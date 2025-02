Terremoto en Asturias por la quita de deuda de Sánchez: adiós al acuerdo total entre los partidos asturianos para la financiación

La quita de deuda a las autonomías aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha provocado una fractura territorial que en Asturias ha quebrado el acuerdo sobre financiación autonómica firmado por todos los grupos, salvo Vox, en 2020. El Partido Popular considera que el apoyo del Gobierno de Asturias "rompe" lo pactado porque el reparto "no se ha hecho de forma igualitaria y sin penalizar a las comunidades que han sido responsables en su gestión económica". Sin embargo, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, asegura que "sí" se mantienen el acuerdo y acusa a los populares de buscar una ruptura para "tener libertad para poder hacer seguidismo de la política del PP de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, va un paso más allá y vaticina que las comunidades del PP aceptarán que se les condone la deuda a pesar de todas las críticas. "Por eso, ahora no dicen claramente que no aceptarán que se les condone deuda autonómica", indica. Para él, la razón de que los populares se levantarán de la mesa del consejo es que "queda feo votar en contra y luego aceptar voluntariamente la quita de una parte de tu deuda autonómica (la condonación se tiene que solicitar, no es de aplicación automática)". "Asturias no va a renunciar a disminuir su deuda en 1508 millones de euros, sin contar el ahorro de intereses.", defiende. La propia María Jesús Montero comentó ayer que"ya ha salido algún presidente del PP diciendo que hay que leer la letra pequeña".

Por su parte, para el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, la principal crítica es que el voto a favor se tomó "sin ni siquiera haber informado a la mesa asturiana de financiación autonómica", creada precisamente a partir de acuerdo de 2020 y que, en su opinión, debería "vincularse" a cualquier debate sobre financiación. "Sería lógico haber convocado una reunión de la mesa", insiste el popular, más teniendo en cuenta que "las condiciones para la quita de la deuda forman parte del acuerdo de los grupos parlamentarios asturianos".

En este sentido, recuerda que hace ahora un año el propio consejero de Hacienda se comprometió a convocar a los grupos si se producían novedades en el seno del consejo fiscal. Compromiso "que ha incumplido tras apoyar ayer en el citado consejo una condonación de la deuda autonómica que supone la entrega por parte de Adrián Barbón de los intereses de los asturianos a Pedro Sánchez".

Visión totalmente contraria es la que tienen en el Gobierno del Principado. Guillermo Peláez defiende que sí han cumplido con el acuerdo y ejemplo de ello es que "voté en contra de que se repartiera el impuesto a la banca en base al PIB porque eso era el principio de ordinalidad e incumplía el acuerdo de la Junta. Votamos siempre a favor de los intereses de Asturias", asegura.

Peláez pide al PP que explique "con qué no está conforme del acuerdo", si "concreta cuál es la posición de Asturias y sus reivindicaciones de cara al modelo de financiación autonómica". Para el consejero, los populares "han estado muy incómodos las últimas semanas con el acuerdo", por lo que sospecha que la ruptura busca "tener libertad para poder hacer seguidismo de la política del PP de Madrid, y lo lamentamos profundamente".

En la misma línea se pronuncia secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, quien se pregunta qué va a hacer el PP de Asturias cuando las comunidades lideradas por los populares acaben aceptando la condonación de la deuda porque es beneficiosa para sus territorios. "¿Va a seguir dando por roto el acuerdo de financiación autonómica alcanzado en Asturias? ¿O va a rectificar y volver al mismo?", se pregunta.

El PSOE cuenta con el respaldo del resto de partidos de la izquierda, las declaraciones de Queipo responden "a una maniobra partidista del PP". "No hay ruptura salvo que ellos, en su tacticismo, decidan que lo abandonan, pero será una mera maniobra que sigue la orden del PP nacional sin otro objetivo que el del desgaste del Gobierno: es una sobreactuación", afirma Xabel Vegas, de Convocatoria-IU.. Opinión similar a la que tiene Covadonga Tomé para quien es tan solo una "estrategia política" de los populares.

Pero no solo el Partido Popular considera que el acuerdo está en peligro. Para Vox, único partido que en su momento no apoyó esa alianza fiscal, este "saltó por los aires" el miércoles. En primer lugar, consideran que "el consejo "no tiene ninguna legitimación ni sus acuerdos validez cuando lo que se presenta a las regiones es un acuerdo ya tomado entre el Gobierno y ERC". "La financiación autonómica solo está para financiar estructuras mastodónticas que solo benefician a los caciques regionales, lo que obstaculiza cualquier problema de índole nacional", asegura Gonzalo Centeno.

Por su parte, Adrián Pumares asegura que Foro Asturias seguirá defendiendo el acuerdo y su vigencia, aunque "obviamente el comportamiento del Gobierno de Barbón demuestra que ellos no están por la labor de cumplir y respetar" dicha alianza.

Suscríbete para seguir leyendo