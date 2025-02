El saneamiento ganadero avanza en Tineo: los positivos por tuberculosis son ya 38 y un cuarto de las explotaciones han sido revisadas

José Ramón García Alba, secretario general de Unión de Campesinos de Asturias (UCA), defiende que se hagan saneamientos cada año de la cabaña ganadera como medida para evitar brotes de tuberculosis como el detectado en Tineo el pasado diciembre, que ha obligado a articular medidas especiales para atajarlo. García Alba se reunió con el consejero, Marcelino Marcos Líndez, para trasladarle su propuesta de cómo abordar el problema tinetense, que tiene muy preocupado al sector.

«La gente pasa realmente miedo cuando toca el saneamiento después de tres años. Sería bueno hacerlos anualmente», opina el líder de UCA, que cree que las campañas de saneamiento anuales no son incompatibles con que Asturias sea zona libre de tuberculosis y, como tal, no esté sometida en líneas generales a controles tan estrictos. «Ya se les hace a los ganaderos que bajan de los pastos con su ganado, que son el 80%, así que solo quedaría un 20% para cubrir a toda la cabaña asturias y eso evitaría sobresaltos». Esta petición, recuerda García Alba, la han hecho la mayoría de las organizaciones agrarias, como la aplicar beneficios fiscales a los que se vean obligados a realizar vacíos sanitarios (sacrificar todas las cabezas».

Mientras, en Tineo siguen al alza los datos. Marcelino Marcos actualizó los últimos conocidos: en la actualidad hay 38 animales que han dado positivo y 14 explotaciones. El pasado 13 de febrero, según las cifras que el propio consejero ofreció en una comparecencia en la Junta, eran 26 positivos y 10 explotaciones. Un total de 24 animales han sido sacrificados.

La campaña de saneamiento aplicada en Tineo –cuya incidencia de la tuberculosis se ha disparado al 0,63%– ha llegado ya a 234 de las 804 que hay, con lo que los animales saneados son 8.697.

Precisamente UCA reclama también al Principado que por tener vacas dudosas que posteriormente no dan el positivo en el matadero no se obligue al ganadero a sacrificar al resto de animales. «Queremos que negocien esto a nivel nacional, no puede ser que por un dudoso se haga imposible la vida al ganadero o se le retire la carta verde», insiste García Alba.

Fauna salvaje

Respecto a la fauna salvaje, en UCA reclaman que la ampliación recientemente aprobada de la campaña de caza –hasta el próximo 31 de marzo– sirva para actuar en los territorios donde hay más daños de jabalí y donde hay brotes de tuberculosis. «Hay ya cuadrillas de caza que no quieren seguir cazando, cuando es necesario que lo hagan en los sitios que se necesita», apunta el líder de UCA.

El Consejero de Medio Rural se ha comprometido a que en caso de que no se dé esa colaboración tomarán medidas con sus propios medios para controlar la población. Sería a través de los agentes del medio natural, realizando los controles poblacionales como vienen haciendo en aquellas zonas donde no existen asociaciones que gestionen la caza en esos territorios, a través de convenios con las asociaciones de arqueros también se solicita la colaboración y participan en esos controles poblacionales.