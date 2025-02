El largo, agitado y empinado camino del campo hacia las urnas

Es cuestión de días que el Consejo de Gobierno del Principado apruebe el decreto que regulará el procedimiento para elegir a los representantes del medio rural asturiano en el Consejo Agrario, un órgano de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la administración que, en 2017, tomó el relevo de la extinta Cámara Agraria. No será ya posible celebrar las elecciones en el primer trimestre de este año como prometió el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, pues los plazos administrativos alargarán los trámites a bien avanzada la primavera como poco. Pero, al menos, sí que se van a celebrar después de 23 años sin ellas.

Hay que remontarse a noviembre de 2002, cuando los profesionales del medio rural asturiano eligieron a sus representantes. Un gran período de tiempo durante el cual, inevitablemente, ha cambiado mucho la radiografía del campo regional, cuyos profesionales se mueven entre el enfado y el lamento en los últimos años, asediados por numerosos problemas e instalados permanentemente en la crisis. No es para menos.

Los datos hablan por sí solos. En 2002 eran 20.900 las personas que trabajaban en el sector primario asturiano, frente a las 12.100 de ahora, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que se perdió un 42,1% del empleo. En cuanto al PIB regional, si a principios de este siglo la ganadería, la agricultura y la pesca aportaban 423.257.000 euros, en 2023 la cifra cayó un 12,9%, a 368.525.000 millones, pese a que el total asturiano casi se ha multiplicado por dos.

Tablero agitado

Pero no solo las cifras han cambiado. En el tablero de las organizaciones agrarias hay nuevos actores que han agitado el escenario en los últimos tiempos. Unión Rural Asturiana (URA), con Borja Fernández al frente, suma más de dos años en primera línea y con gran protagonismo, pese a ser una organización de nuevo cuño y, por tanto, sin sillón en el Consejo Agrario. Y en URA, están dispuestos a lograrlo ahora. "La realidad actual es otra después de más de 20 años y es necesario dar a la gente voz para que se pronuncie de quién quiere que les representen", insiste Borja Fernández. Su organización ya está en plenos preparativos para la cita con las urnas: acaban de elegir a 30 representantes que servirán de enlace entre los profesionales repartidos por todo el territorio y la directiva.

Menos entusiasmo por las elecciones exhiben las organizaciones grandes y tradicionales: UCA, COAG y ASAJA. Las tres tienen plaza en el Consejo Agrario y, por supuesto, aspiran a mantenerlo. Recelosos sus líderes en general por el proceder de URA –a la que han tachado de agitadora y reprochado poca prudencia al abordar los asuntos, como la reciente crisis originada por el brote de tuberculosis de Tineo–, no han tenido otra que dar un paso adelante e intensificar su actividad para mantener su espacio y hacer ver a los suyos que siguen ahí. Su fuerza y conocimiento del sector son indudables, con una amplia y sólida trayectoria, además de contar con el respaldo de las respectivas organizaciones a nivel nacional.

Pero es un hecho que no tienen prisa por ir a las urnas. No lo oculta José Ramón García Alba, "Pachón", veterano líder de Unión Campesina Asturiana (UCA), ganadora de las elecciones en 2002 con 2.014 votos de un censo de poco más de 1.7.500.

Gasto innecesario

"Me parece una locura gastar ahora 200.000 euros en un proceso con la que está cayendo en el campo, que tiene otras necesidades. Pero si hay elecciones, UCA ahí estará, por supuesto", sentencia. Si bien admite Pachón García que URA merece ser tenida en cuenta, cree que eso ya sucede: "El consejero les ha llamado, junto a USAGA, a las reuniones, se les escucha ya, y son informados. No sé qué más quieren".

Tiene el líder de UCA una visión pesimista sobre el futuro a medio plazo del campo asturiano. "En 4 o 5 años será insignificante. Apenas tendrá profesionales. El 80% ahora tiene más de 60 años, esa gente se irá en breve, yo me incluyo, me quedan dos años. Y no veo relevo", zanja.

Lo cierto es que el panorama le da, en parte, la razón. Porque por mucho empeño que la Consejería de Medio Rural ponga en tratar de vender la imagen de un sector moderno, con oportunidades de futuro, capaz de renovarse, con destacadas inyecciones de fondos y varias líneas de ayudas, la realidad siempre se vuelve en contra y los golpes son continuos.

El último episodio de la tuberculosis de Tineo ha revelado la tensión que se vive en general en el campo asturiano: los profesionales entienden ya como una "agresión o provocación" cualquier medida que toman las administraciones, se dicen "hartos" de recibir "solo palos" y se consideran "incomprendidos por los que toman decisiones desde los despachos". La crisis originada en el concejo tinetense tras el brote por las medidas aplicadas por el Principado –que, todo hay que decirlo, se han revelado como sensatas y no "apocalípticas" como se clamó– solo se entiende con un sector a punto de estallar, que ha emprendido una huida hacia delante y que no está dispuesto ya a pasar una más.

En las urnas de las elecciones agrarias de la próxima primavera entrarán votos con la marca del lobo, quizás el asunto clave que explica todo el malestar acumulado que ha venido después. La necesidad de controlar la población para frenar los ataques al ganado es ya una demanda histórica para la que no acaba de llegar solución. Sobre ese enfado que ha derivado en hartazgo –ha habido varias manifestaciones en los últimos años e incluso provocó la dimisión del anterior Director de Ganadería– han caído otros más: una burocracia ingente que complica la labor del ganadero y el acceso o la llegada de fondos (PAC, Leader, ayudas directas por cualquier incidencia...), normativas que se ven como ataques por lo imposible de aplicar sobre el terreno, exigencias de sostenibilidad que no se entienden (o no se explican) bien en el sector, acusaciones de dañar al medio ambiente (incendios, producción de carne...), etc.

Todo esto no solo ha hecho largo el camino hacia las urnas, tras más de dos décadas, sino agitado y cuesta arriba. Los profesionales hablarán, por fin, en las próximas elecciones, pero como la mayoría expresa: "¿Para qué, si nadie ya nos escucha".

