No te prives este Antroxu: la receta de frixuelos saludables que triunfa

Con la llegada del Antroxu llegan los frixuelos asturianos, uno de los postres más típicos de esta festividad, aunque se pueden comer todo el año, se hacen con especial ahínco durante estas fechas.

Este postre hecho a base de leche, huevos y harina, guarda relación con muchos platos alrededor del mundo, desde las filloas gallegas o las crepes francesas hasta palatschinken en Hungría. A esta receta siempre se le pueden añadir ingredientes, por ejemplo ralladura de limón o un poco de anís, son bastante típicas de la gastronomía asturiana.

Historia de los frixuelos

Su origen es incierto, se relaciona su origen con ciertos dulces de la época romana, pero puede llevarse haciendo desde que los humanos empezaron a alimentarse con sus tres ingredientes principales, leche, huevos y harina. La referencia más antigua a los frixuelos aparece en 1611 cuando el cocinero real de Felipe II, Francisco Martínez Montiño, lo incluye en su libro de cocina "Arte de cozina, pasteleria, vizcocheria y conserveria" en una receta muy parecida a los frixuelos actuales llamada 'fruta de frisuelos'.

Como suele ocurrir en la mayoría de platos populares, cada familia o cada cocinero tiene su propia receta. Pero los frixuelos redondos muy finos no son la única variante que existe, también tenemos los frixuelos del suroccidente asturiano, los frixuelos vaqueiros, tienen forma de espiral y se parecen a una porra más que a un crepe.

Frixuelos saludables

A vísperas del carnaval, las redes sociales se llenan de vídeos sobre como hacer los frixuelos perfectos, y como todos los años, hay muchísimas opciones, como las clásicas recetas o gente que prefiere hacerlo con pequeños cambios. Eso es lo bueno de una receta tan tradicional, que se puede modificar para todos los gustos, por ejemplo, el influencer de comida asturiano, Julyaviles, nos enseña su versión saludable y muy asequible de este postre.

Los ingredientes para esta versión saludable son los siguientes:

200 mililitros de leche

40 gramos de harina de avena

4 huevos

Canela al gusto

Su preparación no tiene mucho misterio: El primer paso es juntar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta que quede una masa líquida. Luego, se pone a calentar la sartén, de preferencia que sea antiadherente así no tienes que añadir aceite o mantequilla para evitar que se queden pegados y con ayuda de un cucharón vas echando la masa, lo dejas un par de minutos por cada lado y así es como tendrías unos frixuelos saludables. Finalmente, estos frixuelos no llevan azúcar, aunque él pone un poco al final del vídeo, puedes seguir su ejemplo y endulzarlos de esa manera o en su defecto con algún otro endulzante.

De manera tradicional o de forma más saludable, hay muchas formas de preparar frixuelos, para todos los gustos. Y aunque no se sabe quien los inventó ni cuando exactamente se inventaron, si se sabe que la repostería asturiana no se entendería sin sus frixuelos, porque en estas festividades los peques y no tan peques se decantan hacia ellos cuando se presentan en la mesa.