Don Carnal hace esperar a Doña Cuaresma: consulta aquí toda la Agenda del Antroxu en Asturias

El calendario manda. Es tiempo de Antroxu. Éste ya ha echado a andar con el Jueves de Comadres y no parará de aquí hasta bien entrado marzo. En Asturias es típico alargar la programación para facilitar a los que suelen participar en los concursos y los desfiles de disfraces que puedan asistir a cuantos más mejor. Es un hecho que la fiesta ha ido al alza en los últimos años y los concejos echan el resto para organizar una programación que guste a todos los públicos y, lo más importante, divierta. Porque ya se sabe que el desenfreno de Don Carnal frenará en seco cuando tome posesión en el calendario Doña Cuaresma. Así que es momento de ponerse la careta y disfrutar de la agenda antroxera regional, amplia y variada, en la que no faltan además certámenes gastronómicos con los platos típicos de la época.

Oviedo

Antes del sábado 8 de marzo, día grande del Antroxu en la ciudad, ha programado una fiesta infantil para el martes día 4 en la plaza Trascorrales. A las 17.30 horas empezará la primera de las actividades, consiste en el desarrollo de una serie de talleres creativos para niños de 3 a 8 años. Los talleres serán de máscaras, glitter tatoo, chapas, dibujos de neón, peinados locos, tote bags, globoflexia y maquillaje fantasía. Para participar en ellos no se necesita inscripción previa. A las 18.30 horas comenzará la segunda actividad prevista para el día: la función de "Francis Zafrilla y su pandilla". Se trata de un bonito espectáculo que promete llenar la tarde de "diversión, música y muchísimas locuras con tu nueva y fantástica pandilla". La entrada es igualmente gratuita hasta completar aforo.

Tras este aperitivo, llega el plato fuerte de los Carnavales en Oviedo, que se servirá el sábado 8 de marzo. Antes del gran desfile de la tarde, el ambiente carnavalero estará en la Plaza Porlier con el espectáculo musical de Carabín Carabán, desde las 12.30 a 14.00 horas, culminando así los eventos dirigidos a los niños. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, está previsto que comience el desfile de Carnaval, en el que participarán los inscritos en los concursos de disfraces, charangas, colectivos vecinales de los centros sociales del municipio y el espectáculo del Entierro de la Sardina. El Entierro de la Sardina lleva por título "Carnaval de los Animales" y consiste en una comitiva de animales "humanizados" que recorrerán con música y ritmo el camino que los lleva a la fiesta final. El itinerario del desfile empieza en Independencia, pasando por Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal y Plaza de la Catedral, terminando en Águila.

El siguiente evento de la tarde tendrá lugar en la Plaza de la Catedral, a partir de las 18.00 horas con el concurso de disfraces, que estará animado por DJ Fran Casero, donde tanto niños como adultos podrán participar en sus respectivas modalidades. El Ayuntamiento indica que los niños inscritos que lo deseen podrán participar en el desfile de las 17.30 horas por las calles de Oviedo. Los que no lo hagan "deberán ubicarse en el lateral del escenario a las 17.30 horas para coordinar su participación en el concurso". El concurso finalizará con el ceremonial del Entierro de la Sardina y su espectáculo "Carnaval de los Animales". El fallo del jurado se realizará y se hará público al finalizar el desfile, donde los premiados serán citados por el presentador.

También en La Corredoria habrá este fin de semana mucha folixa. Las verbenas arrancarán a eso de las diez y media de la noche con Cuarta Calle, el sábado actuará Grupo Beatriz, el domingo Pasito Show y el lunes cerrará las verbenas Tekila. Ya el martes habrá a partir de las cinco de la tarde desfile de Carnaval

Además, a lo largo de los días 4, 7, 8 y 9 de marzo tendrá lugar el Menú de Antroxu, unas jornadas gastronómicas en Oviedo que está organizada por la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos. Aquí podrás disfrutar de repostería típica como: frixuelos, picatostes o casadielles entre otros platos más. El precio de la comida dependerá de cada establecimiento inscrito en la jornada, informa Rosalía Agudín.

