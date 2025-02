Los técnicos defienden que Asturias rentabilice sus minerales críticos

Asturias tiene buenas expectativas para explotar minerales considerados estratégicos y críticos, esenciales para las nuevas tecnologías y la descarbonización y por los que pugnan las grandes potencias, según se puso de manifiesto en un encuentro de directivos y expertos celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA. La presencia de tales yacimientos puede traducirse en proyectos industriales de relieve, como ha ocurrido en otras regiones, caso de la vecina Galicia.

A decir de los ponentes, uno de esos proyectos podría ser la mina de oro de Salave. El director general de la empresa promotora, Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), José Manuel Domínguez, aseguró: "La mina cumple los requisitos para ser un proyecto industrial estratégico; supondrá una inyección de recursos a Tapia". Domínguez explicó que el plan para Salave ha sufrido en su tramitación, a juicio del directivo, algunas "lamentables y poco motivadas decisiones" que la declaración de proyecto estratégico "podría reconducir, y poner de nuevo encima de la mesa un poco de sentido común", expuso José Manuel Domínguez a propósito de la norma recién impulsada por el Principado para agilizar las inversiones de gran alcance.

Esa ley de Proyectos Estratégicos, añadió, "no excluye de su ámbito de aplicación ningún proyecto industrial ni por el tipo de actividad ni por el estado de tramitación". La regulación indica, prosiguió, que "tendrá la consideración de proyecto de interés estratégico aquel que, teniendo una especial relevancia en el ámbito territorial en el que desarrolle su actividad y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, contribuya a la modernización económica, social y a la consolidación de una actividad empresarial generando riqueza y empleo de calidad". Domínguez quiso resaltarlo "porque últimamente he oído algunas manifestaciones de dirigentes políticos en las que, por ejemplo, se decía: ‘No hemos aprobado esta ley para ver si se nos cuela un proyecto minero o esperamos que no se emplee la nueva ley como un subterfugio para aprobar un proyecto’".

Un momento del acto. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Los criterios. El directivo argumentó que, para que una propuesta se considere de interés estratégico debe cumplir dos de los seis criterios cualitativos, y al menos uno de los tres cuantitativos que establece la referida ley. "De los cualitativos, Salave cumple cinco sobradamente: implantación de nueva actividad económica, inversión en materia de cualificación de capital humano, sustitución de sectores en declive o en transición, cohesión y vertebración territorial y un desarrollo hacia una industria sostenible y hacia actividades económicas coherentes coordinadas con las líneas estratégicas del Principado". Entre los aspectos cuantitativos, se exige una inversión mínima de 30 millones en dos años: "Salave supone 120 millones en año y medio", dijo. Y remarcó: "Se exigen 100 empleos directos, y Salave propone 150".

El responsable de EMC subrayó que, como Tapia de Casariego es uno de los concejos declarados en crisis demográfica y riesgo de despoblamiento, las exigencias de la ley son menores. "En suma, Salave cumple con los criterios exigidos para un proyecto estratégico. Supondría una extraordinaria inyección de vida en Tapia y en los concejos circundantes, en términos de impulso económico y revitalización estructural. Y estamos seguros de que el impacto ambiental será controlado e inexistente a largo plazo, ya que habrá una rehabilitación integral y completa del espacio, recuperando completamente su aspecto inicial", defendió

Domínguez ofreció algunos datos del proyecto: "Lo que puede generar Salave está valorado en 3.000 millones de euros. Un 30 por ciento va directamente a las comunidades circundantes en forma de salarios, actuaciones y servicios locales. Para la construcción se espera una inversión de 120 millones de euros, de los que el 25 por ciento revertirán en la zona. La fase de construcción supondrá 800 puestos de trabajo", cuantificó. "En impuestos serían unos 120 millones...Se prevé canalizar muchos recursos a la zona. Es una enorme oportunidad para Tapia, el Occidente y Asturias y no se debería dejar pasar", concluyó

Menos burocracia. Otro de los participantes, Ignacio García, director del Área de Apoyo Corporativo de la patronal asturiana FADE, hizo una valoración positiva de la ley de Proyectos Estratégicos. Ensalzó aspectos como la simplificación normativa o el papel de la Administración que acompaña al proyecto, y resaltó que supone un importante avance para la seguridad jurídica. También calificó de "esencial" que las inversiones sean verdaderamente estratégicas, para lo cual deben cumplir los requisitos cuantitativos exigidos.

Para Xuan Xosé Sánchez Vicente, presidente y fundador del Partíu Asturianista, esa norma "no debería existir, pero viene a solucionar el retraso permanente de la Administración por una vía excepcional". E indicó: "Los asturianos estamos muy preocupados por la continua emigración. Unos 5.000 mozos salen todos los años fuera de Asturias. Y hay una altísima tasa de paro. Es necesario que haya confianza para que la empresa invierta y que se cree empleo. Si eso se soluciona bien y rápido, habrá más inversiones y, por lo tanto, más empleo y nuestros jóvenes tendrán menos dificultades para vivir aquí".

Sánchez Vicente recordó que "hace tres años que no se instala en Asturias un parque eólico, y el Gobierno regional dice que va a tardar dos años en sacar la normativa de los parques de baterías, lo que es impresentable. La Administración es un estorbo enorme para el crecimiento y el empleo". Y señaló que los proyectos que pueda atraer la ley ayudarían a los asturianos a crear una "identidad positiva" frente a la negativa de "sentirnos poca cosa, poco valorados, como unos probinos".

El ovetense Fernando Riopa, director general de la empresa Cobre San Rafael, uno de los 12 proyectos industriales estratégicos impulsados por la Xunta de Galicia, abogó por la máxima celeridad en las tramitaciones. "Se tarda ocho años para autorizar una inversión; así nos comen los chinos, los rusos y los americanos. Tenemos que espabilar y que los proyectos salgan de manera ágil", dijo. Solo el proyecto de Cobre San Rafael supone 2.500 millones de euros y 4.150 empleos directos.

Trescientos "indicios". El geólogo José Antonio Sáenz de Santa María resaltó que Asturias tiene la oportunidad de convertirse en una proveedora de materiales estratégicos y críticos para la Unión Europea. "Pretendemos tener una economía basada en la transición energética, pero es un ídolo de barro, Europa carece de los minerales y elementos químicos necesarios", dijo. La buena noticia es que Asturias, y sobre todo el Occidente, "presenta buenas expectativas de materiales estratégicos y críticos, a la vista del mapa geológico: hay indicios y minas abandonadas de cobre, de antimonio, muy escaso, cobalto, manganeso, hierro, mercurio, arsénico y molibdeno, también de oro, por eso vinieron los romanos al Noroeste", explicó el geólogo. "Asturias es una productora de oro, ahí está la mina de Boinás, que nunca ha dado ningún problema. Pero también hay wolframio, básico para la carrera espacial, plomo, cinc, flúor... más de 300 indicios minerales que deben ser estudiados", describió. Y continuó: "Somos una región minera, hemos pasado 150 años explotando carbón, no se entiende que ya no tengamos esa cultura minera, las minas no s pueden deslocalizar, generan empleo y riqueza, y es una actividad de utilidad pública".

El abogado Ignacio García-Matos resaltó: "Debe haber un marco para estos proyectos que dé seguridad jurídica; se trata de que la ley se cumpla en términos de objetividad y neutralidad, evitando interpretaciones que puedan ser políticas e ideológicas y establecer las pautas que marca la ciencia y la técnica y aplicarles la ley en sentido estricto, con neutralidad". García-Matos pidió "no expulsar las iniciativas que se pueden generar aquí, como las mineras, proyectos especialmente cualificados".