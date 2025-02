Una edil villaviciosina, entre los críticos de Vox

La concejal de Villaviciosa Marta Sanz es una de los 95 integrantes del sector crítico de Vox, 30 de ellos cargos electos, que acudieron este sábado a Madrid y emitieron la llamada Declaración de Barajas, que denuncia la ausencia de libertad interna y propone refundar el partido. Sanz dejó el partido como protesta ante el abandono del partido en Asturias por parte de su presidente, José María Figaredo. "Es el presidente ausente. Vive en Madrid, con su familia, y no pisa Asturias. Como edil me he sentido abandonada, no he recibido apoyo, pese a estar sufriendo los insultos del alcalde", dijo.

Y explicó: "Tratamos de refundar el partido, pero no creo que nos dejen. No es el Vox al que me afilié, es una dictadura, la cúpula está blindada y cambia cargos a placer. No hay democracia. En Europa, se unieron a Patriotas sin consultar. Debe haber un acercamiento al PP, si no, no quitaremos a Sánchez". Ni Espinosa de los Monteros ni Juan Gallardo acudieron, sí Rubén Manso, otro de los fundadores.