Gijón

Este viernes 28 de febrero hay pasacalles charanguero, desde el Begoña a la Plaza Mayor a las 19.00 horas; pregón con "Higiénico Papel Teatro" en la plaza Mayor a las 20.00 horas; y disfraz a Pelayo con las charangas justo después en la plaza del Marqués.

Mañana sábado 1 de marzo llega con el desfile infantil de Antroxu a las 12.00 horas en el teatro Jovellanos. Primer pase del Concurso de Charangas a las 19.00 horas en el Jovellanos. Y "Baile de máscaras" con "Los Testigos" a las 22.30 horas en la plaza de Toros de El Bibio. El domingo 2 de marzo incluye desfile Infantil de Antroxu a las 12.00 horas, desde la plaza del Instituto hasta el paseo de Begoña. Segundo pase del Concurso de Charangas a las 19.00 horas en el Jovellanos. Show "Hacemos una conga" con "Petit Pop" a las 17.00 horas en El Bibio. El lunes 3, será el desfile de Antroxu, desde el Bibio hasta la Casa Rosada, a las 19.00 horas. Y el martes 4 de marzo, en Begoña es el velatorio de la Sardina a las 17.00 horas, cortejo fúnebre hasta la plaza del Marqués a las 19.15 horas; y allí entierro de la sardina y tamborrada charanguero a las 20.15 horas, informa Pablo Antuña.

Avilés

Este año el Antroxu avilesino se dedica a los viajes en el tiempo y el espacio. Este viernes 28 de febrero los niños y niñas desfilarán en el Desfile d’Escolinos Antroxaos a las 17.30 y recorrerá la plaza de España, calles La Cámara, Cuba, Francisco Orejas Sierra, plaza Vaticano para concluir en el complejo deportivo de Avilés, donde habrá una celebración a cargo de "Blinca". A partir de las 21.00 tendrá lugar en la plaza de España la coronación del grupo de Belenitos como Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu. Para dar inicio a la fiesta, el grupo "Catalina grande, piñón pequeño" inaugurará la fiesta con un concierto a las 22:30, también en la plaza de España, y el viernes concluirá con una actuación de "Me Fritos and the Gimme Cheetos" a las 00.00 horas.

Es el sábado 1 de marzo el día más esperado por todos, pues es el Descenso de la Galiana, que tendrá lugar a las 18.00 y recorrerá Galiana, La Cámara, San Francisco y José Cueto. Pero antes, a mediodía, habrá un concurso de disfraces para todas las edades en Llaranes. El día concluirá con el debut de la macrodiscoteca de Dani Parrondo "The Goat" a las 23.30 horas en la Plaza de España.

El domingo 1 de marzo la fiesta empezará a las 12 con la Animación Musical con Fanfarrias, que recorrerá Sabugo, la plaza Pedro Menéndez, entre otras calles y plazas, y le seguirá la Recreación de Cortexu de Mazcaritos Tradicionales. Por la tarde, a las 16.30 horas en Plaza de España, se celebrará el concurso de Mascotes Antroxáes, y, a las 17.30 horas, tendrá lugar la XLII Ginkana Automovilística de Antroxu que partirá de la Plaza Pedro Menéndez. Para cerrar el domingo antroxeru, habrá una Disco Antroxu a las 18.00 horas a cargo de Fred Events en la Plaza de España.

El lunes 3 de marzo está dedicado a las murgas y fanfarrias. El espectáculo empezará a las 18.00 horas con animación de calle y un concierto de la Banda de Música de Avilés que se celebrará en la Plaza de España. A las 19.00 horas en la plaza Pedro Menéndez estará el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias. De 22.00 a 23.30 horas la Verbena Antroxera con "La Última Legión" hará su primer pase y a la 1.00 será su segundo pase en la Plaza de España. Durante este tiempo entre pases, el grupo "Ortiga" dará un concierto a las 23.30 horas

El martes 4 de marzo será el Desfile d’Antroxus, Moxingangues y Carroces, que irá desde la calle José Cueto hasta la Plaza de España. Y el miércoles todo Avilés tendrá que vestir el luto en el Entierro de la Sardina, que empezará con la ceremonia del desenclavo en la Cancha Roja de Llaranes a las 17.30 horas, y tras esta ceremonia, se procederá a la instalación de la capilla ardiente y a las 18.00 horas el cortejo fúnebre recorrerá desde la Cancha Roja hasta el aparcamiento del muro de Zaro. A las 19.30 horas, habrá que sacar los pañuelos en la Plaza de El Carbayo donde tendrá lugar el entierro y velatorio, para finalmente a las 20.30 horas concluir estos ocho días de fiesta con la quema de la sardina en la Plaza de España, informa Paula Bolaños.

