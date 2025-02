"Condonar no es buena idea, genera incentivos perversos"

La condonación de deuda genera "incentivos perversos" y anima a "una gestión sin criterio de prudencia", considera el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello. Se trata, aseguró, de una medida política forzada por la imposibilidad de vender el cupo catalán en una región, Andalucía –la más beneficiada por esta jugada–, en la que se presenta como candidata la ministra de Hacienda. Y desincentiva a las regiones que, como Asturias, lo han hecho bien.

-¿Le ve sentido a la anunciada condonación de la deuda?

-Lo entiendo desde un punto de vista político, pero desde el punto de vista de la financiación autonómica, creo que tiene poco sentido. Si el asunto es que la deuda está acumulada, como consecuencia de un problema en el sistema de financiación, habrá que revisar ese sistema de financiación. Se dice que se ha acumulado esta deuda porque hubo una crisis financiera primero, después el covid, que el sistema de financiación no responde a las expectativas, no genera recursos suficientes y eso ha obligado a las comunidades a endeudarse. Si eso fuera verdad, lo importante sería revisar en primer lugar ese sistema de financiación. Es decir, atajar la causa y no la consecuencia, porque si no, sería un parche.

-El problema no se soluciona.

-Vale, les quitamos la deuda, pero como el sistema es malo, dentro de cuatro días vamos a estar igual. Porque no somos capaces de generar recursos suficientes para hacer frente a las necesidades. Y van a endeudarse una y otra vez.

-¿Ve claros los criterios para el cálculo de la condonación?

-Se habla un poco de financiación per cápita o por habitante ajustado, se habla un poco también de la proporción de la deuda, se habla de unos criterios iniciales y luego una segunda vuelta para hacer ajustes. Uno tiene la idea de que más o menos se quiere obtener una cifra, se quiere decir hasta dónde se está dispuesto a llegar o subir, para cumplir un objetivo político.

-¿Viene la deuda de la infra financiación?

-Hay parte que puede ser debida a problemas de financiación, pero hay otra parte que es pura discrecionalidad política. Hay comunidades que ciertamente están mal financiadas: la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha. Su modelo de financiación les da unos resultados malos históricamente, su financiación per cápita está por debajo de la media, durante un montón de años esto acumula una serie de necesidades que no tienen otras y les empuja a endeudarse.

-No parece el caso de todas las beneficiadas.

-Hay comunidades que no están infra financiadas, en particular Cataluña, que es el origen de toda esta situación. Por lo tanto, no hay una relación con el sistema de financiación, sino que uno pensaría que lo que hay es una utilización política de la deuda. En un momento hemos querido tirar para adelante, gastar más de la cuenta. Tratar igual a todos, en principio, de entrada parece injusto. Ante la perspectiva de no tener bastante, unas comunidades optaron por reprimir el gasto. Otras por endeudarse.

-¿Habría que condicionar la quita de deuda?

-En mi opinión, sí. La condonación de la deuda en sí no es una buena idea, como principio general. No es una buena idea porque genera incentivos perversos, el viejo "tira pa'lante que libras", como decimos en Asturias. Al que actúa prudentemente se le queda cara de tonto, al final. Es decir, yo no puedo hacer el hospital porque no tengo dinero. Bueno, pues venga, no lo hago, lo pospongo. Y el otro dice, venga, va, lo hacemos. Al final, éste tiene el hospital y la pasta, aunque endeudado. Y el que se refrenó, no tiene ni el hospital ni la pasta.

-Parece una invitación.

-¿Quién va a gestionar con un criterio de prudencia respetando las reglas? Si sabe que después alguien va a venir y le va a pagar políticamente un precio. Por tanto, yo diría primero: arregle usted el sistema de financiación, de una manera que todo el mundo esté más o menos de acuerdo, y después vamos a ver la deuda. Algunas comunidades han llegado a unos niveles del 40 por ciento del PIB, algo hay que hacer con esa deuda. Yo te la condono, o te perdono parte, pero tendría que condicionártela, tendría que hacer que pagues algún coste. Yo diría que, ya que me estoy quedando con tu deuda, que voy a ser yo quien pague los intereses, por lo menos tendré que poner algunas bases para que no vuelva a pasar otra vez.

-El Gobierno vasco ya ha dicho que quiere renegociar el cupo.

-Ya sería el colmo que, después de toda esta historia, al final, todavía en el País Vasco se aporte menos al sostenimiento de las cargas del conjunto del Estado como consecuencia de esto. No sé, a mí me parece todo un poco despropósito.

-Aquí en Asturias se está percibiendo la condonación como discriminatoria.

-Asturias es una comunidad que históricamente se ha portado bien, no ha tirado para librar, se ha refrenado, no tiene un volumen excesivo de deuda, ha hecho los deberes, más o menos. Y claro, ahora, ante esta tesitura, pues no todos somos iguales. A unos les condonan una porción por habitante bastante más alta que a otros. Eso de que se lo condonamos a todos..., pero es que todos no somos iguales, ni en cuantías, ni en origen de la deuda. A unos se les ha generado por deficiencias en el sistema, y a otros simplemente por decisión política. Estas cosas habría que individualizarlas, no meterlas en una coctelera y decir, venga. Entre otras cosas, porque, claro, parece como si la deuda de la noche a la mañana se borrara.

-Y no es así.

-Lo que estamos haciendo es traspasarla de un sitio a otro, son los mismos contribuyentes los que la pagan. Hay unos intereses importantes que las comunidades autónomas dejan de tener, y, por lo tanto, ese dinero ahora lo pueden dedicar a sanidad, educación, servicios sociales. Y el Estado, ese dinero que paga de intereses, no lo tiene para sus competencias, para hacer carreteras, líneas de AVE, complementar las pensiones, o incluso para financiar a las comunidades autónomas. Nos estamos haciendo trampas al solitario.

-Se dice que habría que ir pensando en terminar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

-El FLA, por definición, era un mecanismo extraordinario, que se puso en marcha cuando las comunidades autónomas no tenían acceso a los mercados por sí mismas, porque nadie les prestaba dinero fuera. Tiene sentido en un momento de crisis, en un momento, digamos, anómalo.

-¿Resistiría el sistema un cupo catalán?

-Precisamente por la dificultad de llevar adelante el tema del cupo catalán se llegó al acuerdo sobre la deuda. Una vez más, el tema político, el hecho de que la ministra de Hacienda casualmente sea la candidata en Andalucía y que tenga bastante difícil vender en Andalucía el cupo catalán.

