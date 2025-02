Escribano "planea" centralizar en Asturias su área de I+D+i en defensa y contar con una planta de fabricación en unos dos años, con 50 millones de inversión

La ingeniería Escribano, especializada en Defensa, "planea" centralizar todo su departamento de desarrollo (I+D+i) y contar con una planta de producción en un plazo de dos años y medio, según acaba de anunciar su presidente, Javier Escribano, tras mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que también han estado el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas del Amo, y el director general de la agencia Sekuens, David González. Esta empresa, que forma parte del consorcio Tess Defence, acaba de recibir una subvención del Principado de 400.000 euros.

El presidente de Escribano Mechanical Engineering ha confirmado la apuesta firme de su compañía por implantarse en Asturias. “Para nosotros es muy importante el ecosistema industrial que hay en Asturias y quiero agradecer el apoyo impresionante que hemos encontrado de la agencia Sekuens. Estamos muy interesados en ejecutar proyectos en Asturias”, manifestó Javier Escribano, quien exhibió también plena sintonía y confianza con el presidente Barbón. La implantación de la ingeniería Escribano será gradual, según avanzó su presidente. “En estos momentos hemos empezado con una oficina mediana, en la que tan solo hay trabajando alrededor diez personas pero que queremos multiplicar por cuatro o cinco en los próximos meses”, detalló Escribano, quien no obstante añadió que su compromiso con Asturias es alto: “Tenemos interés en desarrollar ingeniería aquí y también, en un futuro cercano, estaríamos dispuestos a tener parte de fabricación y ejecución de proyectos de defensa en Asturias”.

La idea inicial es tener el centro de I+D+i, instalado en La Curtidora (Avilés), “a tope de rendimiento en un año y medio o dos máximo”, con la pretensión de que “diseñe y ejecute todos los proyectos que estamos negociando en la Comisión Europea”, con un plantilla de unas cincuenta empleados, en su gran mayoría ingenieros. La planta de fabricación sería en una fase posterior. “Lógicamente tardaremos un poco más. Siempre he dicho que las compañías podemos tener deseos o planes; en este caso no es un deseo, esto es un plan y hemos dado un paso adelante”, aseguró Escribano. “Lógicamente todo esto no se hace de un día para otro, pero tampoco es un plazo de más de año y medio, dos años máximo, para tener aquí parte de la fabricación”, afirmó el nuevo presidente de la ingeniería madrileña Escribano, que cuantificó en "unos 50 millones de euros" la inversión que supondría abrir una fábrica en Asturias.

“Es una empresa seria”, valoró el presidente Adrián Barbón antes de despedirse de Javier Escribano, a quien acompañó hasta el vestíbulo del edificio de la Presidencia del Principado, demostrando un trato ciertamente cálido y de gran sintonía. El viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas del Amo, valoró muy positivamente la apuesta de la ingeniería Escribano para ubicar su centro de I+D+i en Asturias, “que abre las puertas a inversiones futuras” y quiso dejar claro el empeño del Gobierno autonómico en atraer este tipo de actividad. “Escribano es una de las empresas que acaba de aterrizar con una subvención de más de 400.000 euros y es muy importante ver el gran retorno de este tipo de inversiones del Principado”.

Javier Escribano dio por hecha la llegada a Asturias del consorcio Tess Defence,mientras que el director general de Sekuens, David González, resaltó la relevancia de que “las decisiones de fabricación y tecnología se queden lo más cerca posible de España y de Asturias y en esa estrategia estamos trabajando día a día con Tess Defence para dimensionar su proyecto y su posible inversión aquí”. Gonzalez no avanzó novedades sobre la llegada de este consorcio, del que forma parte Escribano junto a Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas y SAPA, pero dijo que espera “tener buenas noticias en los próximos meses”.