Occidente

Las actividades se extienden por todo marzo. Vegadeo da el pistoletazo de salida este viernes, con el primer gran desfile que pondrá en juego casi 3.000 euros en premios (parte de ellos en vales de compra). La Comisión de Fiestas de Vegadeo corre a cargo con esta propuesta que comienza con un gran desfile por el centro de la localidad. A las once de la noche está prevista una gran cena en el recinto ferial y, un fin de fiesta musical. Las inscripciones online están abiertas hasta el 27 de febrero, pero es posible inscribirse el mismo día del evento en la piscina municipal.

La siguiente parada está en la capital valdesana. Luarca prepara su gran desfile para el sábado 1 de marzo. La cita partirá a las siete y media de la tarde del muelle de la localidad, recorrerá el centro de la villa y batirá el récord de premios económicos en su historia: 8.000 euros. Además, la propuesta valdesana incluye también un desfile infantil el jueves 27 y una fiesta carnavalera para los más pequeñas, prevista para el viernes 28 de febrero.

Y de Luarca a Tapia, donde tendrá lugar el tradicional desfile el domingo 2 de marzo a las cinco de la tarde. El desfile repartirá 3.100 euros y mantiene abiertas sus inscripciones. Tras el recorrido por las principales calles de la villa, está prevista una fiesta en la carpa municipal. Habrá servicio de bar y bocadillos a cargo de la charanga A Marea y música de DJ Tralla. Además, el lunes 3 de marzo en la carpa ( de cinco a siete de la tarde) habrá una fiesta de carnaval para los más pequeños.

Navia toma el testigo el viernes 14 de febrero, cuando organiza su gran desfile, con salida a las ocho de la tarde de El Ribazo. La organización corre a cargo de la asociación Destino Navia. Habrá 3.950 euros en premios.

Cudillero plantea la temática "Países del Mundo" para su propuesta carnavalera, que tendrá lugar el sábado 15 de marzo. De cinco a ocho de la tarde habrá fiesta infantil y, a las ocho, está previsto un pasacalles a cargo de la charanga El Felechu. Además, a las once de la noche habrá un desfile hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se instalará una carpa. A medianoche se entregarán los premios para el mejor grupo, la mejor pareja y el mejor traje individual. En la fiesta está prevista la actuación del grupo La Bamba y el DJ Dani Vieites.

En Castropol el día grande de Carnaval será el 16 de marzo cuando está previsto un desfile por el muelle. La salida será a las cinco de la tarde del aparcamiento del Peñamar. El Ayuntamiento de Castropol organiza esta cita que entregará 3.000 euros en premios.

En la programación carnavalera de El Franco hay varios hitos, empezando por su cena de Comadres que tendrá lugar el sábado 1 de marzo. El martes 4 de marzo organizan el carnaval infantil solidario a beneficio de Gandulín y, el 22 de marzo, tendrá lugar su desfile de Carnaval por las calles de La Caridad. Habrá también concurso gracias a la colaboración de la charanga local A Trangayada, que debuta en estas fechas.

Por su parte, en el Suroccidente hay dos propuestas destacadas. Por un lado, Cangas del Narcea plantea un Carnaval pirata con pregón, fiesta infantil y una jornada de pinchos por los locales hosteleros. En Salas preparan una fiesta infantil para el martes 4 y, el día grande, será el 15 de marzo con desfile de carrozas. La salida será a las cinco y media de la tarde de la plaza de La Campa.

