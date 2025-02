Barbón rechazaría 600 millones de quita de deuda, "pero 1.000 estaríamos hablando de otras palabras"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado que el gobierno asturiano se opondrá a una quita de deuda que se sitúe en el horizonte de 600 millones, pero dejó abierta la puerta a aceptarla si estuviese en el entorno de los 1.000 millones.

En declaraciones en el tradicional homenaje que cada año se rinde al histórico sindicalista Manuel Llaneza, fundador del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA), en el cementerio civil de Mieres, Barbón se refirió a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para este miércoles, en el que el Ministerio de Hacienda trasladará a las comunidades una propuesta de condonación de deuda, para cumplir también la promesa a Cataluña de restarle unos 15.000 millones de euros que la Generalitat adeuda al Estado.

El Presidente del Principado recalcó que aún no conoce la fórmula que el Ministerio quiere emplear para homogeneizar el criterio entre las comunidades autónomas, pero sí adelantó "lo que no nos va a valer". En primer lugar rechazó que haya una condonación de deuda solo a una comunidad autónoma, en referencia a Cataluña. También que la condonación se refiera a la deuda que las autonomías tienen con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). "No nos va a valer que nos encontremos, por ejemplo, que hay una discriminación desde el punto de vista... Bueno, he leído por ahí cuantificaciones de, por ejemplo, que Asturias reciba 600 millones frente a 15.000 o 16.000 millones que pueda recibir Cataluña", ha advertido.

Para Barbón, la fórmula tiene que ser "objetiva, cuantificable y que pueda evaluarse". Ha insistido en que cree que el criterio que aplique el Ministerio de Hacienda también beneficiará a las comunidades del PP. Y fue aquí cuando dejó caer una cifra que sí consideraría aceptable: "¿Cómo no va a ser importante que a nosotros nos quiten 1.000 millones de deuda? Pongo un ejemplo", ha dicho.

"¿Cómo no va a ser importante desde la perspectiva de una comunidad autónoma que tiene en estos momentos poco más de 4.000 millones de deuda? Claro que es importante, porque eso destiende lo que son los intereses que tenemos que pagar", ha insistido a preguntas de los medios. Más allá de esa cuantía, no quiso pronunciarse, aunque ha insistido: "Seiscientos, desde luego, no me vale. ¿1.000?. Bueno, ya estamos hablando de otras palabras, ¿no?". Con todo, insistió en que la posición del Principado será, hasta que conozca la cantidad, "decir lo que no nos vale".

Esa cantidad se situaría en el horizonte de algo más del 20% del total de la deuda autonómica asturiana, un porcentaje similar al que representaría restar 15.000 millones a la deuda catalana. No obstante, si el criterio fuese equitativo en términos de población de cada territorio, a Asturias le correspondería una quita de más de 1.800 millones para resultar equivalente a la resta catalana.