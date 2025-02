Enredados y endeudados entre hipotecas y pizarras. Un plumilla con mala intención podría definir así la situación política española, pendiente ahora de la condonación de la deuda a las comunidades para que el Gobierno quede bien con los independentistas. Es época de sesudos argumentos, querido lector. Que se lo digan a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, que comparó la condonación con una reducción de una hipoteca. "A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días", clamó la aragonesa. En su razonamiento solo falla un pequeño detalle: la deuda de las comunidades seguirá, no desaparece, aunque cuestión distinta es que la asuma el Estado, que al fin y al cabo somos todos.

En este debate entró de lleno Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, que se hizo viral en un vídeo en redes sociales en el que intenta desmontar "el timo" de la quita con una pizarra. "El Estado va a asumir una deuda de 83.252 millones, lo que hace 1.828 euros que cada español tiene que asumir. Eso significa que cada aragonés va a tener que pagar de más 257 euros", aseguró. Según sus cálculos, a cada ciudadano catalán le condonarán 2.135 euros, lo que supone "307 euros más de la media de los españoles".

