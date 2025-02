"Nuestro instituto de prevención y terapia del cáncer estará en marcha en dos años"

La oncóloga asturiana Elisabeth Estefanía Arrojo Álvarez, directora Médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA), ha sido elegida académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), una institución que reúne a expertos internacionales de múltiples disciplinas científicas. Designada por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiana del mes" de noviembre de 2023, la doctora Arrojo proyecta abrir en su Corvera natal una "ciudad de la salud" que incluya tratamiento y prevención y que aporte supervivencia y calidad de vida.

-¿Qué significa este nombramiento?

-Es algo increíble. En la Real Academia Europea de Doctores hay 18 premios Nobel, nada menos. Me habían invitado a dar una conferencia y ya me parecía algo tremendamente enriquecedor el poder rodearme de gente tan brillante. Y después de mi conferencia me invitaron a unirme.

-¿Cuál puede ser su contribución?

-Es una posibilidad, por una parte, de aportar conocimiento al mundo, porque se celebran muchas conferencias a nivel internacional; y, por otra, de enriquecerme de todo lo que aprendo de los demás. Hay varias categorías y me han incorporado a la categoría más alta, que es académica numeraria. Realmente, te ves pequeña para una distinción tan grande.

-La Real Academia Europea de Doctores desarrolla actividades en diversos países...

-El mes que viene nos vamos a un ciclo de conferencias a Emiratos Árabes, donde se presentará el proyecto "Retos Vitales 2025". Yo hablaré de la importancia de la prevención de la enfermedad, con los hábitos de vida, y de la innovación en el campo de la oncología. Queremos combatir la infodemia, esa intoxicación de informaciones falsas que afectan al campo de la salud. En ese objetivo, la Real Academia Europea de Doctores aporta un sello de rigor. Cuando te rodeas de gente tan brillante, se generan sinergias que permiten conseguir muchas más cosas.

-Usted trabaja en varias líneas complementarias...

-Hay dos pilares muy claros. Uno es el avance en el tratamiento oncológico, con técnicas y soluciones innovadores para potenciar el sistema inmune. La clave de la curación del cáncer es que nuestro propio sistema inmunitario sea capaz de detectar las células malignas para eliminarlas sin efectos secundarios. Ahí estamos liderando tratamientos muy innovadores. Y, luego, la otra parte es la prevención de la enfermedad. Casi la mitad de los casos de cáncer pueden prevenirse modificando los hábitos de vida. Trabajo en este campo con muchas conferencias, mucha divulgación…

-¿Y qué novedades proyecta?

-Tengo un proyecto maravilloso para lanzar muy pronto, que va a incluir Asturias como centro de referencia internacional en tratamientos muy innovadores para promover no sólo el tratamiento oncológico, sino también el bienestar y la prevención. Y no sólo para el cáncer, sino para enfermedades cardiovasculares, que son las que más afectan a la población más joven. Se estima que un 62 por ciento de las muertes entre los 40 y los 79 años son por enfermedades cardiovasculares o cáncer.

-¿Puede adelantar algunas características de ese proyecto?

-Es un instituto que tendrá una parte en Madrid y que incluirá tratamiento, prevención y bienestar. En Asturias va a estar emplazado en Corvera. Nuestra región reúne muchos requisitos para dar bienestar al mundo. Por mucho que se diga que estamos mal comunicados, sólo con la naturaleza y nuestras gentes tenemos parte de la salud ya hecha.

-¿Plazos?

-Estamos terminando la memoria para empezar a presentarla. Espero que el año que viene empecemos con las licencias y la estimación es que esté funcionando en dos años, siempre que no se demoren los permisos. Es un proyecto que puede crecer de forma exponencial, empezando por algo pequeño. Soy muy defensora de que la unión hace la fuerza. La idea es aportar fórmulas que no están disponibles a día de hoy en Asturias. Y queremos establecer sinergias, colaborar con todos los centros sanitarios que tenemos en Asturias.

