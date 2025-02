Clamor entre los expresidentes asturianos socialistas por la quita de la deuda y Javier Fernández rompe su silencio: "Perturbador y muy peligroso"

Tres expresidentes del Principado de filiación socialista se manifestaron ayer contrarios al procedimiento de quita de la deuda acordado por el Gobierno central de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). De "perturbadora" y "profundamente injusta" calificó Javier Fernández la condonación de deuda a las comunidades autónomas. "Esto no es un regalo. Este lío hay que pagarlo. Y lo vamos a pagar usted y yo", señaló Juan Luis Rodríguez-Vigil.

A continuación, se reproducen las valoraciones de los dos antiguos jefes del Ejecutivo regional citados, a las que se añade la de Antonio Trevín

Javier Fernández: "La condonación por el Estado de una parte de la deuda de las comunidades autónomas sólo puede ser equitativa si responde al criterio de igual quita por habitante (o por habitante ajustado). No es aceptable que la deuda del Principado vaya a ser minorada en una cantidad por habitante sensiblemente inferior a la que se aplica a otras comunidades, como es el caso de Andalucía o Cataluña. Y lo es menos aún si añadimos que la citada deuda, una vez asumida por el Estado, deberá financiarse con las aportaciones fiscales a la Hacienda Central del conjunto de los ciudadanos españoles, independientemente de su comunidad de residencia. La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema de financiación autonómica".

Juan Luis Rodríguez-Vigil: "Lo que da tono a este episodio grotesco es que el anuncio de la quita de la deuda no lo hace ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Hacienda, sino un señor que está inhabilitado para ejercer cargos públicos como consecuencia de un delito. Este hecho ya revela la anomalía de lo sucedido. La deuda que se quita a los catalanes y a otros se traslada ahora al Estado, que para pagarla tendrá que acudir a los mercados internacionales de financiación de deuda. No sé cómo va a acabar esto. La cosa tiene mucha complejidad. Estamos en un momento de cambio paradigmático. El Estado español va a tener que gastar más dinero del que se piensa en defensa, y no sólo en armas, sino también en soldados, y eso cuesta dinero, porque no va a haber una deuda pública mancomunada. De lo que habría que hablar es de una financiación autonómica de verdad, y darle un tratamiento justo e igualitario, valorando las verdaderas peculiaridades y no los ejercicios de fuerza asimilables al chantaje. Esto no es un regalo. Este lío hay que pagarlo. Y lo vamos a pagar usted y yo".

Antonio Trevín: "Defendí una enmienda a la ponencia marco del congreso federal del PSOE indicando que la quita de deuda debería hacerse en base a la población de cada comunidad autónoma, con una quita por habitante semejante para cada una. Y eso es lo único que me sigue pareciendo aceptable".

