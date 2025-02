Educación auditará el servicio de Inspección tras las denuncias

El informe que destapó hace dos semanas las supuesta vejaciones a los inspectores de educación por parte de sus superiores, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, llegó ayer a la comisión de Educación de la Junta. La consejera, Lydia Espina, reiteró la celeridad con la que su departamento buscó una solución ante las quejas recibidas: un plan que fue evaluado por los propios inspectores "de forma anónima", según aseguró. Y dijo que "ante un clima y unas situaciones como las que se describen, lo mejor es que se analice con el único objetivo de mejorar todo lo que sea posible el día a día de la Inspección Educativa y todo lo relacionado con la organización y con el clima de trabajo". Por ello, anunció una auditoría operativa del servicio de Inspección Educativa.

Una medida que desde la oposición resultó insuficiente. La diputada del PP Gloria García aseguró que esperaba más explicaciones por parte de la Consejera. "No es en absoluto suficiente", aseveró. En la misma línea se manifestó Adrián Pumares, de Foro, que hizo hincapié en que las principales quejas descritas en el expediente eran relativas a la jefa adjunta del Servicio de Inspección educativa. E insistió en que "no es asumible que el plan lo elabore la misma persona hacia la que van dirigidas las críticas". Además, calificó la actuación de la Consejería de "muy mejorable". Javier Jové, de Vox, fue más allá y describió la situación como un "escándalo", acusando a Espina de ser "cómplice" al no cesar a la responsable del servicio.

En el turno de preguntas, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé quiso remarcar que el ambiente ahora mismo es "demasiado hostil" como para pretender que plan de actuación se cumpla de forma "obligatoria" por parte de la plantilla. "Nuestro objetivo es que todo se encauce, hacerlo lo mejor posible", sostuvo la Consejera.