Tineo vuelve a llevar al centro de la villa su carnaval. Este año se celebrará el sábado 1 de marzo, de cinco de la tarde a nueve de la noche, e incluirá un desfile por las calles acompañado por charangas. Además, habrá concurso de disfraces para todas las edades en el que se repartirán más de 3.000 euros en premios, informan Tania Cascudo, Ana M. Serrano y Demelsa Álvarez.

Las Cuencas

El Antroxu mierense echará este año un culete de sidra. Y es que en el marco de esta fiesta de color, luz, música, disfraces y charangas, la concejalía de Festejos que dirige Rocío Antela ya tiene todo preparado para esta celebración. Los principales actos se celebrarán el 4 de marzo, cita con el Antroxu Infantil, y el 7 de marzo, el Gran Antroxu. Dos jornadas en las que el disfrute de peques y mayores está garantizado y en el que no faltará la Truchona del Caudal, una de las protagonistas del Antroxu mierense, que en esta ocasión celebrará la declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hay un amplio programa de actividades. Habrá pasacalles, siete charangas (2 en el infantil y 5 en el Gran Antroxu), el cortejo y la quema de la Truchona o el velatorio. En lo referente a los desfiles, los concursos llevarán premios que, en el caso del Antroxu Infantil, en el que colabora Caja Rural de Asturias, van desde los 150 a los 400 euros, y en el Gran Antroxu desde los 250 a los 1.800 euros. Casi 8.500 euros en premios para un carnaval que, por derecho propio, es un referente. Cada año es ya una cita obligada para los amantes de esta fiesta de disfraces, no solo para los mierenses, sino para los grupos que vienen de otras zonas del Principado. Además, este año, y con motivo del homenaje a la Cultura Sidrera, también se podrán conocer más detalles sobre la sidra con actividades didácticas y divulgativas.

En Langreo habrá desfiles y actividades en Ciaño, Sama y La Felguera. "Como decía Sabina, el Antroxu mola más que la Cuaresma", asegura Roberto García, alcalde de Langreo, para animar a todos a participar. El Carnaval comienza este sábado 1 de marzo en Ciaño, con un pintacaras en el parque Rosario Felgueroso a las 16.00 horas. A las 17.00 habrá un desfile por las calles del distrito con salida desde el parque. En esa misma ubicación habrá fiesta infantil y trucos de magia a las 18.00 horas. En Sama el Antroxu durará tres días, estará dedicado a los "villanos" y contará con conciertos en los bares y un menú de antroxu. Comenzará el sábado día 1 de marzo, por la mañana, con un pasacalles infantil y pintacaras. El domingo también habrá pasacalles y el lunes, día grande, será el concurso. A las 17.00 horas habrá pasacalles infantil desde la Casa de Cultura hasta el Ayuntamiento. A las 18.30 será el desfile con salida desde el Sanatorio Adaro y llegada a la plaza del Ayuntamiento. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de la Cultura de 12.00 a 14.00 horas. En La Felguera, el desfile será el martes día 4 con salida a las 17.00 horas desde la Casa de Cultura. De 17.30 a 19.30 horas habrá fiesta infantil en el patio del colegio Eulalia Álvarez. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Cultura el mismo martes, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas, informa M. Á. G.

Oriente

En Llanes celebran la fieste este sábado 1 de marzo con gran desfile de disfraces, charangas, batucada y DJ. El Ayuntamiento repartirá 8.000 euros en premios. El desfile comenzará a las 18:00 horas. En Ribadesella el Antroxu será los días 2 (adultos) y 3 (infantil) de marzo. Habrá 6.000 euros en premios y habrá fiesta en la Plaza Nueva. También el día 3 será el "Entierro de la sardina". Ni uno, ni dos, sino tres carnavales habrá en Cangas de Onís: el 2 de marzo, el infantil; el día 8, el de mascotas; y el día 22, el de adultos, con imitaciones de grandes estrellas internacionales de la canción a partir de las 20:30 horas. Y en Arriondas (Parres) el pregón correrá a cargo de "Os mismos de sempre", de Tapia de Casariego, el día 7, a las 20:00 horas. Los Carnavales infantil y de adultos serán el día 8, y el "Entierro del salmón", el día 9. Se repartirán más de 6.000 euros en premios, informa R. D.