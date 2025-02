Los parques eólicos, en barbecho: no se ha instalado ni uno en Asturias en tres años y este es el motivo

Hace tres años que no se plantan eólicos en Asturias. No ha "espolletado" ni una sola torre a pesar de que hay en tramitación medio centenar de parques con más de 270 aerogeneradores y algunos acumulan hasta 20 años de idas y venidas por los despachos de las administraciones públicas.

En la Estrategia de Transición Energética Justa de Asturias (2020-2030), elaborada por la entonces Consejería de Industria y la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y que deberá revisarse este año, se establecía un "escenario objetivo" para la región en el que las centrales térmicas de carbón –con sus 2.222 megavatios de potencia instalada– serían sustituidas, principalmente, por instalaciones eólicas tanto terrestres como marinas. En el horizonte de 2030, el 40,9% de la potencia instalada en Asturias sería eólica con 2.354 megavatios (MW).

A menos de cinco años para llegar a ese horizonte verde de 2030, lo que ya se sabe seguro es que las térmicas de carbón dejarán de producir este mismo año –así lo ha manifestado EDP, propietario de las últimas en funcionamiento– y que la potencia eólica instalada actualmente es de 698 MW repartidos en 24 parques con 531 aerogeneradores propiedad la mayoría de ellos de las multinacionales energéticas EDP, Iberdrola, Acciona y Verbund. Para alcanzar el objetivo eólico a 2030 sería necesaria la instalación de parques con 1.656 MW, lo que supone casi triplicar la potencia actual en menos de cinco años. Al ritmo de los últimos años ese objetivo es una quimera. Desde que Capital Energy completó hace tres años las obras del parque eólico Buseco –en los concejos de Tineo, Villayón y Valdés–, no han vuelto a medrar más molinos en la región.

El lento despliegue de los aerogeneradores es general en toda España. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advertía este mes de la necesidad de "acelerar" el ritmo de instalación de nueva capacidad si se quiere alcanzar el objetivo marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 62 gigavatios (GW) de esta tecnología en 2030. "Si queremos garantizar una transición energética efectiva, debemos acelerar la instalación de nueva capacidad sin comprometer la sostenibilidad financiera, la competitividad y la garantía ambiental", señala Rocío Sicre, presidenta de AEE y directora general de EDP Renovables en España.

En Asturias, los molinos llevan tres años en barbecho y no es por falta de semillas. Hay proyectos. En diferentes fases de tramitación en la Consejería de Transición Ecológica hay 49 parques eólicos en los que se prevén más de 270 aerogeneradores, todos en el Occidente de la región. De esos proyectos, 21 han superado los trámites medioambientales y cuentan con autorización administrativa y de construcción previa. Además, según datos de Red Eléctrica de España, hay en Asturias proyectos de 846 MW de potencia eólica con permisos de acceso y conexión a la red de transporte y distribución eléctrica.

Para analizar por qué esos proyectos de renovables no ven la luz, el bufete de abogados Ontier organizó en Oviedo una jornada técnica. Adrián García, abogado del departamento de Derecho Público, Regulatorio y Urbanismo de Ontier, afirmó que los proyectos se encuentran con varios obstáculos regulatorios. En primer lugar chocan "con la falta de seguridad jurídica y los cambios normativos". García señaló que los promotores tienen que lidiar con los reglamentos comunitarios, las leyes estatales, las normativas autonómicas y las ordenanzas municipales. "No se han refundido en una única normativa y los promotores necesitan un marco claro y estable para conocer las reglas del juego", señaló el abogado. A la falta de seguridad jurídica, García añadió el "exceso" de burocracia. "Los procedimientos administrativos deberían ser más breves y ágiles. La simplificación no supone menor protección del medio ambiente", aseguró. Y citó como un tercer obstáculo las dificultades de acceso y conexión a las redes eléctricas.

