"Hay muchas presiones para acabar con el liderazgo de los médicos"

Luis Antuña Montes (Gijón, 1969) acaba de concluir su primer mandato de cuatro años al frente del Colegio de Médicos de Asturias y concurre a la reelección con una lista de colaboradores muy continuista. El plazo de presentación de candidaturas concluye el 5 de marzo. Por el momento, no hay noticias de otros candidatos. Si los hubiera, habría elecciones el 18 de marzo. El doctor Antuña, director del área de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho del complejo sanitario ovetense en una mañana de sábado de trasiego asistencial y sosiego administrativo.

-¿Habrá más candidaturas?

-No lo sé. Aún faltan días del plazo para presentarlas.

-¿Quizá nadie se atreve contra usted? ¿Cómo valora estos cuatro años de mandato?

-Con toda la honestidad que cabe, creo que lo hemos hecho bastante bien. Por poner un ejemplo, estamos haciendo obras en la sede central del Colegio, en Oviedo. Es una reforma profunda con un coste de más de tres millones de euros. La planificación ha sido minuciosa, porque todas las plantas siguen funcionando durante las obras. Es un proyecto al que le falta más de un año para culminar.

-¿Qué más proyectos le empujan a seguir?

-Hemos conseguido transformar, desde el punto de vista tecnológico, todo lo que es la administración del Colegio. Hemos trabajado mucho en la formación continuada de los médicos, en la ética médica… No puede haber interrupciones en todo este tipo de tareas.

-Hay quien dice que se ve al Colegio de Médicos un poco sindicalizado. Usted mismo asistió el otro día a una manifestación en Madrid contra el borrador de Estatuto Marco de los sanitarios…

-Entre nuestras obligaciones figura defender los intereses de los médicos y de los pacientes, y en esta línea son fundamentales las condiciones en las que los médicos desempeñan su trabajo. No olvidamos que todo lo que tiene que ver con la negociación laboral corresponde a los sindicatos, en Asturias al SIMPA. Pero el Colegio está al lado de todos aquellos que quieren movilizarse por las condiciones laborales de los médicos.

-¿Cómo valora el proyecto de Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad?

-Es un borrador que se está negociando, y entiendo que si al final tiene viabilidad no se parecerá mucho a lo que está ahora mismo encima de la mesa. La cuestión de fondo es qué papel queremos que desempeñe el médico en nuestro sistema sanitario público.

-¿Qué quiere decir?

-Durante los primeros años de desarrollo de nuestro sistema sanitario, el médico tenía un papel fundamental, protagonista. Y todo eso, con el paso de los años, se pone en tela de juicio. Ese papel hay que aclararlo.

-¿Y cuál es la postura del Colegio de Médicos Asturias acerca del papel que ha de desempeñar el médico en la sanidad pública?

-El médico debe ejercer el liderazgo de todos los procesos clínicos. Tiene la última responsabilidad sobre los pacientes, y eso tiene que verse reflejado a todos los niveles. No por capricho, sino porque somos el colectivo profesional que la sociedad ha decidido que se forme y adquiera conocimientos a un nivel que ninguna otra profesión iguala: seis años de un grado exigente, al que acceden los mejores expedientes; y un examen posterior para poder acceder a una especialidad que es imprescindible en España para ejercer en nuestro sistema público. De tal modo que se invierten once o doce años para actuar sobre los pacientes sin tutelas. Es fundamental garantizar la calidad y la seguridad de los actos médicos. Este liderazgo clínico es indiscutible y queremos ejercerlo con la máxima responsabilidad.

-¿Se está desdibujando el liderazgo del médico?

-Se pone en tela de juicio en muchos casos. Parece que hay gente que quiere que haya enfermedades de primera y de segunda. Unas enfermedades que atienden los médicos y otras enfermedades que pueden atenderlas otros profesionales.

-¿Y no le parece que, por ejemplo, la enfermería, con cuatro años de grado y dos de especialidad, puede asumir más competencias?

-Por supuesto que puede tener más competencias, siempre y cuando no sean las competencias de los médicos. No es un problema con enfermería ni con fisioterapia ni con otros colectivos… Es un problema conceptual y de esencia de la organización. Si para ejercer de médico exigimos todo lo que exigimos, no puede ser que luego se relativice o se diga que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entiendo que hay muchas presiones de todo tipo y muchas veces depende de la capacidad de influencia que tenga un colectivo.

-Quizá esta proclamación de responsabilidad del médico choca con que, por ejemplo, en la sanidad asturiana en los últimos 50 años no se conocen despidos de médicos por incompetencia o irresponsabilidad…

-No sé si habrá habido despidos de otros profesionales de la salud en los últimos 50 años. Quizá la clave está en la arquitectura de nuestra Administración, en las normas y en la burocracia administrativa en la que estamos inmersos… No sólo hay que fijarse en los despidos, sino en que cualquier intento de diferenciar al que lo hace mejor o al que lo hace peor ha fracasado.

-¿Usted es de los que piensa que el médico que más y mejor trabaja debería estar mejor retribuido?

-Es perfectamente entendible que quien obtenga mejores resultados debería obtener un reconocimiento. Es algo que debería aplicarse a todas las organizaciones, aunque en la Administración pública se ha hecho mucho más complejo. Deberíamos explorar cómo hacer ese reconocimiento.

-¿Fue un fracaso de su primer mandato el varapalo del juez a los recursos del Colegio para que los enfermeros no pudieran ser directores generales del Principado?

