Dolores Carcedo acusa al PP de "dar la espalda" al pacto de financiación

El resquebrajamiento del pacto sobre financiación autonómica a causa de la aprobación de la quita de deuda por parte del Gobierno regional sigue provocando reacciones. La portavoz del grupo socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, acusó ayer al Partido Popular de "dar la espalda" a dicha alianza para "alinearse con Vox", siguiendo "las directrices partidistas de Génova y las personales de Feijóo". "Es un acuerdo que, en 2020, suscribimos todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox; un acuerdo importante, que sigue siendo válido y constituye la hoja de ruta para la reforma del sistema de financiación autonómica, en línea con la Declaración de Santiago firmada por Asturias y otras siete comunidades autónomas", explicó.

Para la socialista, "está claro que al PP de Asturias, liderado por Álvaro Queipo, hace tiempo que le incomoda este acuerdo y por eso ahora precipita su autoexclusión con la excusa de la quita de deuda". Por esa razón, cuando las comunidades autónomas lideradas por los populares "acaben aceptando en los próximos meses la propuesta de quita de deuda, el PP de Asturias tendrá que explicar por qué eligió quedarse solo y aislado con Vox, renunciando a defender el interés regional en materia de financiación autonómica".

La socialista asturiana no es la única convencida en que los barones del PP acabarán por aceptar la condonación de la deuda en sus comunidades. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confió ayer en que "más allá de esta pataleta, de esta actitud tan irresponsable e infantil" los populares "terminarán firmando los convenios".

Reuniones con Hacienda

En las próximas semanas, Hacienda tiene previsto convocar a las comunidades autónomas a reuniones bilaterales. Mientras tanto, se impulsará la ley orgánica para la quita de deuda, que deberá aprobarse mediante proposición de ley en el Consejo de Ministros y posteriormente llevarse al Congreso para tener luz verde.

Esta es otra guerra que tendrán que luchar los socialistas. La aprobación de la quita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue un paso importante, pero no vinculante. Compromís y Junts han dejado en los últimos días claras su reticencia al acuerdo y no descartan votar en contra cuando llegue el momento. La intención de ambos partidos sería forzar a Montero a renegociar la condonación antes de que sea debatida en el Congreso, una medida que, por el momento, no estaría dentro de los planes de la titular del Ministerio de Hacienda.