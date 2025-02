La comida de los bebés tutelados se transporta en taxis, sin cumplir el mínimo protocolo sanitario, denuncia el PP

Suma y sigue en las irregularidades detectadas en los centros de Servicios Sociales, según sostiene el PP. Primero fue la red de prostitución de menores tuteladas (cuyas diligencias acaban de transformarse en sumario), luego los brotes de sarna en las residencias de mayores, después la falta de alimentos en las despensas de los centros dependientes de la Consejería, luego los procedimientos irregulares de contratación... Ahora se añade el transporte de comida a los llamados centros de unidad de urgencia, aquellos en los que ingresan los menores tutelados más pequeños. Según la diputada del PP Beatriz Polledo, "la comida se cocina en el centro Los Pilares y luego se lleva al Fundoma en taxis, dentro de tuppers y bolsas, sin cumplir protocolo sanitario alguno".

Para el PP es un motivo más para reprobar a la consejera Marta del Arco. "Dado que Barbón no mueve ficha y ha decidido salir a defenderla y no cesarla, hemos registrado la reprobación de Marta del Arco, que va a debatirse en el próximo pleno de la Junta", indicó Polledo. "La situación de este último año ha sido el colmo de la desvergüenza, está fallando a los asturianos más vulnerables y sus familias", añadió.

No solo falta personal, como han denunciado los trabajadores. Los centros "se caen a cachos, tienen desperfectos de todo tipo y humedades". Falta el material de higiene y "hasta la comida de las despensas, porque falta leche, papel higiénico y hasta cola-cao, que los trabajadores tienen que traer de casa", recalcó Polledo. "La consejería no paga y los proveedores han dejado de servir los pedidos. Y no paga porque los procedimientos son irregulares. Los suministradores tienen que reclamar en los tribunales para poder cobrar a los dos o tres años. Hay unas 30 sentencias por impagos de cantidades que se mueven entre los 90.000 y los 400.000 euros. Es un absoluto desastre administrativo y moral", denunció.

El desastre es "estructural" y "la consejera ha demostrado que no está capacitada, ni está a la altura", añadió. Para Polledo, "si Del Arco no es capaz de gestionar el día a día, ¿cómo va a afrontar los grandes retos de la Consejería? Hay 15.000 asturianos que están esperando a cobrar el bono térmico de 2022 y 2023, cuando ella dijo que en diciembre estaría solucionado. Hay miles de asturiano esperando por la ayuda a la dependencia. La consejera ha hecho de la mentira su forma de actuar. Es demasiado grave para seguir tapándolo, hay que buscar a alguien que se ponga al mando con una gestión aseada".