"El objetivo de la vida no es estar siempre feliz, hay infinidad de sentimientos"

En España se suicidan diez personas cada día. La falta de información y las ideas erróneas entorno al tema hacen que muchas veces sea dificil abordar una situación que resulta más común de lo que parece. La profesora Susana Al-Halabi trató ayer del asunto en una charla en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo.

- ¿Por qué ocurre esto?

-La pregunta no es por qué, sino para qué. Los suicidios siempre van en función de las historias de sufrimiento de cada persona. Son múltiples, pero si tuviese que decir solo una razón, creo que la inmensa mayoría de las personas piensan en acabar con un sufrimiento que en ocasiones viven como intolerable o interminable.

-¿Hay señales?

-Puede haberlas. Pero el sufrimiento es algo muy individual. Podemos percibir con acciones o incluso con palabras que alguien está pasándolo mal. Pero pasarlo mal no es sinónimo de querer morir: uno puede pasarlo mal y tener un propósito vital.

-Entonces, ¿cómo se puede prevenir?

-La prevención tiene que ser para toda la sociedad, como si fuese un problema de salud pública. Es cierto que hay grupos más vulnerables que pueden necesitar una terapia psicológica específica. Pero, como prevención, la idea es intentar concienciar desde el concepto de comunidad, no desde el estigma o el señalamiento.

-Según los datos, las mujeres tienen más intentos de suicidio pero los hombre mueren más por suicidio. ¿Hay alguna razón?

-Sí. Es algo que está relacionado con los roles de género. Las mujeres suelen adoptar un papel de cuidadoras. Con sus hijos, con sus mayores... Ese vínculo es el que las conecta a la realidad. A veces, es suficiente con tener una razón para vivir por muchas que tengas para morir.

-Y esa razón es la familia...

-Esa razón es la comunidad. El sentido de pertenencia a algo. Por eso, es fundamental entender y compartir el dolor desde la naturalidad. El objetivo de la vida no es estar feliz siempre. La vida tiene infinidad de sentimientos y hay que saber atravesarlos todos.

-En contraposición está el individualismo...

-Sí. Una sociedad que potencia el individualismo como eje principal de la vida, está potenciando también una perdida de valores, de contactos y de apoyos... Dejar de lado todo eso constituye un factor de riesgo para la conducta suicida. Esto es algo que no debemos perder de vista.

-Como sociedad, ¿estamos fomentando ese individualismo?

-Posiblemente, sí. Y, por eso, suelo hacer referencia en que la prevención del suicidio pasa por todos nosotros. Tiene que haber un caldo de cultivo, una promoción de valores y de cuidados mutuos que permita a las personas tener perspectivas de vida con una cierta calidad. Todo lo que nos rodea puede llevar a una conducta suicida. Cuando hay menores tasas de paro, por ejemplo, hay menos suicidios. Por eso, no es una cuestión que tengamos que entender como una avería intrínseca de las personas. Es algo que pasa por las condiciones vitales donde las personas tienen dificultades.

-¿Abusar de la terapia puede ser contraproducente?

-Por supuesto. La terapia psicológica tiene sentido cuando hay problemas en los que la persona no es capaz de salir sin ayuda. Pero si la gente recibe esa terapia ante cualquier dificultad lo que estamos haciendo es desactivar los mecanismos de afrontamiento naturales. Es normal pasar por crisis. Somos conscientes de nuestra propia finitud y eso ya nos genera crisis existenciales. Pero los problemas de la vida no son problemas psicológicos. No podemos permitir que la psicología muera de éxito.

-Volviendo a las conductas suicidas, entre los 15 y los 29 años esta es la principal causa de muerte. ¿Qué podemos hacer?

-Son etapas con muchos cambios: hormonales, escolares, laborales... Es importante invertir en programas de prevención para los adolescentes en los centros escolares. Estos programas tendrán que enseñarles competencias emocionales y habilidades sociales que son las que realmente les van a permitir entrar en esa comunidad de la que hablábamos antes y tejer sus propias redes de apoyo.

-¿Las redes sociales influyen?

-Las redes sociales son como todo: tienen sus partes buenas y sus partes malas. Hay que saber usarlas, ser conscientes de que forman parte de nuestra vida, pero no son nuestra vida. Exigen muchas perspectiva, un análisis crítico que a lo mejor los adultos podemos hacer pero que los datos nos dicen que en adolescentes pueden ser una fuente de malestar.

-¿Todos podemos tener pensamientos suicidas en algún momento?

-Absolutamente todos. Es una cuestión circunstancial y de abordaje. Lo más importante en una situación así es encontrar amparo en alguno de nuestros pilares vitales. Siempre los hay. Aunque pueda costar verlos.

-¿Y se quedan de por vida?

-Categóricamente no. Es uno de los principales mitos sobre la conducta suicida. Este tipo de pensamientos pueden aparecer en algún momento pero las circunstancias de la vida cambian y ese dolor cede. Cuanto encuentras o construyes razones para vivir no tienes que volver a pasar por un proceso así.

