Los alcaldes de Oviedo, Gijón, Siero, Mieres y Langreo estallan: "Nosotros tenemos superávit y no nos dejan gastar"

Los principales ayuntamientos asturianos reciben la propuesta del Ministerio de Hacienda de la condonación de la deuda de las comunidades –1.508 millones de euros en el caso de Asturias– con sensación de abandono y elevan la voz al no poder utilizar los recursos económicos que tienen disponibles pese a tener una buena salud financiera y estar al día en los pagos. "Tenemos dinero y no lo podemos utilizar", se lamentan los alcaldes de Oviedo, Gijón, Siero, Mieres y Langreo, todos de distintos colores políticos (PP, Foro, PSOE e IU). Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés (PSOE), prefirió no hacer valoraciones. A diferencia de muchas autonomías, a las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende condonar un total de 83.252 millones de euros, la mayoría de las administraciones locales han visto crecer sus ahorros en la última década. Sin embargo se da una paradoja que desespera a los alcaldes y alcaldesas: no pueden destinar el dinero guardado en los bancos a las inversiones que quisiesen. Esta situación se mantiene desde 2012, en el contexto de la crisis económica, al entrar en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prohíbe a los ayuntamientos tener déficit, les exige un control estricto del gasto y establece además que el remanente disponible –el dinero en caja– en el caso de tener superávit no se puede gastar a libre disposición. Desde entonces hubo alteraciones, permitiendo gastos en "inversiones financieramente sostenibles". Después del covid, el Gobierno suspendió la ley de estabilidad y le dio más margen a los consistorios, que en cualquier caso siguen sin poder utilizar todo el dinero de las cuentas. Además, el decreto ómnibus, aprobado recientemente, no incluyó las entregas a cuenta, clave en la financiación local. Con este contexto, unido a la condonación, los alcaldes asturianos claman por no poder gastar sus ahorros en inversiones. "El sanchismo vuelve a demostrar una vez más que su única ambición es permanecer en el Gobierno aunque eso signifique provocar desigualdades entre los territorios. No tiene ningún sentido que se proponga una quita de deuda para las comunidades autónomas y sin embargo vuelvan las reglas de gasto para los ayuntamientos. Nosotros contamos con remanente que no vamos a poder utilizar porque no somos necesarios para cubrir las ambiciones del señor Sánchez", asegura Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP), que cree que la condonación es un "nuevo ataque contra la igualdad de los españoles para que Sánchez pueda saciar los chantajes de un fugado de la justicia".

Canteli se queja por la regla de gasto para las entidades locales, "del 2,6 por ciento en 2024, una medida que limita el incremento presupuestario de un año para otro y perjudica gravemente a los intereses de Oviedo porque la utilización del remanente nos permite amortizar deuda pendiente con entidades bancarias, pero no acometer inversiones y mejoras en la profunda transformación que estamos llevando a cabo en Oviedo", finaliza. El proyecto de presupuesto de Oviedo para 2025 prevé un superávit de más de siete millones.

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón (Foro), que también presenta superávit, asegura que "es una auténtica vergüenza y un atropello que un presidente que hasta el momento ha sido incapaz de aprobar un presupuesto en esta Legislatura, se pueda permitir comprometer 18.000 millones para sus pactos de gobierno mientras los Ayuntamientos estamos ahogadas por sus reglas fiscales, que nos impiden utilizar los ahorros que hemos generado con nuestra responsabilidad en la gestión del presupuesto". Ángel García, "Cepi", alcalde de Siero (PSOE), se hace una pregunta: "¿Por qué no puedo gastar el dinero que tengo? Los que más saneados estamos, los que mejor hacemos los deberes, pagamos". Regidores de Izquierda Unida están en la misma corriente. "Todo el mundo se olvida de los ayuntamientos. Me parece perfecto la condonación a las autonomías, pero aquí no podemos gastar nuestro dinero", destaca Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres. Roberto García, regidor de Langreo, también de IU, advierte que "están en juego los servicios públicos y no podemos gastar el dinero". La Federación Española de Municipios, que se reunió ayer, también reclamó "mayor autonomía" para los ayuntamientos.

Suscríbete para seguir leyendo