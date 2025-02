El sonado zasca de un ganadero asturiano a los veganos que comparan sus vacas con "le esclavitud humana"

"Picotazos.oficial", la cuenta de TikTok de un ganadero asturiano, ha publicado un vídeo recientemente en respuesta a las quejas y críticas que muchas personas dejan en sus redes sociales. Particularmente, el ganadero se refiere a algunos colectivos veganos que le están "tocando las narices" con sus comentarios sobre cómo debería cuidar al ganado. Pero antes de tiktoker, "Picotazos", como se hace llamar, es un ganadero que tiene amplia experiencia en el campo y que vive de ello. Pero como cualquier persona que comparte en redes sociales no solo su oficio, sino también su vida, está expuesto constantemente a críticas de personas que, de forma más o menos anónima o con mayor o menor idea sobre el asunto, critican una labor profesional.

"Ayer uno me dijo que esto era igual que la esclavitud humana", resalta "Picotazos.oficial", exponiendo cómo muchos, en su mayoría veganos, hacen comentarios que el ganadero asturiano ve desconectados de la realidad, particularmente de una realidad tan dura como es la de la vida del campo. Comentarios como estos son vergonzosos, siente el ganadero, puesto que comparar la esclavitud humana con la cría de ganado resulta algo desproporcionado. "Que te vas a poner a debatir con esa gente, si es que no puedes debatir nada, nada", afirma.

"Si tú eres mejor que yo y tú sabes más de animales que yo, compra animales y te vas a la m*****", opina frustradamente el ganadero. Su indignación es tajante, ya que en sus redes sociales presenta su día a día junto a su ganado que, a lo largo de todos sus videos, parece tratado con cuidado y amor, cosa que, según el propio ganadero, muchas personas obvian y solo buscan criticar un oficio porque está en contra de su régimen alimenticio.

"Picotazos.oficial" ha amasado más de 60 millones de visitas a lo largo de todas sus plataformas por su carisma y tangible pasión por su oficio, tanto así que se ha creado un grupo de seguidores quienes no solo le siguen a él por su contenido sino también porque han cogido cariño a sus animales, siempre al lado del ganadero. Junto a su perro llamado "Jacinto", sus vacas, "Casina" y "Xatina" y su gracioso burro, "Picotazos.oficial" se presenta como un hombre de integridad que ama a los animales y los trata con el debido respeto. Pero esto no evita que siempre lleguen comentarios que más que aportar a un diálogo, solo sirven para crear ruido y llevar el debate a la polarización.

Estas interacciones y comentarios, que son cada vez más comunes en su caso, hacen que hablar de ganadería sea difícil, ya que, por una parte, hay gente que, a través de sus comentarios, no aportan al diálogo, sino al conflicto y a la discusión; el ganadero resalta que, aunque algunos comentarios tengan una buena intención, "las cosas no funcionan así". "Picotazos.oficial", a lo largo de varios vídeos, hace entender que hay comentarios positivos provenientes de ambas partes, tanto de ganaderos como veganos, pero que estos son opacados por los comentarios negativos, ya que suelen ser los de mayor volumen. En otro vídeo, el ganadero asturiano crítica cómo muchos de los comentarios negativos que dejan en su tiktok también están dirigidos a malentendidos debido a su sentido del humor, con un matiz irónico y sarcástico que muchos no logran captar, tanto así que se refiere, irónicamente, a estas personas cómo "increíblemente listas".

Muchos quieren estar pendiente de las interacciones al futuro por ambas partes, ya que es necesario resaltar los comentarios sesgados como los comentarios bien fundamentados y con criterio para así fomentar un diálogo sano sin desprestigiar el oficio y trabajo de unos y las opiniones e ideas de otros. De momento, "Picotazos.oficial" ha demostrado que los comentarios de unos puede llevar al enfado cuando la realidad es otra más positiva que aquella que pintan quienes tienen como gran objetivo echar leña al fuego en un debate.