El ingeniero Andrés Pérez, delegado territorial de Capital Energy –la compañía que tiene más parques eólicos en tramitación en Asturias– coincide con el análisis del abogado de Ontier, pero añadió otros factores que considera también claves para el lento desarrollo de los proyectos en Asturias. El primero es "la orografía de Asturias, que incrementa la dificultad técnica de los proyectos, eleva sus costes por encima de los de los parques eólicos de otras regiones y los relega en las tomas de decisiones" empresariales, apuntó Andrés Pérez. Y otro factor que considera aún más determinante es "la complejidad urbanística", porque en superar estos trámites que suceden a los medioambientales y a los administrativos "se nos van, en el mejor de los casos, entre dos o tres años".

En ocasiones, el muro urbanístico es infranqueable. Lo sabe bien Andrés Pérez porque la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ya le ha tumbado a Capital Energy un parque eólico y le ha dejado otros en suspenso hasta que llegara a acuerdos con los ayuntamientos afectados. En otros casos han sido estos últimos los que han bloqueado el desarrollo de los parques con sus competencias urbanísticas o los que han acudido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para frenarlos.

"La aceptación de los proyectos sigue siendo un pilar fundamental en el que se debe trabajar con transparencia y diálogo continuo con las comunidades locales", afirma Rocío Sicre, presidenta de la patronal eólica AEE.

El pasado año se desestimaron en Asturias por motivos medioambientales, urbanísticos, de caducidad de permisos o de incompatibilidad parques eólicos de 150 MW, según un estudio del Observatorio de Energías Renovables para la Economía Digital.

En el Principado, donde la energía solar tiene unas posibilidades de aprovechamiento muy inferiores a las de otras regiones españolas, la producción de energía renovable depende en gran medida de que broten aerogeneradores. Son necesarios para compensar el cierre de las térmicas de carbón, para garantizar un abastecimiento de energía verde que cada vez es más demandado por la industria –la gran consumidora de energía de la región– y para alimentar a las plantas de hidrógeno verde que se proyectan en la región. Sin molinos se puede perder esa cosecha.

El Principado no da por perdidas las ayudas a los valles de hidrógeno El Gobierno del Principado aún no da por perdidas las ayudas a los valles de hidrógeno a pesar de que el único proyecto de Asturias que concurría, la segunda fase de la planta de hidrógeno verde de EDP en Soto de Ribera, no alcanzó la puntuación mínima y se quedó fuera de la resolución provisional del Ministerio para la Transición Ecológica en la que se repartieron 1.214 millones en ayudas para siete proyectos en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Fuentes del Gobierno regional apuntaron que "EDP continúa siendo activa en el desarrollo de proyectos de hidrógeno renovable en Asturias" y que "los emplazamientos de Aboño y Soto bajo la denominación Asturias H2 Valley son proyectos de interés común europeo (PCI) con hasta 1 gigavatio (GW) para los cuales ya contamos con ayudas públicas para 150 megavatios (MW) en Aboño y 5 MW en Soto". Las mismas fuentes añadieron que siguiendo esa meta, "EDP ha intentado lograr financiación para 250 MW más en el emplazamiento de Soto en esta convocatoria de valles, que ha sido muy competitiva, quedando a poca distancia de conseguir financiación según los resultados provisionales". Y añadieron que el resultado definitivo "se conocerá tras el proceso de alegaciones y potenciales renuncias de otros proyecto", por lo que aún no da por perdida la ayuda. Por su parte, el secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, lamentó ayer "la exclusión de Asturias" de las ayudas europeas al hidrógeno verde y reclamó al Gobierno del Principado una "reacción inmediata y un plan concreto para evitar que esta situación se repita en futuras convocatorias". "Asturias aspira a convertirse en un referente del hidrógeno verde y, sin embargo, vemos cómo proyectos en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia reciben un importante impulso económico mientras el Principado se queda al margen. Pedro Sánchez vuelve a dejar claro a los asturianos lo poco que le importamos", apuntó Pumares.

Suscríbete para seguir leyendo