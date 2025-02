La sensación de Ángel de la Fuente, estudioso asturiano de la financiación autonómica: "Hecho para lo que quieren" / .

Es indudable el cálculo político de Sánchez en la operación de la quita de deuda pactada con ERC para lograr la investidura y que hubo que extender a todas las comunidades para que no cantase demasiado. Es un "regalo envenenado" para el PP si la aprueba el Congreso, ya que es voluntario aceptarlo. Todo habría quedado más maquillado si la asignación siguiese un criterio de población, porque en el fondo de lo que se trata es de que el Estado (todos) asuma una deuda que tenían unos pocos. Es inevitable pensar que si los catalanes consiguen una mayor condonación por habitante es porque ese diferencial se reparte restando de recursos de todos los españoles. Al menos haber impuesto condiciones a las comunidades que en tiempos de crisis tiraron de crédito habría resultado adecuado. No hay "hombres de negro" y pagamos todos, como hasta ahora; también lo que no es nuestro.