-Desde el punto de vista jurídico, si vas al juez y pierdes es un fracaso. Éramos muy conscientes de que el objetivo no era ganar un juicio, sino poner encima de la mesa lo que antes estábamos hablando: el papel que debe desempeñar el médico en la organización y que las competencias de los médicos deben respetarse. Éramos muy conscientes, porque nos lo habían advertido, de que tenía pocos visos de prosperar, pero era una apuesta de la institución que protege a la profesión médica. No había ningún tinte personal ni de atacar a ninguna profesión; menos aún atacar a una profesión hermana, como es la enfermería.

-¿Tiene la sensación de que la sanidad privada está empezando a apostar fuerte por Asturias? ¿Puede eso cambiar el panorama laboral de los médicos?

-Es evidente que hay muchísimos intereses. La salud se ha convertido en algo que interesa a los inversores porque da rendimiento. Pero siempre repito que en la sanidad pública tenemos una red de dispositivos y unos profesionales de mucho nivel. Sólo hay que ver este hospital [el HUCA]. Y tenemos muchísimas posibilidades de mantenerlo. El modelo ya ha demostrado que es bueno, y por otro lado siempre ha coexistido con la actividad privada.

-Las demoras en la sanidad son, a menudo, inasumibles…

-Es cierto, la demanda es enorme, pero lo que debemos hacer es ir un poquito más arriba, a una pantalla anterior a la generación de esa demanda. Tenemos que ver qué parte de ese problema tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, con las relaciones humanas, con un mundo tecnológico que genera satisfacciones, por supuesto, pero también frustraciones y expectativas no cumplidas. Si nos centramos sólo en responder a la demanda, los recursos nunca van a ser suficientes. No vamos a hacer más felices a los ciudadanos.

-¿Por qué más médicos de la sanidad pública se van a la privada?

-Quizá tenga que ver con ese papel de liderazgo que queremos que desempeñe el médico en nuestro sistema sanitario. En la privada es más nítido. No todo es el dinero, sino también otros factores.

-La Consejería de Salud del Principado está trabajando en reducir el descuento que se aplica a los médicos de la pública por simultanear con la privada…

-Es una realidad que tenemos que abordar cuando hablamos del Estatuto Marco. Habrá que converger con nuestro entorno nacional e internacional, y no ser una isla. Puedo ir a la privada por las tardes y ganar un dinero, pero si puedo ganar un dinero razonable en mi puesto público pues quizá lo prefiera…

-Ahora en la sanidad pública hay abundante trabajo por las tardes…

-Por eso se está yendo menos gente…

-¿Se va menos gente a la privada?

-No tengo el dato, pero la sensación es que existe menos tensión desde que hay programas estructurales.

-¿Usted daría libertad absoluta para compaginar pública y privada?

-Todo lo que signifique limitar creo que es un mensaje equivocado. El mensaje correcto en la pública debe ser: "Eres muy bueno, muy competente, y quiero que trabajes aquí. Y voy a darte actividad para que trabajar aquí te compense y te resulte atractivo, porque voy a darte el liderazgo y el entorno para que te desarrolles profesionalmente".

-¿Cómo le suenan esas repetidas negativas de algunos médicos a irse a trabajar a los hospitales de las alas de Asturias?

-Cuando yo acabé y me incorporé al mercado laboral, una plaza fija en los hospitales comarcales no la rechazaba nadie. No las había, para ser sinceros. Había contratos de días. Yo diría dos cosas. Una: quien planifica y organiza este sistema sanitario público debe hacer atractivo el trabajar en los centros periféricos. Dos: los médicos que trabajamos en el sistema público, que somos la mayoría en Asturias, tenemos que ser conscientes de que desempeñamos un papel trascendental para cohesionar el territorio de Asturias; y de la misma manera que reivindicamos el liderazgo, debemos ser conscientes de que un servicio básico como el que nosotros damos a los ciudadanos tiene que llegar a todos los sitios.

-¿A los médicos deberían caérseles menos los anillos por ir a trabajar a las alas?

-Habrá médicos a los que les incomode tener que trasladarse, o cambiar de ambiente de trabajo, o cambiar de quirófano, o hacer guardias en un sitio que no conocen, pero no creo que se caigan los anillos a nadie. Dicho lo cual, creo que coincidiremos todos en que no hemos sido capaces de planificar y organizar correctamente la atención a las alas, y estamos con movilidades forzosas. Hay que darle otra solución.

-¿Por ejemplo?

-El desafío es hacer atractivos esos puestos para que los médicos quieran trabajar en las alas. Hablo de posibilidades de conciliación; de organizar los tiempos de trabajo de otra manera, y no con la rigidez que exigen las instituciones del Servicio de Salud; de la faceta económica, que nos influye como a cualquier ciudadano… Y otra cosa importante: esos puestos no pueden concebirse como destinos definitivos, tiene que garantizarse la transitoriedad en esos destinos, con independencia de que, el que quiera, se quede.

-¿Por qué el Colegio de Médicos se opone a que haya una Facultad de Medicina privada en Gijón?

-No es que nos opongamos. Lo único que pedimos es que antes de autorizar que se formen más graduados en Medicina se tenga claro qué va a ser de ellos. Con el número de plazas que se han aumentado en los últimos años y las facultades que se han inaugurado y se prevé inaugurar en los próximos, se va a saturar el mercado de licenciados en medicina. Yo viví esa situación en mis inicios, con condiciones laborales absolutamente kafkianas. Lo que hace falta ahora son especialistas, no licenciados en medicina. Este año, en números redondos, se presentaron al examen MIR 15.000 licenciados en Medicina para 9.000 plazas. ¿Y queremos sacar más licenciados en Medicina?

