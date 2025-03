Las historias de lucha (y superación) de tres niñas asturianas con enfermedades raras: Carmen, Martina y Nadia

A la historia de Javi, el niño ovetense de 7 años (a punto de cumpir 8) que sufre una enfermedad que en España solamente tienen nueve personas (se llama "IRF2BPL"), hay que sumar, por desgracia, muchas más en Asturias. Con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, que este año celebrará su acto central en Oviedo el martes con asistencia de la Reina Letizia, LA NUEVA ESPAÑA recuerda los casos de lucha y superación de tres niñas: Carmen, Martina y Nadia.

Carmen Rodríguez

Carmen, luanquina de 13 años, es una de las catorce personas en España –170 a nivel mundial– diagnosticada de BPAN, una enfermedad neuromuscular causada por una mutación genética que está catalogada como ultrarrara por su baja prevalencia. Este trastorno daña el sistema nervioso y es progresivo, lo que significa que empeora gradualmente.

"Con la adolescencia pueden perder habilidades que han adquirido", explica su madre, Luisa Fernández, que ya comienza a apreciar algunos síntomas de la enfermedad de párkinson en su hija adolescente. Le tiembla una mano. "Las personas afectadas desarrollan una acumulación de hierro en el cerebro, aunque dicha acumulación puede no ocurrir hasta el final de la enfermedad", recalca esta madre que apenas aprendió a pronunciar las siglas BPAN decidió hacer lo imposible para que se investigue sobre esta enfermedad y que las afectadas (la mayoría, niñas) tengan acceso a un tratamiento en un futuro lo más próximo posible: "A Carmen tal vez no le llegue, pero hay que seguir haciendo cosas por los que vienen detrás".

Martina Muñiz

Martina, gijonesa de 12 años, es la única persona diagnosticada en Asturias con el síndrome de Dravet. Consiste en una encefalopatía epiléptica del desarrollo de origen genético y se encuadra dentro de la familia patológica de las canalopatías. Los problemas comunes asociados a este síndrome incluyen crisis epilépticas prolongadas y frecuentes, retraso en el desarrollo, problemas ortopédicos, alteraciones odontológicas, problemas de lenguaje y habla, trastornos en el comportamiento y espectro autista...

"El síndrome de Dravet suele debutar en el primer año de vida. Hasta el momento en el que aparece la primera convulsión, el desarrollo del niño es completamente normal. Nada nos hacía presagiar que Martina tuviera un problema hasta que sufrió su primera convulsión cuando tenía siete meses", explica Laura Albertos Corcuera, madre de la niña. Aquella primera convulsión duró hora y media, noventa minutos de angustia, desconcierto e incertidumbre.

"Fue un momento de crisis total. No sabíamos qué pasaba ni si se iba a repetir. Los médicos nos dijeron que pintaba mal, que no era una convulsión febril sin más. Efectivamente, dos meses después tuvo la siguiente, que duró 45 minutos. Y dos meses después otra, de 38 minutos", relató Albertos.

Nadia

La gijonesa Nadia padece la misma enfermedad que su madre, María Belén Alves: la de Charcot-Marie-Tooth, una patología hereditaria que debilita los músculos y afecta sobre todo a brazos y piernas. Entre otras repercusiones, provoca que los músculos sean más pequeños y más débiles. De hecho, María Belén acumula hasta la fecha 23 intervenciones quirúrgicas, todas traumatológicas.

"Cuando nacieron mis hijas, las miré y las remiré, y di vueltas para que sus caderas estuvieran bien porque temía que fuera algo congénito, como lo mío. Mis hijas estaban perfectas. Cuando vimos que la mayor estaba bien, decidimos ir a por la segunda. Pero pronto vimos que la cosa se complicaba", relata.

"Cuando Nadia, mi hija mayor, tenía 3 años y empezó a Infantil se le vio un retraso motor leve. Ahí empezamos a mirar y no sabían qué hacer con ella: la mandaban al neurólogo, el neurólogo la mandó a traumatología, la traumatóloga no le veía ninguna patología, la devolvió al neurólogo... La llevé a un entrenador personal, que tampoco le funcionó, a fisioterapeutas particulares... Acabé haciéndole ejercicios en casa", cuenta. Hoy Nadia necesita dos muletas y, a media distancia, tiene que sentarse o usar una silla de ruedas.

La madre de Nadia resume a la perfección el sentir de las familias con niños con enfermedades raras: "Necesitamos a gente más profesional, más cualificada, que se implique un poquito más, que mire los casos un poco más a fondo, que haya más investigación y más cuidados para que esto no suceda a nadie. A mí ya me ha sucedido. Estoy aquí para que no suceda a otras madres, para que esas madres miren muy bien a sus hijos desde el principio, para que los niños enfermos consigan ese apoyo moral, psicológico, profesional, de traumatología, de neurólogos, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores... Tiene que haber más soluciones para nosotros. Y si no las tienen aquí, que las busquen en otros países, ¡y ya!".