiano Ángel de la Fuente) establece que lo óptimo, dentro del "riesgo moral" de la operación, sería condonar la deuda de manera proporcional a la población ajustada de cada territorio, al igual que se hace en la financiación autonómica. En ese caso, Asturias podría aspirar a la quita de unos 2.000 millones, casi la mitad de la deuda autonómica, pero el doble de lo que Barbón ha insinuado como "aceptable".

A la espera de que el Ministerio aclare qué sistema empleará, el consejero de Hacienda responde hoy en la Junta a preguntas sobre esta cuestión y el debate de la futura financiación autonómica, por ahora aplazado.

