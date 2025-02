“Es una falsa quita de deuda; beneficia más a unas comunidades que a otras”, sostiene la Cámara de Oviedo

La condonación de la deuda a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda es “una falsa quita que beneficia más a unas que otras, pues lo que no paga una administración autonómica lo pagará el Estado, pero la deuda no desaparece, solo cambia de titularidad”, ha indicado el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira.

Cree el dirigente cameral que, además, el Gobierno central lanza “un mensaje equivocado” en términos de gestión política y responsabilidad fiscal. “Va contra las buenas prácticas en la gestión del gasto sostenible y supone un riesgo moral, así como una flagrante injusticia intergeneracional”, ha asegurado.

A su juicio, Asturias “no debería aceptar ninguna cantidad, ni ningún concepto de reparto, que no se atenga a criterios objetivos, justos y ecuánimes” porque si no podría interpretarse que se “sirve a otros principios más relacionados con pagos políticos a cambio de votos”. Con la cifra actual de condonación en 83.000 millones “Asturias no debería admitir ninguna cantidad por debajo de los 2.000 millones, ni ningún concepto oscuro de reparto”. “Por el humo se sabe dónde está el fuego”, ha apuntado.

Además, ha recalcado que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) nació precisamente para que aquellas comunidades que ya tenían problemas para acceder a los mercados financieros por su endeudamiento pudiesen obtenerlo a través del Estado. ”Favorecer a las comunidades más endeudadas con el FLA es privilegiar a las más manirrotas y perjudicar a las mejor gestionadas”, ha dicho Ferreira al respecto.

Y como el Estado debe garantizar la cartera de servicios básicos en todo el país, “no es de recibo privilegiar a quienes han usado el poder de la administración autonómica para financiar embajadas o financiar procesos independentistas; equivaldría a financiar esas políticas con los impuestos de todos los españoles”.

"Favorecer a una minoría"

El vicepresidente de la Cámara de Oviedo entiende que “privilegiar a las comunidades ricas, con mayor capacidad de generar recursos, con mayor potencial empresarial y con mejores condiciones para atraer talento, respecto a las más deprimidas, o con mayor problema demográfico, no es ético, ni es justo, ni es social, ni responde a políticas progresistas. Simplemente parecen diseñadas por unos pocos para favorecer a una minoría y penalizar a la mayoría”.

Ferreira ha hecho un llamamiento a que la sociedad asturiana y el tejido empresarial “cierren filas” ante esta cuestión y con el próximo episodio de la reforma de la financiación autonómica sobre la mesa. “Se perciben riesgos en el cambio de esta orientación para favorecer otros intereses”, ha advertido. “El Estado es la fuerza compensatoria más poderosa, y no deberíamos permitir poner en riesgo un sistema de financiación que es clave de bóveda para sostener nuestros servicios públicos básicos”, ha concluido.